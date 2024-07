Rusima su trebala tri mjeseca da zauzmu jedan kvart u Časiv Jaru: Zašto su za to žrtvovali tisuće vojnika?

Ruska vojska je od početka napada na Časiv Jar navodno izgubila 99.000 vojnika. Ruske snage 4. su travnja napale Časiv Jar, ukrajinsko uporište na istoku zemlje zapadno od ruševina Bahmuta. Tri mjeseca kasnije, napokon su zauzeli najranjiviji dio grada: kvart oko kanala

Ipak, Rusi su kontrolu ovog malenog dijela grada platili tisućama žrtava. Ruska vojska navodno je od početka operacije izgubila 99.000 trupa. Iako nisu svi od njih poginuli oko Časiv Jara, značajan postotak jest.

“Rusija je ostvarila mali napredak na tlu, ali čak i to je imalo ogromnu cijenu,” komentirao je Mick Ryan, umirovljeni general australske vojske. Plativši tako mali napredak tolikim brojem života, Rusija je, čini se, “prokockala možda i posljednju šansu da zada odlučujući udarac Ukrajini u ovom ratu,” dodao je Ryan.

Ono što će najvjerojatnije uslijediti već se događa, i to mjesecima. Ruske snage kreću se naprijed uz ogromne gubitke u ljudstvu i opremi i zadaju mnogo manje gubitke ukrajinskim snagama. Za svaki grad – ili kvart – koji zauzmu, Rusi izgube desetke tisuća vlastitih vojnika.

Ukrajinski garnizon u Časiv Jaru nije se prestao boriti. Ukrajinski glasnogovornik Nazar Vološin izjavio je kako se garnizon povukao nekoliko ulica prema zapadu, na drugu stranu kanala Siverski Donjec-Donbas, budući da su u tom kvartu ruske bombe i artiljerija uništile sve zgrade.

Obrambene pozicije na zapadnoj strani kanala lakše je braniti: Rusi najprije moraju prijeći kanal – što je nezgodan, ali ne i nemoguć manevar – prije nego pokrenu direktan napad na ukrajinske položaje.

Možda bi moglo iznenaditi da se ukrajinski garnizon – predvođen 41. i 67. mehaniziranim brigadama, 56. motoriziranom brigadom i 5. jurišnom brigadom, kao i 241. brigadom teritorijalne obrane – uopće izdržao toliko dugo u ovom izoliranom i izloženom dijelu grada oko kanala.

📷 Kanal microdistrict of Chasiv Yar in Donetsk Oblast, destroyed as a result of Russian full-scale invasion. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/kbOPZmGgLA — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) July 4, 2024

Još krajem svibnja je ukrajinska analitička skupina Frontelligence Insight predvidjela da će Časiv Jar “s vremenom pasti u ruke ruske vojske.” Ipak, garnizon se nakon toga nastavio boriti još šest tjedana.

Pomoglo im je to što je sredinom travnja američki predsjednik Joe Biden Ukrajini ponovno počeo isporučivati oružje, nakon što je šestomjesečni pokušaj proruskih republikanaca u američkom Kongresu da blokiraju slanje daljnje pomoći Ukrajini napokon propao.

Ukrajinskoj obrani također je pomogla i činjenica da teški gubici znatno oslabljuju ruske odrede i brigade, usprkos činjenici da Kremlj (jedva) uspijeva regrutirati svježe trupe koje mijenjaju poginule i ranjene.

Stopa gubitaka kakvu trpe prisiljava Moskvu da nove vojnike šalje na frontu bez adekvatnog vodstva, obuke ili opreme. “Rusija ne može izgraditi kvalitetnu, veliku silu koja bi mogla provoditi ofenzivne operacije na velikoj skali,” objašnjava Ryan.

To je slaba utjeha za Ukrajince koji brane Časiv Jar. Oni se bore za svaku zgradu, bez obzira na širi strateški kontekst, a vjerojatnost je velika da će u gradu doći do još brutalnijih urbanih bitki dok Rusi pokušavaju povećati svoj napredak na jednom od vrlo malo mjesta gdje ga uopće i ostvaruju.

“Ruske snage uskoro će započeti napade preko kanala u centru Časiv Jara,” predviđa ukrajinski Centar za obrambene strategije.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: It Took Russia Three Months And Thousands Of Lives To Capture One Isolated Ukrainian Neighborhood

(Prevela: Nataša Belančić)