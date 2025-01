Ponos njemačke auto industrije na meti Kineza. Je li moguće da će se realizirati ovaj potez?

Kupnjom tvornica u Njemačkoj Kinezi bi zaobišli europske carine na uvoz kineskih električnih automobila. No, hoće li uspjeti realizirati taj plan?

Volkswagen razmatra alternativne mogućnosti korištenja svojih tvornica u Dresdenu i Osnabrücku u sklopu nastojanja za smanjenje troškova. Najvećem europskom proizvođaču automobila, koji posjeduje marke poput Porschea, Audija i Škode, prodaja je pala zbog sve veće konkurencije kineskih poduzeća.

Vodstvo Volkswagena željelo je zatvoriti više tvornica, ali je naišlo na otpor sindikata, što je dovelo do štrajkova. U ključnom dogovoru postignutom sa sindikatima prije Božića odlučeno je da će proizvodnja u Dresdenu, gdje je zaposleno 340 radnika, biti ukinuta do kraja ove godine, dok će proizvodnja u tvornici u Osnabrücku, gdje radi 2.300 ljudi, biti obustavljena do sredine 2027. godine.

Prodaja umjesto zatvaranja?

Za kupnju ovih dviju tvornica sada su zainteresirani kineski proizvođači, otkrio je izvor upoznat sa situacijom za Reuters. Prema navodima izvora, Kinezi u Njemačkoj razgledavaju više tvornica za koje je najavljeno zatvaranje.

Volkswagen je otvoren za prodaju tvornice u Osnabrücku kineskom kupcu, dodao je Reutersov izvor. Glasnogovornik automobilskog proizvođača nije želio posebno komentirati te navode, ali je rekao da cilj mora biti “provedivo rješenje koje će uzeti u obzir interese tvrtke i zaposlenika”.

Prodaja tvornica mogla bi za Volkswagen biti jeftinija od potpunog zatvaranja, objasnio je bankar upoznat s poslovanjem proizvođača za Reuters. Dodao je da bi za svaku od njih mogli dobiti između 100 i 300 milijuna eura.

Za Kinu – savršena ulaznica za Njemačku i EU

Kupnja tvornice omogućila bi Kini da stekne utjecaj u cijenjenoj njemačkoj automobilskoj industriji, u kojoj se nalaze neke od najstarijih i najprestižnijih automobilskih marki. Također bi proizvodnja automobila u Njemačkoj za europsko tržište kineskim proizvođačima električnih vozila omogućila izbjegavanje plaćanja europskih carina na električna vozila uvezena iz Kine. To bi dodatno moglo ugroziti konkurentnost europskih proizvođača.

Zbog rastućeg rivalstva između kineske i njemačke automobilske industrije zahladnjeli su i odnosi između dviju zemalja. Nakon nekadašnje snažne gospodarske povezanosti, trenutna njemačka koalicija nastoji smanjiti ovisnost o Kini. Odluke o kineskim ulaganjima stoga će ovisiti o stajalištu nove njemačke vlade prema Kini nakon izbora koji će se održati u veljači.

Kako bi reagirali sindikati?

Prema informacijama izvora na koji se poziva Reuters, kineske tvrtke zabrinute su kako bi na kupnju reagirali njemački sindikati, koji drže polovicu mjesta u nadzornim odborima njemačkih tvrtki.

Iz sindikata u Osnabrücku poručuju da radnici u tvornici ne bi imali ništa protiv proizvodnje za jednog od Volkswagnovih partnera u zajedničkom poduzeću u Kini. „Mogu zamisliti da bismo nešto proizvodili za kinesko zajedničko poduzeće, ali pod Volkswagenovim logotipom i prema Volkswagenovim standardima. To je ključni uvjet,” izjavio je za Reuters predstavnik sindikata Stephan Soldanski.