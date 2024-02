Povijesna uhićenja u New Yorku: 70 zaposlenika ureda za stanovanje optuženo za primanje mita

Federalni agenti u utorak su uhitili nekoliko desetaka zaposlenika njujorškog ureda za stanovanje (NYCHA) u sklopu opsežne istrage za korupciju koja je navodno otkrila da su upravitelji zgrada za najjednostavnije popravke uzeli preko 2 milijuna dolara mita.

Objavljeni su detalji optužnice podignute protiv 70 zaposlenika ureda, u kojima ih se optužuje za iznudu i primanje mita, a kako kaže ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka, radi se o najvećem jednodnevnom razbijanju korupcijskog lanca u povijesti ministarstva pravosuđa.

Odvjetnik ureda Damian Williams kaže kako su uhićeni zaposlenici uglavnom bili upravitelji ili asistenti upravitelja zgrada, a primali su mito od izvođača zaduženih za sitne popravke i radove na održavanju u vrijednosti ispod 10.000 dolara.

Williams kaže kako su upravitelji za sebe uzimali dio ukupnog iznosa ugovora, uglavnom u iznosu između 500 i 2.000 dolara.

Više od 2 milijuna dolara mita

Tijekom istrage se otkrilo da su se ti iznosi ukupno popeli na preko 2 milijuna dolara u zamjenu za poslove ukupne vrijednosti od 13 milijuna dolara, kažu iz ministarstva pravosuđa. Williams dodaje kako su tužitelji otkrili da je podmićivanje krenulo 2013., a praksa se nastavila do kraja 2023. godine.

Tužitelji kažu kako se ovo događalo u gotovo stotinu zgrada u nadležnosti ureda u svih pet četvrti New Yorka, što je gotovo trećina od ukupno 335 zgrada u nadležnosti ureda.

NYCHA je najveći ured za stanovanje u SAD-u, a u njihovim stanovima živi preko 528,000 Njujorčana – ili jedan od 17. U agenciji radi oko 12.000 ljudi.

Williams kaže kako u istrazi nije otkrivena korupcija na najvišim razinama uprave NYCHA-a, već je ona bila ograničena na zaposlenike odgovorne za održavanje pojedinih zgrada.

Upravitelji NYCHA-a i njihovi asistenti imaju ovlasti odobravati radove čija je vrijednost ispod 10.000 dolara, poput jednostavnih popravaka, radova na vodovodu ili manjih građevinskih radova u zgradi. Radi ubrzavanja čitavog procesa, ti ugovori ne prolaze javni natječaj ureda. Optuženi upravitelji navodno su tražili mito od izvođača zaduženih za radove prije nego bi odobrili isplate.

“Mnogi izvođači platili su mito jer, da nisu, upravitelji bi te poslove dali nekom drugom,” kaže Williams. To je postala “uobičajena praksa” u nekim zgradama, kažu istražitelji.

“Posao je bio odrađen, ali to ne znači da je ovo bio zločin bez posljedica,” rekao je Williams na konferenciji za novinare u utorak. “Ovakvo ponašanje nagriza povjerenje javnosti na jedan poprilično tužan način, i to sada kada je povjerenje javnosti već ionako nisko.”

Williams je dodao kako će njegov ured “apsolutno” nastaviti istraživati korupciju u NYCHA-u, pozvavši izvođače i druge svjedoke da istupe i prijave bilo koji slučaj iznude s kojim su se susreli. “Mnogi izvođači već su bili dovoljno hrabri i rekli policiji za mito koji su zaposlenici od njih zahtijevali,” kaže. “Izvođači bi ubuduće trebali znati da zaposlenici NYCHA-a od njih ne bi smjeli tražiti ni centa. Ako to učine, znate komu ih trebate prijaviti.”

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Historic NYC Corruption Bust: 70 Public Housing Employees Accused Of Taking $2 Million In Bribes – What To Know

(Prevela: Nataša Belančić)