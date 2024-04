Rusi su izgubili čitavu tenkovsku pukovniju za samo nekoliko sati

Ruska 6. tenkovska pukovnija pokrenula je najveći tenkovski napad od početka rata – rezultat je bio katastrofalan poraz.

Dok su ruske pukovnije zauzimale ruševine Avdiivke, bivšeg ukrajinskog uporišta na istoku Ukrajine, a potom nastavljale s napadima prema zapadu, jedna ključna ruska jedinica je čekala. 6. tenkovska pukovnija bila je dio 90. tenkovske divizije – njihova jedinica za proboje. Ako bi ruske trupe otkrile slabost u ukrajinskoj obrani zapadno od Avdiivke, posao 6. pukovnije bio je da tu slabost iskoriste i posiju kaos u ukrajinskim redovima.

Zašto je onda u subotu 90. dovizija poslala pukovniju u direktni napad na netaknute ukrajinske položaje koje je čuvala elitna ukrajinska 25. brigada?

Ovaj napad, pokrenut usred bijela dana, bio je jedan od najvećih, ako ne i najveći takav napad u čitavom ratu. Pukovnija je “neznatno napredovala sjeverozapadno od sela” Tonen’ke, rečeno je iz ukrajinskog Centra za obrambene strategije.

Ipak, to nije potrajalo. Napad je za Ruse završio katastrofalno kada je 48 vozila pukovnije – 36 tenkova T-90 i 12 borbenih vozila BMP, u kojima su bile stotine vojnika – ušlo u minsko polje. Ukrajinski padobranci na njih su ispalili protutenkovske projektile, kao i eksplozivne FPV dronove.

Ukrajinci su “odbili ovaj prvi, ogroman napad,” kažu iz Centra. Pukovnija se povukla, ostavivši za sobom 20 uništenih vozila i potencijalno gomilu poginulih trupa.

“Iz ovog se mogu primijetiti dvije značajne stvari,” naglasila je ukrajinska analitička skupina Frontelligence Insight.

“Prvo, ruske snage na ovom području nisu izgubile kapacitete i resurse za operacije iznad razine bataljuna. To je zabrinjavajuće jer, usprkos značajnim gubicima koji odgovaraju uništenju čitave divizije, sposobnost okupljanja ojačanog tenkovskog bataljuna za ukrajinsku obranu predstavlja opasnost,” kaže skupina.

Što je još gore, Ukrajinci teško opskrbljuju svoje položaje na fronti dok iščekuju pomoć iz SAD-a, ali i izglasavanje novog zakona o mobilizaciji iz Kijeva – zakona koji bi ovlastio ukrajinske oružane snage da regrutiraju desetke tisuća svježih trupa.

Druga opservacija Frontelligence Insighta za Ukrajinu nudi nešto više nade. “Navodno je 6. pukovnija dobila zadatak da iskoristi rupe u obrani i napreduje dalje u ukrajinski teritorij,” objašnjavaju. “To su za Ukrajince dobre vijesti, budući da iskorištavanje ovakve skupine za proboje sugerira da se ruske snage bore sa značajnim izazovima i poduzimaju očajničke mjere.”

Drugim riječima. 90. divizija možda je shvatila da ne ostvaruju planirani napredak, zbog čega su postali nestrpljivi i nemarni. Poslali su svoju pukovniju za proboje prije nego su se probili kroz ukrajinske linije.

Sila koja je osmišljena da sije kaos na slabo branjenim ukrajinskim položajima tako je uletjela direktno među mine, ukrajinske dronove i zloglasno efikasne snage za protuzračnu obranu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: How To Lose A Russian Tank Regiment In Just A Few Hours: Attack Ukraine’s Angriest Missileers, In Broad Dayloght, With The Wrong Forces

(Prevela: Nataša Belančić)