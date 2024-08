Ovih 10 zemalja potrošit će najmanje milijun dolara za osvajače olimpijskih medalja

Američki osvajači medalja, najuspješniji na ovogodišnjim Igrama, zaradit će ukupno 8,3 milijuna dolara od Olimpijskog i paraolimpijskog odbora SAD-a, ali dvije zemlje svoje će najuspješnije sportaše nagraditi još i više.

U posljednja dva tjedna, američki sportaši popeli su se na podij čak 126 puta i tako nastavili dominaciju SAD-a po broju osvojenih medalja, neprekinuti niz još od Atlante 1996. godine.

Uspjeh, međutim, nije jeftin. Američki Olimpijski i paraolimpijski odbor dijeli bonuse najuspješnijim sportašima, ali i durge pogodnosti poput zdravstvenog osiguranja. Nagrada za zlatne američke sportaše iznosi 37.500 dolara, srebrne 22.500, a brončane 15.000 dolara.

SAD nije jedina zemlja koja će dijeliti velike iznose. Uoči Olimpijskih igara, Forbes je kontaktirao svih 206 zemalja i teritorija koji su sudjelovali na pariškim Olimpijskim igrama i potvrdio kako će najmanje 33 zemlje sudionice za medalje dijeliti novčane nagrade. Unutar te skupine, njih 10 će za nagrade potrošiti ukupno više od milijun dolara.

Zemlja Ukupno medalja Ukupno nagrada Italija 40 10,7 milijuna dolara Francuska 64 9,4 milijuna dolara SAD 126 8,3 milijuna dolara Mađarska 19 3,8 milijuna dolara Hong Kong 4 1,9 milijuna dolara Ukrajina 12 1,5 milijuna dolara Izrael 7 1,5 milijuna dolara Nizozemska 34 1,3 milijuna dolara Poljska 10 1 milijun dolara Novi Zeland 20 1 milijun dolara

Francuska i Italija za medalje nude veće nagrade od SAD-a. Zemlja domaćin osvojila je 64 medalje, od kojih 16 zlata, što znači da će ukupno svojim sportašima isplatiti 9,4 milijuna dolara. Italija će svoje sportaše nagraditi s ukupno 10.7 milijuna dolara, iako su osvojili 24 medalje manje od Francuske. Brazil je osvojio 20 medalja, a svoje sportaše nagradit će s ukupno 981.000 dolara.

Hong Kong, koji se na Olimpijskim igrama natječe neovisno od Kine, svoje će sportaše koji su osvojili medalje nagraditi s ukupno 2 milijuna dolara. Dvoje sportaša koji su za Hong Kong ove godine osvojili zlato tako će dobiti oko 768.000 dolara, dok će dvoje koji brončanih kući otići s oko 192.000 dolara.

Ipak, neke zemlje neće morati potrošiti gotovo ništa. Litva, Malezija i Moldavija ukupno su osvojile 10 medalja, od kojih nijedna nije bila zlatna, što znači ukupnu nagradu od milijun dolara.

Evo 10 zemalja i teritorija koje će svoje najuspješnije nagraditi sedmeroznamenkastim iznosima:

Italija

MEDALJE: 12 zlata 13 srebra 15 bronci IZNOS: 196.000 dolara 98.000 dolara 65.000 dolara UKUPNO: 10,7 milijuna dolara

Italija možda nije bila jedna od pet najuspješnijih zemalja po broju osvojenih medalja na ovogodišnjoj Olimpijadi, ali svejedno će svoje sportaše nagraditi s milijunima dolara. Zemlja nudi velikodušne nagrade, a sportaši mogu dobiti i nekoliko bonusa za više osvojenih medalja. To su odlične vijesti za sedam sportaša i sportašica Italije kojima je za rukom pošlo upravo to. Među njima je i gimnastičarka Alice D’Amato, koja je osvojila pojedinačno zlato i timsko srebro, što znači da će dobiti gotovo 300.000 dolara bonusa.

Francuska

MEDALJE: 16 zlata 26 srebra 22 bronce IZNOS: 87.000 dolara 43.000 dolara 22.000 dolara UKUPNO: 9,4 milijuna dolara

Zahvaljujući dijelom i zvijezdama poput plivača Léona Marchanda koji je osvojio čak četiri zlata i broncu na ovogodišnjim Olimpijskim igrama, francuski sportaši zabilježili su najveći ukupni uspjeh u više od stotinu godina: zajedno su osvojili 64 medalje. To je drugi najbolji rezultat u povijesti Francuske, nakon 102 medalje koje je Francuska prikupila na Olimpijadi 1900. godine, koja se također održala u Parizu.

SAD

MEDALJE: 40 zlata 44 srebra 42 bronce IZNOS: 37.500 dolara 22.500 dolara 15.000 dolara UKUPNO: 8,3 milijuna dolara

Američki sportaši ove godine donijeli su nam čitav niz dramatičnih trenutaka, od povratka legendarne Simone Biles na velika vrata do spektakularne pobjede Noaha Lylesa u utrci na 100 metara. Isto vrijedi i za Ilonu Maher i žensku ragbi 7 reprezentaciju koja je iznenadila Australiju i osvojila svoju prvu medalju ikad na Olimpijskim igrama, onu brončanu.

