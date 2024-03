Rusija je napravila veliki spektakl oko novih tenkova, ali što je u pozadini svega?

Rusija je nedavno organizirala čitav spektakl oko slanja novih tenkova T-90M na frontu – doslovno. Na državnoj televiziji prikazana je oduševljena gomila od dvije tisuće radnika u tvornicama, kao i izvedbe pjevača i političara Denisa Majdanova i rock grupe Zemljane, a tenkove je blagoslovio i pravoslavni svećenik.

Bila je to velika proslava za skromnu isporuku nove opreme. Detaljniji pogled u ono što se zaista šalje na frontu upućuje na pokušaj prikrivanja stvarnog stanja proizvodnje tenkova u Rusiji.

Velika ‘prekretnica’

Velika većina “nove” ruske opreme koja se šalje kako bi nadomjestila gubitke sastoji se od prastarih tenkova izvučenih iz skladišta. Njih su obnovili i, barem u teoriji, modernizirali po suvremenim standardima, u tvornicama za obnovu i popravak BTRZ. Rezultati nisu impresivni i ne mogu se uspoređivati sa suvremenim modelima tenkova poput Abramsa ili Challengera 2. Ipak, postoji jedna ruska tvornica koja može graditi nove tenkove, UralVagonZavod (UVZ), a oni se hvale kako izrađuju najnovije tenkove T-90M Proriv, najbolje ruske ratne strojeve.

“Danas možemo reći kako je T-90M Proriv najbolji tenk na svijetu,” rekao je nedavno predsjednik Putin u govoru, prenijela je ruska državna agencija TASS. “Čim se taj tenk približi položaju, više nitko i ništa nema šanse. On ima dulji domet i precizniji je, a ima i bolju zaštitu.”

Stvarnost je nešto drugačija. Već je poznat slučaj u kojemu je tenk T-90M raznesen u bliskom susretu s tenkom M2 Bradley. Mnogo slabije naoružan Bradley gađao je ruski tenk brzo i precizno, onesposobivši ga prije nego su Rusi uopće stigli išta ispaliti. Tenk je kasnije uništio FPV dron.

Mnogi drugi tenkovi T-90M postali su žrtve malih dronova. Iako Putin možda vjeruje kako su oni odlično zaštićeni, čini se kako ta zaštita ipak nije adekvatna, a Rusi su se morali snalaziti improviziranjem zaštite za krovove tenkova.

Bili oni adekvatni ili ne, tenkovi T-90M najbolje su što Rusija ima – imaju bolju snagu, oklop, komunikaciju i senzore od bilo čega drugog što njihovi vojnici imaju na raspolaganju. Kako se skladišta budu praznila, Rusiji će sve više biti potrebna nova proizvodnja kako bi mogli hraniti ratnu mašineriju.

I dok zemlja ulaže ogromne iznose u obrambeni sektor – sada oko 7,5 posto ukupnog BDP-a – rezultati nisu uvijek uspješni.

Vladimir Putin u posjetu tvornici UVZ / FOTO: Ramil Sitdikov / TASS / Profimedia

Putinova najdraža tvornica

Putin je UVZ posjetio u veljači, a slike s tog događaja ostavljaju dojam dinamične tvornice prepune vozila. Ipak, malo detaljniji pogled otkriva kako se radi uglavnom o starim tenkovima T-72 koji su tamo na obnovi, a odjednom se na fotografiji može vidjeti maksimalno pet novih tenkova T-90M.

Ovaj posljednji video na velika vrata oglašava kako Rusija zaista proizvodi nove tenkove, ali u kojem broju? Možda se čini kako ih je mnogo, ali kada tenkovi u snimci prolaze pored Denisa Majdanova, kadar se mijenja nakon samo tri tenka. Kutevi kamere su pažljivo birani, ali najveći broj vidljiv u jednom kadru je – jedanaest.

Posljednji put je UVZ najavio isporuku tenkova u prosincu, kada je TASS tvrdio kako je isporučeno petnaest novih tenkova T-90M, ali nisu objavljene fotografije koje bi to potvrdile. Čini se kako se isporuke događaju kvartalno, a u svakom paketu nalazi se 10-15 tenkova. Video od prošlog rujna prikazuje samo tri nova tenka. Stranica za brojanje tenkova OSINT pokazuje kako je Rusija 2023. godine isporučila 44 nova tenka T-90M. Budući kako je ove godine dosad isporučeno njih 11, čini se kako taj broj ne raste.

Ipak, ovo je još uvijek porast u odnosu na predratnu proizvodnju. Analitičar Sergio Miller za časopis Wavell Room kaže kako je prvi ugovor, iz 2017., bio za samo 30 tenkova T-90M, od kojih su samo 10 bili novi, dok su ostali nadograđene verzije ranijih modela T-90A. Miller je izbrojao 56 potvrđenih isporuka do kolovoza 2021. godine.

44 nova tenka godišnje bolje je nego ništa, ali još uvijek ostaje vrlo važno pitanje: jesu li to uopće novi tenkovi?

Gradi li Rusija tenkove ili ih – obnavlja?

Rusija je ranije koristila starije verzije tenkova T-90, poznatih kao T-90A. U teoriji ih je aktivno nekoliko stotina, no OSINT zajednica, koja prati ruske gubitke, kaže kako ih nakon ranih dana invazije u Ukrajini gotovo više uopće nije bilo. Kamo su otišli svi ti tenkovi?

Jedna popularna teorija kaže kako su oni u velikoj mjeri povučeni kako bi bili nadograđeni u T-90M. Prva serija tih tenkova nastala je nadogradnjom tenkova T-90A. Otada UVZ kaže kako ih gradi ispočetka, ali postoje razlozi za sumnju u tu tvrdnju. Pronicljivi analitičari OSINT-a primijetili su tenk koji izgleda kao T-90M, ali na kojemu se nalazi stari top 2A46M, a ne novi 2A46M-5, a nedostaju mu i neki drugi dijelovi opreme. Drugi su primijetili tenkove T-90M bez senzora za vjetar, zbog čega oni – još jednom – više izgledaju kao nadograđene verzije T-90A.

Sve ovo daje temelje ideji da “novi” tenkovi T-90M i nisu baš toliko novi.

Jedan očit razlog za to je problem ruske industrije čelika. Tijekom procesa racionalizacije 2000-ih, Rusija je zatvorila mnoga postrojenja za proizvodnju čelika. Godine 2018. zatvorili su posljednju otvorenu peć za proizvodnju kvalitetnog specijalnog čelika. Ukrajinski izvori tvrde kako RUsija više ne može proizvoditi opremu koja zahtijeva čvrsti čelik.

Rusija možda ima oko dvjestotinjak tenkova T-90A koji se mogu prenamijeniti po standardu modela T-90M. Ipak, oni su dosad izgubili gotovo 2.800 tenkova, i starijih modela nema ni izbliza dovoljno kako bi se ti gubici nadomjestili. Rusiji neće ponestati tenkova dokle god UVZ šalje nova vozila, ali za očekivati je kako će se njihov broj na fronti postepeno smanjivati, a tu činjenicu ne može zamaskirati nikakav pažljivo producirani TV spektakl.

Autor originalnog članka: David Hambling, viši suradnik Forbesa

Link: Russia Puts On Song And Dance For New Tanks, But What’s Behind The Curtain?

(Prevela: Nataša Belančić)