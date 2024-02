Ovo su najvjerojatniji predsjednički kandidati Demokrata u slučaju da Biden odustane od utrke

Zbog upitnika o životnoj dobi i sposobnosti američkog predsjednika Joea Bidena da efikasno odsluži i svoj drugi predsjednički mandat – usprkos tome što njegova kampanja snažno odbacuje takva pitanja – rastu spekulacije da bi predsjednik zaista i mogao odustati od predsjedničke utrke, što znači da bi na njegovo mjesto trebao doći neki drugi kandidat Demokrata.

Bidenove godine, u kombinaciji s njegovom sklonošću gafovima i slaboj popularnosti među glasačima, izazvale su spekulacije o tome tko bi ga mogao zamijeniti, iako mnogi od tih kandidata žestoko brane predsjednika i odbijaju bilo kakve ideje da bi mogli izazvati predsjednika.

Ako bi zdravstvena situacija Bidena spriječila u ispunjavanju dužnosti predsjednika – i onemogućila mu da ponovno traži mandat – predsjedničku ulogu preuzela bi sadašnja potpredsjednica Kamala Harris, no to ne znači da će ga ona zamijeniti kao nominirana kandidatkinja stranke.

Harris je najočitiji izbor za potencijalnu Bidenovu zamjenu, no ni ona nije pretjerano popularna (podaci stranice FiveThirtyEight pokazuju da ju podržava tek 38 posto birača), zbog čega su u stranci zabrinuti da bi na generalnim izborima ona mogla izgubiti od vjerojatnog kandidata iz redova Republikanaca, Donalda Trumpa.

Politička aktivnost kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, uključujući njegovu podršku Demokratima izvan Kalifornije, prošle godine je izazvala glasine da Newsom vodi “kampanju u sjeni” za Bijelu kuću, no sam guverner je jasno odbacio tu mogućnost i izjavio kako će pomoći Bidenu da osvoji svoj drugi mandat na izborima ove godine.

Drugi guverneri Demokratske stranke koji su postali poznati na nacionalnoj razini – guverner Illinoisa J.B. Pritzker, guvernerka Michigana Gretchen Whitmer, guverner Colorada Jared Polis i guverner Pennsylvanije Josh Shapiro – također se redovito navode kao potencijalne alternative Bidenu, pogotovo zato jer su svi oni premoćno pobijedili na izborima za guvernere svojih saveznih država prije dvije godine. Ipak, svi oni također su, poput Newsoma, odbacili mogućnost objavljivanja vlastite kandidature i naglašavaju kako će pomoći Bidenu.

Savjetnik Bernieja Sandersa, nezavisnog senatora iz Vermonta koji je godinu dana stariji od Bidena, napisao je u dopisu iz 2022. godine kako ne isključuje da će se Sanders kandidirati za predsjednika 2024. godine, no Sanders je otada javno obećao da neće ući u utrku, a iskazao je i podršku Bidenu. Sanders se kandidirao na izborima za kandidata Demokrata 2016. i 2020. godine i oba puta izgubio (najprije od Hillary Clinton, a potom i od samog Bidena), a neki Demokrati se boje kako bi njegova reputacija samoprozvanog “demokratskog socijalista” mogla naštetiti njegovim izgledima za pobjedu na općim izborima.

Nijedan od Bidenovih trenutnih izazivača za nominaciju ne smatra se realističnim, no svi oni mogli bi Bidenovo odustajanje od kandidature pokušati iskoristiti kao priliku za stvaranje nove energije za vlastite kampanje. Među tim izazivačima nalaze se i nezavisni Robert F. Kennedy Jr. i Cornel West, kao i Demokrat Dean Phillips.

Već godinama kruži neosnovana teorija kako bi Demokrati nominaciju za predsjedničkog kandidata svoje stranke mogli dati bivšoj Prvoj dami, Michelle Obami, budući da je ona vrlo popularna u zemlji. No Obama je u nekoliko navrata izjavila kako se nikada neće kandidirati za predsjednicu i kako ne želi obnašati tu funkciju.

Čak i da Biden odustane od utrke, malo je vjerojatno da će bilo koji novi kandidat osvojiti više glasova delegata od njega, budući da su već prošli rokovi za prijavu u gotovo svim saveznim državama. Budući da delegati nisu obvezni podržati kandidata s najviše glasova, Biden bi ih mogao pozvati da podrže nekog drugog, u malo vjerojatnom slučaju da on zaista odustane od utrke.

Predsjednik Joe Biden na predizbornom skupu u saveznoj državi Nevadi, veljača 2024. /FOTO: REUTERS/Kevin Lamarque

Čak 86 posto Amerikanaca vjeruje kako je Biden prestar za obnašanje još jednog mandata, pokazala je anketa objavljena u ponedjeljak. Nekih 62 posto Amerikanaca vjeruje kako je i 77-godišnji Trump prestar za poziciju predsjednika.

Ministarstvo pravosuđa prošlog je tjedna odustalo od optužbi protiv Bidena u istrazi njegovog rukovanja klasificiranim dokumentima, no u izvješću su naveli nekoliko oštrih komentara o Bidenovim godinama. Ministarstvo navodi kako je Biden “svjesno” zadržao klasificirane materijale, no kako su odlučili da ga neće tužiti jer ne vjeruju da će porota osuditi nekoga koga bi mogli percipirati kao “dobrohotnog starijeg čovjeka s lošim pamćenjem.” Izvješće također navodi kako je Bidenovo pamćenje bilo “značajno ograničeno” u intervjuima iz 2017. godine, kao i u razgovorima sa specijalnim odvjetnikom lani. Takav opis, zajedno s čitavim nizom novih Bidenovih javnih gafova, još je dolio ulje na vatru republikanskih kritika da je Biden prestar za novi mandat. Njegovi saveznici čvrsto brane predsjednika i kritiziraju opis njegovih mentalnih sposobnosti iz izvješća. Istovremeno, Bidena podržava oko 38 posto birača, a Trump se pokazuje popularnijim u mnogim anketama na nacionalnoj razini, pokazuju podaci stranice FiveThirtyEight, zbog čega rastu strahovi da bi Biden na izborima u studenom mogao izgubiti.

“Mnogo vremena sam proveo s predsjednikom SAD-a,” rekao je Pritzker na press konferenciji u petak. “On sve ima pod kontrolom. Čovjek zna više nego što je većina nas uspjela zaboraviti.” I podpredsjednica Harris je odbacila tekst izvješća kao “pretjeran, netočan i neprimjeren” i ustvrdila kako je opis Bidenovog pamćenja “očito politički motiviran.”

“Ja sam dobrohotan, a i stariji sam čovjek – i znam kog vraga radim,” rekao je Biden u četvrtak u reakciji na izvješće.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: These Are The Likely Democratic Presidential Candidates If Biden Drops Out

(Prevela: Nataša Belančić)