Ovi olimpijci jedva krpaju kraj s krajem: Neki rade kao klaunovi, drugi objavljuju na OnlyFansu

Sportaše koji na Olimpijskim igrama osvoje medalje često nagrađuju Olimpijski odbori njihovih medalja. Nagrade se kreću od tisuća do stotina tisuća dolara, ali većina natjecatelja ne vidi takav novac, a oni koji ne pobjeđuju često moraju raditi i dodatne poslove kako bi financirali svoje olimpijske snove, bez obzira na to što je riječ o nekima od najimpresivnijih sportaša svijeta.

Brončani ronilac iz Velike Britanije Jack Laugher i veslač s Novog Zelanda Robbie Mason kažu kako zarađuju za život objavljivanjem sadržaja na stranici OnlyFans.

Ilona Maher, američka ragbijašica koja je postala viralna na Olimpijskim igrama u Tokiju i Parizu, a ove godine sa reprezentacijom osvojila broncu, kaže kako je uložila mnogo napora u izgradnju profila na društvenim mrežama s milijunima pratitelja, u nadi kako će joj to pomoći da “od sporta napravi karijeru.”

Uz Maher, influenceri pokušavaju postati i Dani Ramirez, Suni Lee, Hunter Woodhall, Tara Davis-Woodhall i Ariana Ramsey, koji su svi stvaranje online sadržaja opisali kao “još jedan posao.”

Boksačica – koja je radila kao klaun

Boksačica Morelle McCane koja je eliminirana iz borbe za medalju u četvrtak, kaže kako je radila mnogo poslova gdje je bila plaćena po satu: radila je kao klaun na rođendanima, u vrtićima i u pošti, a sve kako bi mogla doći na Olimpijske igre u Parizu.

Trostruki osvajač medalja u Parizu Nic Fink, košarkaš Canyon Berry i penjač Jesse Grupper, svi iz SAD-a, rade kao inženjeri.

S druge strane, neki sportaši izvan Olimpijskih igara od sporta zarađuju milijune: košarkaši Lebron James, Giannis Antetokounmpo i Stephen Curry najplaćeniji su sportaši na ovogodišnjim Olimpijskim igrama, a slijede ih golferi John Rahm, Rory McIlroy i Scottie Scheffler, kao i tenisači Novak Đoković i Carlos Alcaraz i tenisačica Iga Świątek.

Jordan Parry i Robbie Manson / FOTO: ©INPHO/Morgan Treacy / imago sportfotodienst / Profimedia

“Zarađujem više nego dvostruko od iznosa koji bih zarađivao kao sportaš – shvatite to kako hoćete, ali u ovom trenutku više mi novca donosi OnlyFans nego veslanje,” rekao je Manson za Reuters.

Odlazak na Olimpijske igre za mnoge je sportaše kulminacija njihovih sportskih karijera. Treniranje sportova poput streljaštva, stolnog tenisa, gimnastike ili mačevanja stoji nekoliko desetaka tisuća godišnje, a na to treba pribrojati i troškove natjecanja i opreme. Djed i baka legendarne Simone Biles, koji su ju odgojili, otvorili su vlastiti prostor za treniranje u Teksasu 2014. godine kako bi ona mogla vježbati. Nathalie Hawkins, majka američke olimpijske gimnastičarke Gabby Douglas, 2012. je godine morala podnijeti zahtjev za bankrot, a rekla je kako su troškovi treniranja za njenu kćer uvelike pridonijeli toj situaciji.

Mnogi sportaši još uvijek ovise o roditeljima

Čak 58 posto od gotovo 500 elitnih sportaša anketiranih 2020. godine (od kojih su mnogi išli na Olimpijske igre u Tokiju) kažu kako se ne smatraju financijski stabilnima. Studija sportaša u gotovo 50 zemalja, koju je provela aktivistička skupina Global Athlete, otkriva kako mnogi sportaši kažu kako ovise o pomoći roditelja, fleksibilnim poslovima i nagradama kako bi financirali svoje sportske karijere, no da od samog sporta ne dobivaju ništa.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: These Olympic Athletes Work Double Time To Make Ends Meet (As A Birthday Party Clown To OnlyFans Creators)

(Prevela: Nataša Belančić)