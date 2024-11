Ruska brigada dočepala se američkog vozila M-2 Bradley i sad ga koristi u borbama

Nejasno je koliko dugo Rusi mogu naoružavati ovo američko vozilo.

Ukrajina je svoja prva vozila M-2 Bradley američke izrade počela koristiti prije 17 mjeseci. Rusi su otada zaplijenili najmanje pet ovih vozila.

Sada jedno od njih koriste protiv Ukrajinaca. Ovog tjedna internetom se proširila snimka koja prikazuje modificirani M-2 u službi 30. motorizirane brigade ruske vojske.

Ova brigada dio je ruske vojske koja se bori u ruševina naselja Selidove na istoku Ukrajine. Cilj joj je osvojiti utvrđeni Pokrovsk, ključ ostatka posljednje linije obrane Ukrajinaca u Donjecku.

Ukrajinska elitna 47. mehanizirana brigada – jedna od dvije koja koristi ova vozila – borila se na tom području prije nego je prošlog mjeseca poslana u Kursk.

Brigada je u tom razdoblju izgubila nekoliko M-2. Rusi su zaplijenili relativno netaknute Bradleye, ali i one uništene koji mogu poslužiti kao izvor rezervnih dijelova. Uzimajući u obzir relativnu nekompatibilnost američkih Bradleya s ruskim vozilima, rastavljanje uništenih primjeraka jedini je način na koji Rusi mogu nastaviti koristiti svoja zaplijenjena vozila.

Video of a captured Bradley IFV with an added roof screen and rubber flaps reportedly being used by Russia's 30th Motorized Rifle Brigade. They complimented its armor and survivability. https://t.co/vxrXZq3rdfhttps://t.co/XBfuu8lsfM pic.twitter.com/n9gcdJdseL