Ruska brigada u Donjecku uvela posebnu obuku za vožnju motocikala do fronte

Ruska vojska ima na raspolaganju sve manje oklopnih vozila, zbog čega poseže za onim civilnima, pa i motociklima. No, ukrajinske mine i dronovi su posvuda i ne može ih izbjeći ni najvještiji motociklist

“Škola za motocikle je stvarna priča,” napisao je jedan ruski bloger u nedavnoj objavi o 5. brigadi u Donjecku, koja se bori oko grada Krasnohorivke na istoku Ukrajine. Objavu je preveo estonski analitičar nadimka War Translated.

Ne treba očekivati da će nova obuka značajno produljiti šokantno kratak životni vijek ruskih trupa na motociklima. Slabo naoružani i nezaštićeni, vojnici na motociklima pogibaju pri izravnim napadima na neprijateljske položaje.

Rusi su još ovog proljeća počeli slati veliki broj kineskih i bjeloruskih motocikala trupama na fronti. Motocikli, zajedno s kineskim terenskim vozilima Desertcross – koji neobično podsjećaju na golf-kolica – pomažu ublažiti sve veću nestašicu oklopnih vozila za prijevoz trupa među ruskim brigadama.

Napadačke taktike

Rusi su od početka rata izgubili više od 16.000 oklopnih vozila i drugog teškog naoružanja. To je više nego mnoge vojske imaju u svom čitavom inventaru.

Napadačke taktike trupa na motociklima su jednostavne. Oni jurišaju što je brže moguće po ničijoj zemlji zasutoj minama koja razdvaja ruske i ukrajinske položaje, a sve u nadi da će im malene dimenzije i velika brzina njihovih motocikala pomoći da izbjegnu ukrajinske dronove.

Ako uspiju prijeći zonu mina i dronova, silaze s motocikala i bore se pješice. “Pojavljuje se novo područje specijalnosti u vojsci,” napisao je drugi bloger. “Motorizirani pješaci.”

No te taktike, iako možda u teoriji imaju smisla, nisu pretjerano uspješne u kaosu i stresu stvarnih borbi. Ukrajinske mine i dronovi su posvuda i ne može ih izbjeći ni najvještiji motociklist.

Podaci analitičara Andrewa Perpetue pokazuju kako su Rusi izgubili najmanje 18 motocikala u travnju, 80 u svibnju i 55 u lipnju. Tijekom jednog ruskog napada na Vuhledar 38. lipnja, ukrajinske mine, dronovi, artiljerija i projektili uništili su najmanje 19 motocikala, a ljudske žrtve bile su velike.

Gubici golf-kolica bili su tek nešto manji, pokazuju Perpetuine brojke. Jedan propali ruski napad sredinom srpnja rezultirao je uništenjem pet takvih vozila – a njihove posade su ili poginule ili su ostale ranjene i u povlačenju.

Čini se kako se Rusi slažu da bi, ako već ne mogu dobiti dovoljno oklopnih vozila i moraju nastaviti opremati trupe golf-kolicima i motociklima, barem trebali pokušati poboljšati svoju taktiku.

Stopa preživljavanja

Moguće je kako je 5. brigada u Donjecku prva koja je upravo iz tog razloga vožnju na motociklima uvela u obuku. “5. brigada i njena škola za motocikle su genijalni,” napisao je prvi bloger, dodavši kako bi i druge jedinice mogle uvesti slične reforme.

Poboljšavanje taktika, a time i stope preživljavanja trupa, nije nezamislivo. Bolja svijest o okolini i poboljšanje vještine mogu im pomoći izbjeći mine. Vožnja noću, iako zahtjevna čak i uz naočale za noćni vid, može im pomoći izbjeći dronove koji uglavnom nemaju infracrvene senzore.

Ipak, treba se prisjetiti da posebna obuka nije bila od velike pomoći prošli put kada je neka velika vojska u izravne borbe poslala vojnike na motociklima. Njemačka vojska još je tijekom Prvog svjetskog rata obučila neke vojnike za takve napade, no rezultati su za njih bili “poprilično tragični,” kažu iz tvrtke Ends Cuoio.

“Ne treba ni reći da se od ideje za slanje motocikala u izravne bitke odustalo,” naglašavaju. Ipak, ne zauvijek. Više od stotinu godina kasnije, motocikli su se vratili na frontu, a zasad izgleda kao da će tu i ostati budući da ruske brigade počinju obučavati vojnike za vožnju.

Čak i uz veću obuku, vrlo je vjerojatno da će ishod za ruske trupe na potociklima biti podjednako tragičan.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: As Armored Vehicles Run Out, Russian Brigades Are Adding Dirt Bike Training For Some New Troops

(Prevela: Nataša Belančić)