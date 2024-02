Ovo je sljedeći slučaj u kojemu bi Donald Trump mogao biti financijski kažnjen

Donald Trump sada duguje preko 440 milijuna dolara: u petak mu je naređeno da mora platiti preko 354 milijuna dolara u sklopu civilne tužbe za prijevaru protiv njega i njegove kompanije, a moguće je kako ga čekaju i nove kazne, budući da se bivši predsjednik suočava s još nekoliko civilnih tužbi zbog nereda 6. siječnja 2021. godine.

Trumpu, kao i tvrtkama pod njegovom kontrolom, naređeno je da plate 354,9 milijuna dolara u civilnoj tužbi za prijevaru. Zajedno s kamatama, ured njujorškog glavnog tužitelja procjenjuje kako će se iznos popeti na 453,5 milijuna dolara. Još ranije donesena je presuda u odvojenoj tužbi prema kojoj Trump mora autorici E. Jean Carroll platiti odštetu od 88,3 milijuna dolara.

Protiv Trumpa se vodi još nekoliko civilnih procesa, koji su uglavnom na sudu konsolidirani. U njima su tužbe protiv njega podnijeli demokratski političari i policajci s Kapitola koji Trumpa smatraju osobno odgovornim za nerede 6. siječnja.

Savezni i žalbeni sudovi odbili su odbaciti optužbe, odbacivši Trumpov argument da on ima “imunitet” budući da optužbe proizlaze iz njegovih postupaka iz vremena dok je obnašao dužnost predsjednika.

Sudovi su presudili kako Trump nema imunitet, budući da njegovo navodno poticanje na nerede tog dana ne potpada u okvire njegovih predsjedničkih dužnosti. Okružni sudac Amit Mehta presudio je kako Trumpov govor svojim pristašama uoči nereda možda nije zaštićen Prvim amandmanom američkog Ustava koji se tiče slobode govora.

Trump je odbio podnijeti žalbu Vrhovnom sudu koji već odlučuje o Trumpovom imunitetu u drugim, kaznenim procesima, iako Politico citira neke njegove saveznike koji kažu da bi Trump žalbu mogao podnijeti kasnije u postupku.

Još uvijek je nepoznato koliku kaznu bi Trump morao platiti ako bude proglašen krivim u ovim slučajevima budući da se u tužbama ne navodi koliku odštetu traže tužitelji.

Njujorški sudac Arthur Engoron presudio je protiv Trumpa i drugih optuženih – među kojima su i njegovi sinovi – u civilnom procesu u petak, rekavši kako su oni u širem smislu odgovorni za preuveličavanje svoje imovine u financijskim izvješćima kako bi dobili bolje poslove i prezentirali da je Trump bogatiji nego što jest. Engoron je zaključio kako postoje “golemi dokazi” da su Trump i njegovi sinovi svjesno odobrili lažne procjene vrijednosti. Donald Jr. i Eric Trump moraju platiti svaki po 4 milijuna dolara plus kamate, dok bivši financijski direktor tvrtke Trump Organization, Allen Weisselberg, mora platiti milijun dolara. Trump je slučaj opisao kao “lov na vještice” i odbacio svaku krivnju, a Engoron je u svojoj presudi rekao kako odbijanje optuženih da priznaju da su njihove brojke bile lažne “graniči s patološkim.”

Tužbe vezane za 6. siječnja

Trump odbija i sve optužbe protiv njega u tužbama vezanima za 6. siječnja, optužujući Demokrate da “pokušavaju potkopati Prvi amandman ovom tužbom kojoj je u srži njihova mržnja prema predsjedniku Trumpu.” Političari “Ne uspijevaju uvjerljivo dokazati nikakvu realnu teoriju zavjere protiv predsjednika Trumpa,” napisali su njegovi odvjetnici. “Umjesto toga, ponavljaju iste neutemeljene i lažne optužbe koje je Senat odbio tijekom drugog propalog pokušaja opoziva [Trumpa 2021. godine].” Bivši predsjednik nastavlja inzistirati da kao takav ima “apsolutni imunitet” – iako sudovi odbijaju njegove argumente – tvrdeći da je taj imunitet nužan čak i u slučajevima kada njihovi postupci “prelaze granice.”

Tužbe vezane za 6. siječnja temelje se na zakonu imena Ku Klux Klan Act iz vremena nakon završetka američkog Građanskog rata. Zakon je donesen kao reakcija na nasilje KKK-a, a brani urotu kojoj je cilj “sprječavanje silom, zastrašivanjem ili prijetnjama, bilo koje osobe da obnaša neku ulogu unutar SAD-a.” Kaznene optužbe protiv Trumpa za pokušaj pobijanja rezultata predsjedničkih izbora 2020. godine temelje se na istom zakonu.

Civilne tužbe protiv Trumpa podnesene su 2021. godine u mjesecima nakon nereda 6. siječnja. Kritičari bivšeg predsjednika, kao i policajci s Kapitola, Trumpa smatraju odgovornim za nerede. U tužbama se kao optuženici navode i drugi Trumpovi saveznici kao što su odvjetnik Rudy Giuliani i Donald Trump Jr., no Mehta je Trumpa Jr-a i Giulianija uklonio s optužnice u veljači 2022. godine, presudivši kako su njihovi govori na skupu koji je prethodio neredima zaštićeni amandmanom o slobodi govora. Vođa skupine Proud Boys Enrico Tarrio, kao i skupina Oath Keepers, nisu uklonjeni iz optužnice.

Autor originalnog članka: Alison Durkee, Forbes

Link: This Is The Next Trump Case That Could Punish Him Financially

(Prevela: Nataša Belančić)