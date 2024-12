Tko sve želi raditi u Muskovom uredu za efikasnost vlade? Patriotizam i ego su na cijeni

Novi američki predsjednik u svojoj administraciji planira imati agenciju za rezanje troškova u vladi (DOGE), a izvori za Forbes kažu kako ta agencija traži 100 zaposlenika u glavnom američkom gradu. Oglasi privlače i studente i izvršne direktore.

Chinmay Singh osnivač je startupova i izvršni direktor i svoj životopis nije morao mijenjati već deset godina. Odlučio se na baš taj potez kada je izabrani predsjednik Donald Trump najavio kako planira osnovati novi Ured za efikasnost vlade (Department of Government Efficiency – DOGE) kojeg će voditi tech milijarderi Elon Musk i Vivek Ramaswamy.

“Što bih ja radio u DOGE-u,” napisao je Singh i počeo predlagati promjene u zdravstvenom sustavu. Sredinom rujna svoju ideju poslao je, prema uputama, službenom računu DOGE na X-u, Muskovoj društvenoj mreži. “Slanje životopisa i prijave na X dosta je čudno pa sam se i ja odlučio na neobičan pristup,” kaže Singh. “Nisu mi se još javili.”

‘Stvorit ćete si neprijatelje, a kompenzacija je – nula’

Singh bi se mogao načekati. On je samo jedan od nekoliko osnivača i investitora Silicijske doline koje je inspirirala misija nove agencije. Trump je u izjavi tranzicijskog tima napisao kako će ona “razmontirati birokraciju vlade, smanjiti pretjeranu regulaciju, srezati potrošnju i restrukturirati savezne agencije.” Posao je usporedio s projektom Manhattan, u kojemu su nastale prve nuklearne bombe.

Iz DOGE-a je svima prijavljenim rečeno da se pripreme na mučan sprint. Ne mogu početi s radom prije Trumpove inauguracije 20. siječnja sljedćee godine, ali dobili su naredbu dovrišiti svoj posao do 4. srpnja 2026., kao poklon američkom narodu za Dan neovisnosti, stoji u najavi Trumpovog tranzicijskog tima. “Revolucionari male vlade sa super visokim IQ-om” koje DOGE traži moraju biti spremni “raditi više od 80 sati tjedno,” napisano je iz same agencije na službenom računu na X-u. “Ovo će biti naporan posao, stvorit ćete si mnoge neprijatelje, a kompenzacija je nula,” dodao je Musk osobno.

“Ovo je prilika da radimo na obratnom New Dealu.” Jedan od kandidata

Potrebni su obični zaposlenici

Kandidate s kojima je Forbes razgovarao nisu zastrašila ova upozorenja. Oni žele volontirati iz čitavog niza građanskih, ideoloških i profesionalnih motivacija. Ne očekuje se kako će DOGE biti velika organizacija ni po vladinim ni po standardima Big Techa. Žele zaposliti samo stotinu ljudi, kažu dva izvora upoznata s procesom, a pogotovo ih zanimaju pojedinci s iskustvom u financijama i programiranju.

DOGE očekuje kako će se zaposleni preseliti u Washington D.C. na narednih 12 do 18 mjeseci i raditi na puno radno vrijeme, kažu izvori. Musk i Ramaswamy već imaju pristup utjecajnim milijarderima poput investitora Marca Adreessena i bivšeg šefa Ubera Travisa Kalanicka koji će raditi kao neformalni savjetnici, kaže jedan. Ono što DOGE-u treba su obični zaposlenici koji će provoditi ciljeve i raditi do 100 sati tjedno. Sve to podsjeća na lude rokove koje Musk zadaje u svojim tvrtkama SpaceX, Tesla i X.

Glasnogovornici Muska i Ramaswamyja nisu odgovorili na upite za komentar, a poruka poslana računu DOGE na X-u ostala je neodgovorena.

Ideologija, osobne ambicije i američki san

Prijavljeni kažu kako ih motivira mnogo stvari, od profesionalnih do građanskih ideologija. “Ovo je prilika da radimo na obratnom New Dealu,” kaže jedan kandidat, student. “Ovo nije projekt Manhattan: ovdje nema fizičara, nego su tu 22-godišnji inženjeri.”

Među zainteresiranima za DOGE je i Tom Dean iz Los Angelesa. On radi u marketingu za kripto startup Rainbow. Odrastao je u ruralnoj Engleskoj, a cijeli život je sanjao o selidbi u SAD i postizanju uspjeha. “Taj američki san za mene je uvijek bio vrlo živ, a posljednjih par godina djelovalo mi je kao da sve ide ukrivo,” kaže on. Radeći u kriptoindustriji, Dean kaže kako je iz prve ruke doživio neefikasnost i birokraciju vlade. DOGE može poboljšati pristup kriptovalutama za prosječne Amerikance, nada se, a resursi bi se mogli ponovno investirati u obrazovanje.

“Dovoljno sam mlad i idealističan da bih bio spreman raditi prekovremeno i služiti ljudima i zemlji koju volim. Bez problema bih se i preselio,” kaže Dewan. “Što je 18 mjeseci u usporedbi sa sljedećih 80 godina? Ništa.” Dean se još nije prijavio, ali kaže kako će to učiniti u veljači, kada proces bude formalniji.

