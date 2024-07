Rusi ih dva dana gađali tenkovima, ali ukrajinska 79. zračno-jurišna brigada ostala neprobojna

Nakon što je poslala 57 oklopnih vozila i desetak motorističkih trupa u misiju osuđenu na propast kako bi probili ukrajinsku liniju istočno od ukrajinskog uporišta u Kurakhivki u istočnoj Ukrajini, ruska vojska pokušala je ponovno, ishod je bio isti

Prvi ruski napad, u srijedu, naišao je na sinkroniziranu obranu minama, topništvom, projektilima i bespilotnim letjelicama koje pripadaju elitnoj ukrajinskoj 79. zračno-jurišnoj brigadi. Rusi su se povukli, ostavljajući za sobom šest uništenih tenkova, sedam uništenih borbenih vozila pješaštva i svih 12 motocikala. Ukrajinska brigada izbrojala je 40 mrtvih Rusa i 37 ranjenih.

U nešto manjem napadu u četvrtak, u kojem je sudjelovalo 16 vozila, Rusi su naišli na sličnu slojevitu obranu i njihov je napad imao sličan ishod. Napadači su se okrenuli, napuštajući uništeni tenk i dva uništena borbena vozila.

“Dvadeset i tri Rusa završila su svoj SVO prije roka”, našalila se 79. zračno-jurišna brigada, koristeći ruski akronim za “specijalnu vojnu operaciju”, eufemizam za ruski rat protiv Ukrajine. “Još 29 zadobilo je ozljede različite težine”, dodala je ukrajinska brigada.

Za razliku od sektora Avdiivka 32 kilometra sjeverno, gdje ruske snage polako potiskuju neorganizirane ukrajinske snage, sektor Kurakhivka postaje zamka iscrpljivanja za Ruse. Oni nastavljaju napadati, stalno nailaze na čvrstu ukrajinsku obranu i nastavljaju se povlačiti samo da bi ponovili krvavu vježbu nekoliko dana kasnije.

Ukrajinska analitička grupa Frontelligence Insight predvidjela je ovu naizgled apsurdnu dinamiku u izvješću u svibnju.

Za Ruse je zauzimanje Kurahivke ključ za zauzimanje susjednog uporišta Kurakhove i konsolidaciju njihove kontrole nad Donjeckom oblasti.

“Vjerojatno je da će Rusi pokušati doći do Kurakhive, pružajući im priliku da odsjeku Kurakhovu od logističkih ruta”, objasnio je Frontelligence Insight.

Bit će to vrlo teška borba za napadače.

“Zbog relativno povoljnih obrambenih struktura i geografskih uvjeta tog područja, ne očekujemo brzo napredovanje ruskih snaga”, dodala je skupina za analizu.

I ne pomaže to što su Rusi napadali u više sektora u isto vrijeme, šireći svoju ofenzivnu borbenu moć.

“S obzirom na ruski pokušaj napredovanja u više smjerova istovremeno, mogli bi se boriti za postizanje svojih ciljeva zbog nedostatka dovoljno snaga.”

No, ruskim zapovjednicima teško je odoljeti dvostrukom osvajanju – Kurahivka i Kurakhove. A Rusi znaju bolje od ikoga da takvi napadi propadaju dok ne uspiju. Potreban je samo jedan sretan napad od njih desetak da se postigne taj prvi proboj koji može pokrenuti postupni kolaps ukrajinske obrane, dopuštajući Rusima da grabe naprijed.

To se nedavno dogodilo zapadno od Avdiivke. To je sigurno ono čemu se ruski zapovjednici nadaju da će se dogoditi i istočno od Kurahivke. “Postupno napredovanje sporijim tempom još uvijek je moguće”, upozorio je Frontelligence Insight.

Da, napad Rusa na položaje 79. zračno-jurišne brigade u srijedu za njih je završio kobno. Kao i njihov napad u četvrtak. Ali možda će sljedeći napad uspjeti. Očito je da su Rusi voljni nastaviti.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

(Prevela: Nikolina Oršulić)