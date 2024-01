Produkcijska tvrtka Harryja i Meghan u ozbiljnim problemima: Odoše još tri menadžera

Archewell, produkcijska tvrtka britanskog princa Harryja i njegove supruge Meghan, ovog je vikenda izgubila još tri menadžera. To su tek posljednji u nizu upadljivih odlazaka iz tvrtke bivših članova britanske kraljevske obitelji.

Ben Browning, producent nominiran za Oscara koji je trebao upravljati sadržajem u Archewellu, napustit će kompaniju kasnije ove godine nakon isteka ugovora, izvijestio je u subotu Variety, dodajući kako će tvrtku ove godine napustiti i šefica za marketing Fara Taylor. Archewell je u siječnju napustio i Bennett Levine, produkcijski menadžer koji je u tvrtku došao zajedno s Browningom 2021.

Kompaniju je u prosincu 2022. napustila Mandana Dayani, koja je od 2021. do 2022. bila predsjednika Archewella, kako bi Harry i Meghan mogli “preuzeti punu kontrolu” nakon vraćanja s roditeljskog dopusta, potvrdila je tada kompanija. Nedugo nakon njenog odlaska, Archewell je napustila i Rebecca Sananes, producentica hit podcasta Archetypes.

Archewell nije odgovorio na upit Forbesa za komentar, no za Variety su rekli kako su Browning i Taylor “odigrali ključnu ulogu pomogavši ispričati priče vojvode i vojvotkinje” i poželjeli im sreću u budućnosti.

Princ Harry i vojvotkinja od Sussexa Meghan odstupili su s pozicije aktivnih članova kraljevske obitelji početkom 2020. godine i preselili u Meghaninu rodnu Kaliforniju. Nedugo nakon preseljenja, par je osnovao novu produkcijsku tvrtku i humanitarnu organizaciju pod imenom Archewell. Nova tvrtka ubrzo je potpisala velike ugovore s Netflixom (u rujnu 2020.) i Spotifyjem (u prosincu 2020.). Ugovor sa Spotifyjem navodno je bio vrijedan 20 milijuna dolara, dok je Netflix tvrtki platio 100 milijuna dolara u sklopu ugovora koji vrijedi do 2025. godine.

Podcasti i dokumentarni filmovi

Suradnja sa Spotifyjem u početku se pokazala uspješnom nakon što je Archewell u kolovozu 2022. objavio Archetypes, podcast koji je vodila Markle. Archetypes je vrlo brzo postao jedan od najpopularnijih na ovom streaming gigantu, a iste godine je osvojio i People’s Choice Award. Usprkos tom uspjehu, Archewell i Spotify prekinuli su suradnju u lipnju 2023. nakon što se rad na drugoj sezoni oduljio na preko godinu dana, izvijestio je Wall Street Journal. Predstavnik vojvotkinje za Journal je tada izjavio kako ona radi na pronalasku “druge platforme” za svoj podcast, no nekoliko medija je izvijestilo kako je Meghan povukla zaštitni znak za Archetypes u rujnu.

Archewellov ugovor s Netflixom istječe tek 2025., ali nejasno je hoće li kompanija raditi na ikakvim projektima ove godine. Dosad je suradnja proizvela tri dokumentarca za streaming platformu: Harry & Meghan i Live to Lead na Netflix su stigli 2022., a Heart of Invictus 2023. godine. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa oboje su bili izvršni producenti u dokumentarcima iz 2022., a na serijalu Heart of Invictus radio je samo princ Harry. U kolovozu je par kupio filmska prava za roman Meet me at the Lake autorice Carley Lake koji je čak pet tjedana proveo na listi bestsellera New York Timesa. Harry i Meghan za prava su navodno platili oko 3 milijuna dolara, no dosad je objavljeno vrlo malo detalja o produkciji u suradnji s Netflixom.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: More Executives Leave Harry And Meghan’s Production Company: What We Know

(Prevela: Nataša Belančić)