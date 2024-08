Ovi milijarderi najveći su gubitnici u krahu burze u ponedjeljak

Globalni pad burzi koji se dogodio u ponedjeljak, 5. kolovoza, izbrisao je milijarde dolara s računa najbogatijih ljudi svijeta, a najviše su izgubile dionice najvrjednijih tvrtki.

Ukupna tržišna vrijednost velikih sedam američkih tehnoloških kompanija – Amazona, Applea, Mete, Alphabeta, Microsofta, Nvidije i Tesle – pala je za više od bilijun dolara, čime se umanjilo i bogatstvo milijardera vezanih za kompanije koje se bave umjetnom inteligencijom.

Suosnivač i predsjednik uprave Amazona Jeff Bezos izgubio je najviše od svih milijardera čije bogatstvo prati Forbes. Dionice Amazona pale su za više od pet posto, zbog čega je Bezosovo bogatstvo u samo jednom danu smanjeno za osam milijardi dolara, na 179 milijardi.

Izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, drugi je najveći gubitnik. Dionice njegovog giganta za poluvodiče pale su za oko sedam posti, a Huang, najveći pojedinačni dioničar tvrtke, postao je siromašniji za 7,9 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo tako sada iznosi 87 milijardi dolara.

Gubitnici i Zuckerberg i Musk

Sljedeći po redu je Mark Zuckerberg koji je izgubio 7 milijardi dolara pa sada njegovo bogatstvo iznosi 164 milijarde dolara. Slijedi ga predsjednik Oraclea Larry Ellison. Njegovo bogatstvo palo je za 6 milijardi na 159 milijardi dolara, dok je najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk izgubio 6 milijardi dolara uslijed pada vrijednosti dionica Tesle za više od 5 posto.

Ogromne gubitke na papiru su zabilježili i drugi milijarderi, koji nisu toliko vezani za svakodnevno poslovanje tvrtki: Suosnivači Googlea Sergey Brin i Larry Page postali su siromašniji za više od 4 milijarde dolara svaki, dok su suosnivač Microsofta Bill Gates i bivši izvršni direktor te tvrtke Steve Ballmer izgubili 3, odnosno 4 milijarde dolara. Udovica Stevea Jobsa, Laurene Powell Jobs, izgubila je oko 580 milijuna dolara.

Nastradao i legendarni Buffet

Ponedjeljak je bio loš dan i za bogatstva milijardera koji nisu vezani za takozvanih “sedam veličanstvenih”. Legendarni investitor Warren Buffett izgubio je 7 milijardi dolara, najbogatiji Europljanin Bernard Arnault 3 milijarde dolara, a najbogatiji čovjek Azije, Mukesh Ambani izgubio je 4 milijarde dolara uslijed pada dionica. Japanski burzovni indeks Nikkei zabilježio je u ponedjeljak pad od 12 posto, što je najgori dan u gotovo 40 godina, dok je europski Stoxx 600 pao za više od 2 posto, a američki S&P 500 za više od 3 posto.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: These Billionaires Lost The Most During Monday’s Stock Market Slide

(Prevela: Nataša Belančić)