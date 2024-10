Počeo je kao konobar a sada je uvršten među 10 najbogatijih ljudi svijeta

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang u ponedjeljak je ušao među 10 najbogatijih ljudi svijeta na Forbesovoj listi milijardera. Ovo je prvi put da je u taj ekskluzivan klub ušao ovaj nekadašnji konobar koji je postao možda i najprepoznatljivije ime u svijetu generativne umjetne inteligencije.

Huangovo bogatstvo poraslo je do zatvaranja burzi za 3,6 milijardi dolara na ukupno 124,1 milijardu dolara, čime je prestigao bivšeg izvršnog direktora Microsofta Stevea Ballmera (bogatstvo od 122,5 milijardi dolara). Ballmer je tako pao na 11. mjesto najbogatijih ljudi svijeta.

Rast Huangovog bogatstva uzrokovan je rastom dionica Nvidije za 4,1 posto na novi rekord od gotovo 144 dolara. On ima oko 3,5 posto udjela u Nvidiji, a upravo taj udio čini gotovo svo njegovo bogatstvo.

Na čelu je tvrtke od njenog osnivanja 1993. godine i daleko je najveći pojedini dioničar, čak i nakon što je ovog ljeta prodao dionice u vrijednosti 713 milijuna dolara. Milijarderi su i Tench Coxe, Harvey Jones i Mark Stevens, trojac koji sjedi u odboru tvrtke također od njenog osnivanja. Nvidia je vodeći proizvođač prilagođene AI tehnologije potrebne za primjene umjetne inteligencije na kojima rade velike tech tvrtke poput Amazona, Googlea, Mete, Microsofta i Tesle. Tvrtka, čije sjedište se nalazi u Santa Clari, ima oko 80 posto udjela na rastućem tržištu AI akceleratora, pokazuje nedavno istraživanje banke Bank of America.

Ranije je Nvidia bila poznata u svijetu videoigara, a njeni čipovi postali su vruća roba nakon eksplozije razvoja velikih jezičnih modela. Huang je zbog toga izjavio kako je potražnja “toliko luda” da kupci postaju “jako emocionalni.”

Huang je prije samo dvije godine imao bogatstvo od “tek” 20,6 milijardi dolara, što znači da je od 2022. do danas postao čak šest puta bogatiji. Ta “luda” potražnja za Nvidijinom tehnologijom prouzročila je nevjerojatan rast cijena dionica i financijskog uspjeha tvrtke – u posljednje dvije godine cijena dionica Nvidije porasla je za preko 1.000 posto, a projekcije pokazuju kako će dobit u ovoj fiskalnoj godini biti 1.400 posto veća u odnosu na razdoblje sa završetkom u siječnju 2023. godine.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Nvidia CEO Jensen Huang Vaults Into World’s 10 Richest For First Time Ever

(Prevela: Nataša Belančić)