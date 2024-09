Ovo je Lyut, ukrajinski robot na četiri kotača koji napada ruske položaje (video)

Borbeni robot je po svojoj prirodi zastrašujuć. Protivnik koji ne osjeća bol ni strah i koji je imun na vatreno oružje nije kao onaj od krvi i mesa.

Daljinski upravljani roboti, poznati kao besposadna kopnena vozila ili UGV (eng. Uncrewed Ground Vehicles), ranije su se viđali u kamikaza napadima i na zadaćama postavljanja mina. Najnoviji video daje uvid u djelovanje ukrajinskog borbenog robota. Sada naoružani UGV-ovi počinju dobivati svoje mjesto na prvim borbenim linijama, ne samo uz vojnike, nego i ispred njih.

U videu, kojeg je objavio tim za dronove ukrajinske jedince za posebne zadaće, mali robot predvodi uspješan napad na ruski položaj. Iako rezultat nije baš kao u filmu “Terminator”, daje uvid u prednosti i ograničenja ovih novih strojeva i daje odgovor na pitanje zašto ih se Rusi toliko boje.

Besposadni borbeni strojevi

Daljinski upravljana vozila imaju dugu, ali ne baš uspješnu povijest. Sovjeti su tijekom invazije na Finsku 1940. godine koristili tele-tenkove. To su bili starinski laki tenkovi opremljeni bacačima plamena ili mitraljezima, no kako nije bilo kamera, operater ih je morao kontrolirati unutar vidokruga. Njihova je svrha bila približiti se snažno branjenim pozicijama preopasnim za tenkove, no bili su nespretni i nepouzdani.

Rusi su koristili robotske tenkove Uran-9 u ratu u Siriji, ali nisu bili učinkoviti zbog problema s komunikacijom, te nisu primijećeni u ratu u Ukrajini.

Ovaj sukob doveo je do pojave velikog broja UGV-ova koje su konstruirali amaterski izumitelji i tehnološki startupi. Mala, niskobudžetna vozila pokazala su korisnima u logistici, razminiranju i postavljanje mina, kao i za kamikaza napade protutenkovskim minama ili drugim eksplozivima. Predstavljeno je i nekoliko vozila opremljenih mitraljezima i drugim oružjem, ali nema mnogo dokaza o njihovom korištenju u borbi.

U ožujku su ruske snage izvele napad s nekoliko malih UGV-ova opremljenih bacačima granata. Svi su brzo uništeni ukrajinskim FPV dronovima.

Ukrajina je posvetila značajnu pažnju svojoj vojsci kopnenih robota, koji sada ulaze u masovnu proizvodnju, a sada imamo prilike vidjeti i kako se ponašaju na terenu.

Robotsko vozilo Lyut Foto: 8th Special Operations Regiment

Predvodi napad na ruski položaj

Dvominutni video snimljen dronom nije lako pratiti. Uvodni kadrovi prikazuju ruske vojnike pješake koji zauzimaju ono što izgleda kao obrambeni položaj skriven u vegetaciji na raskrižju ceste.

U 18. sekundi vidi se mali, četverokotačni robot kako se kreće cestom prema ruskom položaju. Radi se o Lyut 2.0 UGV-u, kako je prikazano u prethodnom videu (moguće iste) ukrajinske jedinice specijalnih snaga. Lyut (“Bijes”) je opisan kao vozilo od 300 kilograma, naoružano PKT mitraljezom koji može izuzetno precizno pucati na udaljenosti do 100 metara.

Velik dio te težine vjerojatno otpada na čelični oklop. Lyut je, prema izvještajima, snažno oklopljen i zaštićen od paljbe iz lakog naoružanja s “oklopom klase IV”, sposobnim zaustaviti sve osim streljiva koje posebnog protuoklopnog streljiva. Razvoj je započeo 2022., a trenutna verzija je objavljena ranije ove godine.

A Ukrainian UGV with a PKT machine gun of the “ua_reg” unit of the 8th SOF regiment, assault russian positions in the Volcano area of the Kursk region. pic.twitter.com/tLUO8ZZlWn — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 20, 2024

U 27. sekundi videa robot prilazi redovima protutenkovskih mina postavljenih preko ceste. U smionom potezu, operater ga jednostavno vozi preko njih.