Mađarska

MEDALJE: 6 zlata 7 srebra 6 bronci IZNOS: 165.000 dolara 118.000 dolara 94.000 dolara UKUPNO: 3,8 milijuna dolara

Zahvaljujući impresivnim uspjesima u plivanju, kanuu i mačevanju, Mađarska je na Olimpijadi u Parizu osvojila 19 medalja. Ipak, iako su muška i ženska vaterpolo reprezentacija Mađarske među najboljim na svijetu, ni jedna ni druga nije uspjela doći do podija. Prije tri godine, i vaterpolisti i vaterpolistice Mađarske iz Tokija su kući donijeli bronce.

Hong Kong

MEDALJE: 2 zlata 0 srebra 2 bronce IZNOS: 768.000 dolara 394.000 dolara 192.000 dolara UKUPNO: 1,9 milijuna dolara

Cheung Ka Long u Tokiju je 2021. ušao u povijest sporta Hong Konga: osvojio je prvu njihovu medalju u mačevanju. Tri godine kasnije obranio je titulu najboljeg. Ipak, ovaj 27-godišnjak nije jedini zlatni mačevalac iz Hong Konga: Vivian Kong također se ove godine popela na najvišu stepenicu podija u ženskoj kategoriji.

Ukrajina

MEDALJE: 3 zlata 5 srebra 4 bronce IZNOS: 125.000 dolara 80.000 dolara 55.000 dolara UKUPNO: 1,5 milijuna dolara

Ukrajina je na pariške Olimpijske igre poslala samo 140 sportaša, što je najmanja delegacija u povijesti zemlje koja se trenutno bori protiv ruske invazije. Britanska vlada objavila je istraživanje u kojemu stoji da je od 2022. godine u ratu ubijeno gotovo 500 ukrajinskih sportaša i trenera, dok se njih još 4.000 nije moglo natjecati jer su sudjelovali u ratu. Ukrajina je svejedno na Igrama osvojila 12 medalja, uključujući i tri zlata.

Izrael

MEDALJE: 1 zlato 5 srebra 1 bronca IZNOS: 268.000 dolara 188.000 dolara 134.000 dolara UKUPNO: 1,5 milijuna dolara

Izrael zlatne sportaše nagrađuje s oko 268.000 dolara, na koje ne treba plaćati porez. Ipak, samo jedan Izraelac ove će se godine kući vratiti sa zlatom: Tom Reuveny osvojio je zlato u jedrenju na dasci, i to točno 20 godina nakon što je njegov trener Gal Fridman postao prvi osvajač zlatne medalje za Izrael.

Nizozemska

MEDALJE: 15 zlata 7 srebra 12 bronci IZNOS: 33.000 dolara 16.000 dolara 8.000 dolara UKUPNO: 1,3 milijuna dolara

Nizozemska je medalje osvojila u velikom nizu sportova poput plivanja, jedrenja, biciklizma i 3X3 košarke. Ipak, Nizozemci su pokazali svoju dominaciju i u hokeju na travi: i muška i ženska reprezentacija kući se vraćaju sa zlatom. Svaki član reprezentacije tako će dobiti oko 12.000 dolara.

Poljska

MEDALJE: 1 zlato 4 srebra 5 bronci IZNOS: 84.000 dolara 65.000 dolara 50.000 dolara UKUPNO: 1 milijun dolara

Iako će Poljska svojim sportašima platiti ukupno milijun dolara bonusa, pogodnosti ne staju s novčanom nagradom. Oni koji su stigli do podija dobit će i investicijski dijamant, vaučer za odmor za dvoje, sliku nekog od “talentiranih i uglednih” poljskih umjetnika i stan u centru Varšave. To su odlične vijesti za 28 poljskih sportaša koji se sa Olimpijskih igara vraćaju s nekom od medalja. Među njima je i najbolja tenisačica svijeta i brončana iz Pariza, Iga Świątek.

Novi Zeland

MEDALJE: 10 zlata 7 srebra 3 bronce IZNOS: 40.000 dolara 30.000 dolara 30.000 dolara UKUPNO: 1 milijun dolara

Novi Zeland 10 je od svojih ukupno 20 medalja osvojio u posljednja četiri dana pariških Olimpijskih igara. Zemlja svoje nagrade strukturira kao godišnje isplate koje će trajati sve do sljedećih Olimpijskih igara, što znači da će temeljem ostvarenog uspjeha na ovogodišnjim Olimpijskim igrama, ova otočna nacija svojim najuspješnijim sportašima tijekom sljedeće četiri godine isplatiti ukupno oko 4 milijuna dolara.

Autor originalnog članka: Justin Birnbaum, Forbes; Sofia Chierchio, suradnica Forbesa

Link: These 10 Countries Are Spendint $1 Million Or More Rewarding Their Olympic Medalists

(Prevela: Nataša Belančić)