Jedan student računalstva koji se u DOGE prijavio putem X-a kaže kako ga je motivirala prilika “da u vladu donese perspektivu tehnologa.”

Musk kao Jeffersonov ideal?

“Ovo je nešto na čemu nemate priliku često raditi,” kaže on. “Ako ne radite u startupu, možete prihvatiti posao u Big Techu, preživljavati. Ili možete raditi nešto ovako i zbilja naporno raditi na nečemu značajnom. Jasno je da to neće biti pretjerano glamurozno.”

Na Sveučilištu u Arizoni, student računalstva i filozofije Shawki Sukkar kaže kako se nada pomoći u rezanju “administrativne države” koja je “imala grozan utjecaj na kulturu u SAD-u.” Sukkar je sirijski imigrant, a kaže kako je zabrinut zbog toga što vlada “potkopava anglosaksonsku tradiciju klasičnih vrijednosti” i kako se nada da će Musk biti personifikacija nove ere “prirodne aristokracije”. Riječ je o političkoj teoriji koju je početkom 19. stoljeća razvio Thomas Jefferson, a prema kojoj novu klasu vodstva formiraju najtalentiraniji građani s najboljim vrlinama.

Sukkar se nada kako će preko zimskih praznika izgraditi model viškova u potrošnji u takozvanim “plavim” saveznim državama (onima koje glasaju za demokrate). To želi učiniti uz pomoć softvera iz Palantira, analitičke kompanije među čijim je osnivačima i Peter Thiel. S rezultatima se želi prijaviti na posao u DOGE-u.



Barem i prilika da vidite neku promjenu bolja je od toga da ne radite ništa. Tom Dean

Drugi se nadaju da će DOGE imati nešto umjereniji pristup. Nekoliko prijavljenih kaže kako imaju suosjećanja za zaposlene u državnim agencijama koji bi zbog DOGE-ovog rada mogli ostati bez posla. Pozivaju na ponovno investiranje resursa koje bi DOGE mogao identificirati kao krivo usmjerene.

Pomoć malim biznisima i tehnologija kao rješenje

Justin Intal, bivši suosnivač u startupu za plaćanja Forage, kaže kako mu vlastito iskustvo daje nadu da bi DOGE mogao poboljšati suradnju između startupova i vladinih tijela poput ministarstva poljoprivrede.

“Elon je spomenuo da će u kratkom roku biti teško i da će mnogo ljudi ostati bez posla,” kaže investitor rizičnog kapitala Brandon Brooks, bivši partner u tvrtci Overlooked Ventures. Brooks se nada kako će s DOGE-om moći raditi na poboljšanju efikasnosti programa za pomoć malim biznisima. Ideja programa bila je potaknuti investicije od gotovo 10 milijardi doalra, a dosad su ispunili ni trećinu tog cilja. “Odgovor će biti u davanju zamaa privatnom sektoru uz više malih biznisa i više startupova.”

Bob Greenlee, glavni poslovni direktor u njujorškom Tusk Holdingsu i bivši zamjenik guvernera Illinoisa, DOGE je nazvao “generacijskom prilikom” da radnici u tehnološkom sektoru postanu uključeniji u građanske poslove. “Ako vjerujete, kao što ja vjerujem, da su tehnološka rješenja ona prava, onda je skupina inženjera odlična ideja,” kaže Greenlee koji je napisao objavu na blogu u kojoj poziva DOGE da proiritizira vladino usvajanje AI alata. “Ako se želite fokusirati na deregulaciju, inženjeri su najgori mogući izbor. Želite odvjetnike koji mogu brzo manipulirati procesom.”

Slabi izgledi za uspjeh ne ruše entuzijazam

Nekoliko prijavljenih kaže kako nisu u zabludi što se tiče vrlo tanašnih izgleda da će DOGE zaista i postići svoje ciljeve. Spominju i prethodni pokušaj eliminiranja viškova iz vlade, istraživanja tijekom Reaganove administracije koje se pokazalo uglavnom neefikasnim. Ti slabi izgledi, ipak tvrde, vrijede truda ako postoji bilo kakva prilika za uspjeh. “Prilika da vidite neku promjenu bolja je od toga da ne radite ništa,” kaže Dean.

Singh kaže kako se nada da će DOGE zaposliti veterane iz svijeta tehnologije, kakav je on sam, kako bi se oni “pozabavili dubljim problemima.” Drugi kandidat, student, naglašava kako su mnogi od njegovih vršnjaka zainteresirani za rad u agenciji, ali na pola radnog vremena ili tijekom ljeta. “Prijatelj mi je rekao kako bi to bilo zabavno da je riječ o tromjesečnom programu,” kaže. “Ljudi u tehnologiji nemaju uvijek razvijen osjećaj građanske dužnosti.”

Ali druge u DOGE privlači ono što bi taj potez mogao značiti za njihovu karijeru. Mogli bi dobiti vatreno krštenje slično radu za Kalnicka u Uberu ili Muska tijekom preuzimanja X-a.

Jedan programer koji razmišlja o prijavljivanju u Muskovu agenciju kaže: “Postoje tri razloga za pridruživanje DOGE-u. Patriotizam, ego i pristup.”

Autor originalnog članka: Alex Konrad, Forbes

Link: ‘Patriotism, Ego, Access’: Why Elon Musk’s DOGE Is Attracting Young Coders And TEch CEOs Alike

(Prevela: Nataša Belančić)