Ovo je luksuzna jahta s koje je izazvan požar na grčkom otoku

Posljednju šumu na grčkom otoku Hydra zapalio je u petak vatromet. Istraga je pokazala kako je ispaljen s luksuzne jahte Persefoni I koja se često koristi za charter. Uhićeno je 13 ljudi koje čekaju potencijalno visoke kazne.

Vatromet koji je prema prikupljenim dokazima izazvao požar na jedinoj šumi na grčkom otoku Hydra, ispaljen je s luksuzne jahte Persefoni I.



Portal Ekahtimerini izvještava kako je zbog izazivanja požara uhićeno 13 osoba, ne navodeći radi li se o posadi ili o gostima jahte. S obzirom da je predviđena za do 11 članova posade i 12 gostiju, za pretpostaviti je da su uhićeni i neki članovi posade i neki gosti jahte. Oni su u petak vatrometom zapalili otok, nakon čega su navodno pokušali gasiti požar. Nakon što nisu uspjeli u tome, pobjegli su, no zahvaljujući svjedocima pronađeni su u atenskoj marini. Požar je ugašen u subotu popodne, a oni će tijekom nedjelje biti izvedeni pred sud.

Fotografiju s požarišta podijelili su grčki vatrogasci. Nije sigurno, no s obzirom na njezin izgled s krmene strane, za pretpostaviti je da je na fotografiji upravo sporna jahta; Foto: Εποχικοί Πυροσβέστες / Facebook

Tjedni najam i do 299.000 eura plus troškovi

Portal dw.com navodi kako su kazne za izazivanje požara u Grčkoj znatno pooštrene prošle godine. One iznose do 200.000 eura i do 20 godina zatvora. Nisu neopravdane: Požari su u Grčkoj veliki problem – tijekom nedavna 24 sata zabilježeno ih je 64.

Jahta Persefoni I izgrađena je 2012. godine u talijanskom brodogradilištu Admiral Yachts. navodi se na YachtCharterFleet.com. (Po nekim drugim izvorima izgrađena je u brodogradilištu Mariotti Yachts). Duga je 54 metra. Ima čelični trup i aluminijsko nadgrađe. Pokreću je dva Caterpillar motora koji razvijaju do malsimalnih 17 čvorova brzine. Zahvaljujući 150.000 litarskom rezervoaru, ima doseg od maksimalno 5000 nautičkih milja, odnosno 9260 kilometara.

Opremljena je velikim brojem igračaka i opreme za korištenje na moru, kao što su dva Yamahina vodena skutera, dva vodena skutera za povlačenje F5S SEABOB, namijenjena povlačenju, wakeboardi (daska koju vuče gliser) kajaci, oprema za ribolov, kneeboarde, padleboardove, raznu drugu opremu te dva glisera.

Tjedni najam broda košta 199.000 do 299.000 eura plus troškovi, ovisno o dobu godine.

