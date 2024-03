Rusija može izbaciti stotinu kliznih bombi dnevno. Ukrajina ih može izbaciti tek nekoliko

Ruske zračne snage posljednjih su mjeseci poboljšale svoju taktiku i tehnologiju i napokon postale korisne na fronti u Ukrajini.

Bombarderi Suhoj Su-34, uz pratnju zrakoplova Suhoj Su-35, lete preko stotinu puta svaki dan, izbacujući klizne bombe KAB sa satelitskim navođenjem na ukrajinske položaje udaljene 40 kilometara i oslabljujući ih kako bi ih ruski pješaci mogli zauzeti.

Ipak, Rusi nemaju monopol na ovakvo precizno bombardiranje. Ukrajinske zračne snage nedavno su počele izbacivati klizne bombe Hammer na ruske pozicije s udaljenosti od 64 kilometra.

No Ukrajinci ne izbacuju ni približno dovoljan broj bombi, a nikada ni neće, ako SAD nastavi ignorirati rat.

Ukrajinske snage u subotu su objavile snimke s drona koje prikazuju potencijalno prvi napad bombama Hammer, i to na ruske snage u Avdiivki, gradu kojeg su Rusi okupirali sredinom veljače – ironično, upravo nakon što su ruske zračne snage izbacile stotine kliznih bombi na iscrpljeni ukrajinski garnizon koji je branio grad.

Dva dana kasnije, Ukrajinci su objavili drugi video koji napada bombama Hammer. Ovaj put meta je bilo rusko skladište opreme u naselju Kozači Laheri, zapadno od mostobrana ukrajinskih marinaca u naselju Krinki na lijevoj obali rijeke Dnjipro.

Nejasno je koji ukrajinski zrakoplovi izbacuju Hammere. Navodno su francuski tehničari brzinski integrirali bombe na ukrajinske zrakoplove Suhoj Su-27 i Mikojan MiG-29. Integracija je dovršena tek nekoliko tjedana na nakon što je iz Pariza došla objava da će Francuska Kijevu slati 50 Hammera mjesečno, počevši od siječnja.

First image of a French-supplied AASM-250 HAMMER extended-range bomb in Ukrainian Air Force service. pic.twitter.com/O8qnQDNfae — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 4, 2024

Rusko nemilosrdno – ali skupo – bombardiranje bilo je presudno. “Ove bombe potpuno uništavaju svaki položaj,” napisao je Egor Sugar, vojnik iz ukrajinske 3. jurišne brigade koja se borila u četveromjesečnoj bitci za Avdiivku.

Ukrajinci su i ranije imali kapacitete za bombardiranje ovim bombama, zahvaljujući pošiljci američkih bombi JDAM koje su dobili od SAD-a prošle godine. Međutim, proruski Republikanci u američkom Kongresu u listopadu su počeli blokirati glasanje o slanju nove pomoći Ukrajini, što je prekinulo opskrbu JDAM-ova.

Redovite isporuke francuskih bombi Hammer donekle nadoknađuju te gubitke, no 50 bombi mjesečno, iako mnogo bolje od ničeg, nije dovoljno kada s druge strane Rusi svakog dana mogu izbaciti stotinu ili čak više bombi KAB.

I u zraku i na zemlji, Rusi trenutno imaju nevjerojatnu nadmoć u naoružanju. Kada su prošle jeseni prekinuli slanje poomći, Republikanci su ukrajinske trupe lišili potencijalno stotina tisuća komada artiljerije. Dok čekaju da im europske zemlje – konkretno Češka – pošalju dodatno naoružanje, ukrajinske trupe ispaljuju samo 2.000 projektila dnevno. Rusi mogu ispaliti preko 10.000 tisuća na dan.

Za protivnike ruske agresije, očita lekcija je da je SAD, sa svojim ogromnim gospodarstvom i obrambenom industrijom, nezamjenjiv. Da, Francuska, Češka i druge europske zemlje Ukrajini mogu poslati vrste streljiva koje su joj potrebne, ali ne mogu poslati dovoljne količine, i ne mogu to učiniti ni izbliza potrebnom brzinom. Ne bez pomoći Amerike.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: In The Great Glide-Bomb War Of 2024, Russia Can Lob A Hundred Bombs In A Day. Ukraine Can Lob Just A Few.

(Prevela: Nataša Belančić)