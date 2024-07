Prikupio 20 milijuna dolara za startup o mentalnom zdravlju i ima više od 200 zaposlenih

Napadaji panike i anksiozni poremećaj nadahnuli su Theodorica Chewa da osnuje startup za mentalno zdravlje. Bilo je to prije pet godina. Otad je usluge startupa koristilo više od tri milijuna ljudi. Danas njegov Intellect zapošljava više od 200 ljudi u 12 zemalja, a privukao je i 20 milijuna dolara investicija. Tako veliki boom ni sam nije očekivao

Dvadesetosmogodišnji izvršni direktor i suosnivač startupa za mentalno zdravlje Intellect Theodoric Chew kojeg je prije dvije godine Forbes uvrstio na svoju 30 ispod 30 listu, može se pohvaliti vrlo zanimljivim životopisom. Prvo je sa 16 godina odlučio da mu je dosta srednje škole, a pohađao je prestižnu singaporsku školu Raffles. Ganjanje titula i fakulteta jednostavno nije bilo za njega, rekao je za CNBC objasnivši kako je već kao tinejdžer pokrenuo razne poslove na internetu.

Do svoje 20. godine već je osnovao i uspješno doveo do exita svoj prvi startup Existgreat. Bila je to platforma sa sadržajima za samopomoć među kojima su bili i razgovori s američkim poduzetnikom Garyjem Vaynerchukom.

Nakon akvizicije, Chew je nastavio raditi u nekoliko startupa, gdje je stjecao iskustvo.

Kako se od svoje 16 godine borio s napadima panike, došao je na ideju da pokrene tvrtku koja se bavi mentalnim zdravljem. Našavši se sam u toj situaciji, shvatio je kako je azijsko tržište vezano uz mentalno zdravlje vrlo slabo pokriveno.

Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo milijardu ljudi diljem svijeta bori se s mentalnim bolestima. Približno 260 milijuna ih živi u regiji jugoistočne Azije. Uzevši to u obzir, ali i podatak iz izvješća Aona i Telus Healtha ako 82 posto radnika u Aziji ima srednji do visoki rizik za razvoj problema s mentalnim zdravljem, Chew je odlučio osnovati tvrtku.

Kriza mentalnog zdravlja

Intellect je počeo s radom 2019. godine. Ponudio je digitalne alate za provjeru mentalnog zdravlja, self-help programe te konzultacije sa stručnjacima i klinikama. Kako kaže njegov osnivač i izvršni direktor, startup nudi usluge korisnicima s akutnim krizama, kroničnim problemima, ali i onima kojima samo treba savjet kako da skupe više samopouzdanja. To je naišlo na plodno tlo.

U pet godina došao je do toga da zapošljava više od 200 ljudi u 12 zemalja. Chew tvrdi kako je do ove godine usluge njegova startupa koristilo tri milijuna ljudi.

“Nije novost da u Azija vlada velika kriza mentalnog zdravlja te da je stigmatizacija toga još uvijek iznimno jaka. Kultura i povijest oblikovale su način na koji se Azijati odnose prema vlastitom mentalnom zdravlju. Nisu previše skloni otvoreno razgovarati o svojim osjećajima”, objasnio je startupovac.

Društveni fokus zdravstvene skrbi primarno je orijentiran na ulaganja u opremu za bolnice i izgradnju bolnica, dok zaštita mentalnog zdravlja ostaje u sjeni, a još je manje inovacija u tom području u Aziji, tumači mladić.

Priča kako je svjedočio da se njegovi prijatelji bore s problemima mentalnog zdravlja, a nisu znali kako da si pomognu, odakle da krenu. To mu je poslužilo kao vrlo dobra startna pozicija – pozabaviti se time kako da se ljudi počnu baviti problemom svog mentalnog zdravlja.

Malo deluzije, malo naivne ambicioznosti

“Mislim da u početnim fazama svaki osnivač mora biti malo deluzivan. Ne mislim da sam najpametniji, ne mislim da sam najsposobniji, ali… naivno sam ambiciozan i mislim da mi to prilično dobro služi”, rekao je.

U budućnosti osnivač Intellecta želi proširiti poslovanje izvan azijskog tržišta te postati “globalni lider u hiperlokalnoj skrbi za mentalno zdravlje”.

“Nisam očekivao da ćemo tako brzo ponuditi zadovoljavajuć odgovorna jednu tako očiglednu potrebu”, komentirao je osnivač startupa i sam pomalo začuđen silinom uspjeha koju je njegov poslovni pothvat polučio. Dodao je i kako stres i tjeskobu koje proživljava kao osnivač startupa rješava tako što ostavlja posao na poslu i uzima vrijeme za sebe kako bi dugoročno bio dobro.