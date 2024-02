Rusija vjeruje kako joj za pobjedu nad Ukrajinom treba još tri milijuna granata

Kako bi natjerali Ukrajinu na predaju i pobijedili u ratu 2025. godine, Kremlj vjeruje kako je ruskoj vojsci potrebno 15.000 granata dnevno.

To je pet tisuća više od količine koju ruske trupe trenutno ispaljuju na Ukrajince – i devet tisuća više od količine koju ruska industrija proizvede svakog dana.

Kako bi nadoknadio taj deficit, Kremlj ima dvije opcije, a nijedna nije idealna. Prvo, mogu pokušati popraviti nekih tri milijuna starih granata koje se još uvijek nalaze u skladištu u Rusiji. Drugo, mogu pokušati osigurati dodatne isporuke iz Irana i – još važnije – Sjeverne Koreje, uz dva milijuna granata koliko je Rusija već kupila od tih zemalja.

Sve je to mnogo lakše reći nego učiniti, a ruske snage sljedeće će se godine suočiti sa “značajnim manjkom” njihovih glavnih 152-milimetarskih granata, pokazuje novo izvješće londonskog instituta RUSI.

U ranim mjesecima rata u Ukrajini 2022. godine, Rusi su ispaljivali na tisuće granata: estonsko ministarstvo obrane procjenjuje kako su u početku trošili do 60.000 granata svakog dana.

Takav nevjerojatan tempo znači da su u samo nekoliko mjeseci potrošili milijune, više-manje sve 122-milimetarske i 152-milimetarske granate koje su imali prije početka rata.

Osamnaest mjeseci kasnije, krajem 2023., Rusi su ispaljivali samo 10.000 granata dnevno, a Ukrajinci su, zaliha prepunih južnokorejskih granata koje su za njih kupili Amerikanci, odgovarali istom mjerom.

Prije 2022. godine, ruska industrija mogla je proizvesti – ili izvući iz rezervi – samo 400.000 granata godišnje, kaže estonsko ministarstvo. Kako im ponestaje starih granata, Rusi moraju nadoknaditi nestašicu proizvodnjom više onih novih.

I to i čine. Dvije godine investicija, koje su pridonijele udvostručenju ili čak utrostručenju udjela nacionalnog bogatstva koje Rusija koristi za oružane snage, proširile su godišnju proizvodnju artiljerije na 2,1 milijun 122-milimetarskih i 152- milimetarskih granata.

Ipak, to je još uvijek manje od polovice od ukupno 5,6 milijuna koliko, prema podacima instituta RUSI, ruski dužnosnici vjeruju da trebaju kako bi osigurali pobjedničku strategiju u Ukrajini ove i sljedeće godine.

Moguće je da u skladištima u Rusiji ima još tri milijuna starih granata, no “veliki dio je u lošem stanju,” kažu analitičari instituta Jack Watling i Nick Reynolds.

Imaju li Iran i Sjeverna Koreja još par milijuna granata koje su voljni dati? Može li si Rusija uopće priuštiti za njih platiti milijune? To je nejasno.

Ipak, Ukrajinci imaju još većih problema u opskrbi artiljerijom. Oni moraju pronaći neki način kako bi nadomjestili nagli prekid isporuke pomoći iz SAD-a.

Upravo Amerikanci bili su najveći ukrajinski dobavljači ariljerije – donirali su oko dva milijuna granata u prvih 18 mjeseci rata. No onda su prošle jeseni proruski Republikanci u Kongresu odlučili blokirati slanje daljnje pomoći Ukrajini.

Ukrajinci danas ispaljuju tek oko 2.000 granata dnevno.

Američka vojska računala je na američko slanje pomoći Ukrajini kako na taj način mogla platiti veliko proširenje tvornice streljiva u Teksasu, koje bi povećalo proizvodnju na 1,2 milijuna granata godišnje.

Sada je to proširenje dovedeno u pitanje. Čak i ako do njega dođe, granate koje američka vojska proizvede u Teksasu neće ići u Ukrajinu, barem dok Republikanci napokon ne pristanu glasati o slanju pomoći.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Three Million Shells. That’s How Much More Artillery Ammo Russia Thinks It Needs To Defeat Ukraine.

(Prevela: Nataša Belančić)