Iako se većina protutenkovskih mina oslanja na pritisnu ploču, mnoge također imaju magnetski upaljač; poznate kao “punoširinske” mine, ove se aktiviraju kada vozilo prijeđe preko njih, čak i bez kontakta. Srećom, ove mine nemaju magnetske upaljače i robot prelazi preko dvije bez oštećenja.

U 33. sekundi vidimo nešto što izgleda kao raketni bacač ispaljen s ruskih pozicija, na manje od pedeset metara udaljenosti. Dolazi do eksplozije ispred UGV-a, ostavljajući trag na cesti, a robot se povlači sa strane ceste. Druga i treća raketa ispaljuju se prema UGV-u, dok ono što izgleda kao minobacačka vatra počinje padati oko ruskih pozicija.

U 42. sekundi UGV možda uzvraća vatru, ali to nije sasvim jasno vidljivo.

UGV je vjerojatno također pod napadom lakog naoružanja, ali to nije vidljivo. Za razliku od vojnika, ne može se skloniti ili zauzeti obrambeni položaj, a operater očito ne želi riskirati približavanje.

Do 1:12 UGV se pomaknuo nekoliko metara od svoje prethodne pozicije. Jasno je da je još uvijek operativan, bez obzira na to može li još pucati. U 1:13 i 1:19 dolazi do još dvije eksplozije ispred i iza UGV-a. Neki komentatori vjeruju da su korišteni jedan ili više FPV dronova, ali to nije jasno iz videa.

U 1:51 dolazi do eksplozije na ruskom položaju, nakon čega ga najmanje trojica ruskih vojnika napuštaju i bježe cestom, a video završava.

Cijeli slijed događaja u videu nije sasvim jasan. Ne znamo koliko je UGV bio učinkovit, je li izazvao žrtve ili je preživio sukob. Tvrdnje da je preživio i da se popravlja mogu biti točne, ali ih nije moguće potvrditi.

Ono što znamo jest da su Rusi bili prisiljeni napustiti svoju poziciju suočeni s neprijateljskim napadom. Ukrajinsko pješaštvo ne vidi se na snimci. Čini se da je UGV sam izveo napad uz podršku minobacača i moguće drugih oružja. Moguće je da su istovremeno izvođeni napadi FPV dronovima dok su se Rusi borili protiv robota.

Košta samo 16 tisuća dolara

Ovakav tip napada ranije bi izvodilo pješaštvo – budući da bi RPG-ovi i druga oružja pogodili svako vozilo koje se približi – i vjerojatno bi bilo i ljudskih žrtava.

Čak i ako je Lyut bio teško oštećen ili uništen, operacija je očito bila uspješna. Ruska pozicija je zauzeta bez ljudskih žrtava. S cijenom od oko 16 tisuća dolara po komadu – što je jednako cijeni šest artiljerijskih granata ili desetini jedne Javelin rakete – Lyut se može promatrati kao potrošna oprema.

Borbeni UGV mogao bi biti moderni ekvivalent ratnom slonu u povijesnim vojskama: čudna, zastrašujuća pojava koja tjera neprijatelje u bijeg, iako ima ograničenu vojnu učinkovitost. Borbeni robot je po svojoj prirodi zastrašujuć. Protivnik koji ne osjeća bol ni strah i koji je imun na vatreno oružje nije kao onaj od krvi i mesa.

Međutim, UGV bi mogao biti mnogo više od učinkovite psihološke prijetnje. Za razliku od zračnih dronova, UGV može ozbiljno ugroziti neprijateljsku poziciju. Kad se daljinski upravljani mitraljez doveze do neprijatelja i zaustavi pored njega, on je prisiljen ili ga uništiti UGV ili se povući. To čini ovu vrstu robota nečim sasvim novim – besposadnim oružjem koje može zauzeti teritorij, a potencijalno i zadržati ga.

Lyut nije T-800 Arnolda Schwarzeneggera koji korača kroz minsko polje i pogađa protivnike smrtonosnom preciznošću dok meci odbijaju od njegovog oklopa. No, video sugerira da i ova, vrlo rana verzija robota ima vrlo korisne sposobnosti, one koja bi teret borbe mogla prebaciti s ljudi na strojeve. Ne biste mu htjeli biti na suprotnoj strani.

Originalni članak: Robot Leads Assault On Russian Position Through Minefield And Rockets

Autor: David Hambling, Forbes