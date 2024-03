Pogledajte što se dogodilo kada su tri ukrajinska helikoptera sletjela u blizini fronta

Tri jurišna helikoptera Mil Mi-8 ili Mil Mi-17 iz sastava 12. eskadrile zrakoplovstva ukrajinske vojske sletjela su prije dan-dva na polje u Novopavlivki, 55 kilometara zapadno od crte bojišnice izvan ruševina Avdiivke u istočnoj Ukrajini. Što se zbilo i na što to ukazuje, analizira suradnik Forbesa

Čini se da su se helikopteri punili za dnevni raketni napad kao potporu ukrajinskim brigadama koje drže novu obrambenu crtu koja prolazi kroz sela Berdiči, Orlivka i Tonenjke.

Posade helikoptera – barem pilot i kopilot – vjerojatno nisu planirale dugo ostati na zemlji. Ali bilo je dovoljno dugo da ruski poboljšani lanac smrti dronova i topništva funkcionira kako je zamišljeno.

Kazetno streljivo eksplodiralo je iznad helikoptera 12. eskadrile, oštetivši najmanje dva od njih i navodno ubivši dvojicu zrakoplovaca: Jaroslav Kavu i Andriju Bakuna. Jedan helikopter uspio je odletjeti prije nego što su dronovi natovareni eksplozivom uletjeli kako bi dokrajčili dva koja nisu pobjegla.

Udar produžava zapanjujući niz ubojstava koji provode ruske snage u Ukrajini. U samo zadnjih tjedan dana, Rusi su izbacili iz stroja prvi ukrajinski topnički raketni sustav visoke mobilnosti, prve lansere za ukrajinsku bateriju protuzračne obrane Patriot, a sada i par helikoptera.

Do sada bi trebalo biti očito da ruski ubojiti lanac koji uključuje bespilotne letjelice i topništvo omogućava uočavanje mete duboko iza linije bojišnice i gađanje iste prije nego se makne – postaje sve bolji i to brzo.

U teoriji, Rusija je proširila svoj rat protiv Ukrajine prije 25 mjeseci brzim ubojitim lancem koji se djelomično temelji na podatkovnoj mreži Strelets, koja spaja ciljane podatke iz nadzornih bespilotnih letjelica i drugih izviđačkih sredstava sa sustavima za upravljanje paljbom topničkih baterija.

The Russian Ministry of Defense has released Footage showing a Cluster Munition Strike on a Field of several Ukrainian Mil Mi-8 and Mi-17 Transport Helicopters landed near the Frontline in the Donetsk Region of Eastern Ukraine, with at least 2 of the Helicopters being Destroyed;… pic.twitter.com/cIeAspjrTz