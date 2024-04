Presretači i pratnja: taktike za dronove u Ukrajini evoluiraju munjevitom brzinom

Uz gomile dronova na obje strane u ratu u Ukrajini, neizbježni su susreti u zraku: od 2022. godine dolazi do “borbi” u kojima piloti dronova pokušavaju srušiti neprijateljske letjelice. Ipak, sada se kristalizira novi uzorak.

Umjesto slučajnih susreta, dolazi do namjernih presretanja u kojima maleni kvadkopteri napadaju veće dronove-bombardere.

To je slično onome što je već viđeno u Prvom svjetskom ratu, kada su prvi zrakoplovi evoluirali od izviđača do laganih napadačkih letjelica, a potom i borbenih zrakoplova čija je glavna zadaća bila rušenje bombardera i ostvarivanje dominacije u zraku. To je bilo nužno budući da su zrakoplovi bili jedini koji su se mogli suprotstaviti drugim zrakoplovima. Stotinu godina kasnije odvija se ista bitka, samo s minijaturnijim “sudionicima”.

Another drone-on-drone combat engagement over Ukraine – a Russian quadcopter operator stalks Ukraine's "Baba Yaga" heavy multirotor UAV and crashes into it. https://t.co/LByn3wVmCk pic.twitter.com/duBGbq1dUe — Samuel Bendett (@sambendett) March 20, 2024

Ruski presretači

Ukrajinski teški dronovi-bombarderi Baba Jaga lete noću, izbacujući više bombi s velikom preciznošću, kojima uništavaju tenkove i druga vozila i siju strah među ruskim trupama. Oni se mogu čuti, ali ne i vidjeti i, osim sporadično efikasnog ometanja, Rusi nisu pronašli efikasan način za njihovo rušenje. Sada se pojavljuju snimke ruskih FPV dronova koji namjerno traže i zabijaju se u ukrajinske bombardere.

To nije izolirana improvizacija.

“Sada se na fronti odvija službena obuka: bitke dronova uključene su u obuku pilota,” kaže Samuel Bendett, stručnjak za ruske dronove i savjetnik za CNA i CNAS. On spominje članak u ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS koji opisuje upravo ovo.

Piloti dronova nemaju veliko prostorno snalaženje. Uglavnom su ograničeni na ono što je direktno ispred i ispod drona. Uspješni napadi zato uglavnom dolaze odozgo i iz pozadine, iskorištavajući element iznenađenja.

Uz FPV dronove, Rusi ukrajinske letjelice napadaju i standardnim kvadkopterima. U tom slučaju, taktika koja se pokazala savršenom je ona u kojoj nenaoružani napadač odozgo pada na dron Baba Jaga, što lomi njegove rotore. Napadački dron također je uništen, ali za Ruse se ta žrtva isplati.

Ruski modificirani dron / FOTO: Twitter/x

Rusi također modificiraju dronove kako bi oni postali efikasniji u bitkama u zraku. U ožujku je jedna ruska skupina predstavila novi dron imena Ram. To je kvadkopter s metalnim šiljcima koji povećavaju štetu na neprijateljskim dronovima. Ova vrsta modifikacije možda je inspirirana godišnjim natjecanjem DroneClash u Nizozemskoj – igri u kojoj timovi moraju eliminirati dronove suparničke ekipe, a dronovi su opremljeni lancima, šiljcima i drugim sličnim oštrim predmetima.

Over the Dnipro River, a Ukrainian FPV munition intercepts a Russian fixed wing drone. pic.twitter.com/i5R67uXMB6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 25, 2024

Ukrajinska taktika

Ukrajinske snage slične taktike koriste protiv ruskih napadačkih dronova. Zasad još ne postoje snimke u kojima ukrajinski FPV dronovi presreću ruske Shahedove. Moguće je da presretači iz SAD-a imaju uspjeha protiv tih ruskih dronova, ali iz sigurnosnih razloga nisu objavljeni detalji.

Ipak, postoji niz snimaka u kojima ukrajinski piloti ruše manje ruske napadačke dronove. Logika iza tih presretanja je očita: protuzračni projektili su rijetki i stoje stotine tisuća dolara ili više, zbog čega ih se čuva za velike prijetnje poput krstarećih raketa. FPV dronovi stoje nekoliko stotina dolara po komadu, ima ih mnogo i logično ih je koristiti gdjegod je to moguće.

Ukrajina razvija veće FPV dronove duljeg dometa i moguće je kako će se i oni koristiti za protuzračnu obranu. Ovog je tjedna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obavio pregled novog kamikaza-drona Ukrolancet koji, uz to što udara mete na zemlji, može napadati i zračne letjelice male brzine, konkretno ruske dronove Orlan-10 ili Shahed, a ima i sustav strojnog vida koji pomaže u presretanju.

FOTO: Argus Drone Team

Ratovi dronova

Taktike konstantno evoluiraju. Sada kada su Rusi počeli presretati dronove Baba Jaga, Ukrajinci svojim dronovima-bombarderima daju i – pratnju. Jedan ukrajinski video, čini se, prikazuje ukrajinski kvadkopter koji štiti veći dron i ruši onaj ruski koji ga pokušava presresti. Zbog toga se čini kako taktika sada više podsjeća na Drugi, a ne više toliko na Prvi svjetski rat.

Sam Bendett spominje ruska izvješća o tome kako su dronovi Baba Jaga viđeni u parovima, a pratila ih je skupina FPV dronova. Ta pratnja konstantno se mora obnavljati, budući da se baterije prazne brzo i FPV dronovi se vraćaju na promjenu baterije, a mijenjaju ih novi. Ti dronovi mogu funkcionirati kao izvidnici ili čak napadati mete na tlu, uz to što pružaju zaštitu protiv neprijateljskih dronova.

Situacija je daleko napredovala u odnosu na prije dvije godine kada je nekoliko ukrajinskih ležernih ljubitelja dronova svojim kvadkopterima nadzirala ruske pozicije. Gotovo sigurno možemo očekivati da će se ovaj razvoj nastaviti sličnim tempom, budući da broj dronova na fronti raste u milijune i oni sve više dominiraju bojištem.

Autor originalnog članka: David Hambling, viši suradnik Forbesa

Link: Interceptors And Escorts: Drone Tactics In Ukraine Are Evolving Fast

(Prevela: Nataša Belančić)