Ruska kampanja za Dan pobjede naletjela je na zid ukrajinskih mehaniziranih trupa

Štogod ruska vojska pokušava postići na sjeveru Ukrajine – otvoriti novu frontu za veliku ofenzivu ili možda stvoriti diverziju kako bi skrenula pozornost ukrajinskih trupa s ofenziva na istoku – zasad nisu uspješni.

Teško naoružane ukrajinske snage ojačale su slabo naoružane teritorijalne jedinice koje su se protiv ruskih upada 9. svibnja u regiji Harkiv na sjeveru zemlje borile same. Kada su nove skupine ruskih snaga pokušale tenkovima osnažiti napad pješaka, Ukrajinci su ih uništili dronovima.

Fronta se stabilizira. Borbe postaju “položajne”, a trupe se bore za pojedine zgrade. “Ruska ofenziva u sjevernoj regiji Harkiv zapravo je stala,” izvijestio je u srijedu ukrajinski ratni dopisnik Jurij Butusov.

O Kremlju ovisi što će se dogoditi sljedeće. Moskva bi mogla premjestiti snage s istoka na sjever i ponovno pokušati probiti ukrajinske linije kako bi se približili Harkivu, drugom najvećem i najranjivijem gradu u Ukrajini koji se nalazi samo 40 kilometara od granice s Rusijom.

Mogli bi i učiniti ono što čine često kada postane nemoguće okupirati neko ukrajinsko selo ili grad – bombardirati naselja duž granice regije dok ih ne sravne sa zemljom.

Za Ukrajince je zlokoban znak to što postoje znakovi da bi se ruski vođe mogli odlučiti na ovu drugu opciju. Rusi već bacaju kasetne bombe na grad Vovčansk na istočnoj liniji ruske operacije na sjeveru.

Promatrači su predvidjeli ruske napade. Već tjednima se ruski odredi i brigade gomilaju na granici. U Rusiji se 9. svibnja slavi Dan pobjede – kada Rusi obilježavaju pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu – i činilo se kako je upravo to najverojatniji dan početka ruske operacije.

Usprkos znakovima da bi napadi na sjeverne gradove Vovčansk i Liptsi mogli započeti svakog trena, zapovjedništvo u Kijevu je čekalo s ojačavanjem pogranične zone i prvi val obrane prepustio lagano naoružanim teritorijalnim brigadama.

Moguće je kako su ukrajinski zapovjednici htjeli bolje razumjeti namjere Rusa prije nego na sjever pošalju jače snage. Ne treba zaboraviti kako je bilo vrlo moguće da je cilj ruske operacije na sjevernoj ukrajinskoj granici bio odvući ukrajinske brigade s istoka i tako Rusima na toj fronti pružiti prednost.

Ipak, prepuštanje inicijalne obrane teritorijalnim brigadama bio je riskantan potez. “Jedinice za teritorijalnu obranu ne bi trebale imati zadatak zaustavljanja primarnog juriša neprijatelja,” naglašava ukrajinska analitička skupina Frontelligence Insight.

Što je još gore, čini se kako su teritorijalci neke od svojih rovova iskopali na pogrešnim lokacijama. “Ovo je rezultat sustavnih problema koji proizlaze od manjkavog razumijevanja sposobnosti i spreme brigade,” zaključuje Frontelligence Insight.

Kada su vodovi ruskih trupa na Dan pobjede počeli prelaziti granicu, velikom brzinom su zauzeli niz malenih sela u slabo štićenoj “sivoj zoni” nekih kiloometar i pol južno od granice. Ukrajinske teritorijalne trupe su se povukle.

Odmah je bilo jasno da Ukrajinci moraju poslati snažnije brigade ili će pasti još naselja. Prema sjeveru su se tako uputila 42. i 92. mehanizirana brigada u Liptsi, dok su 57. motorizirana i 71. brigada ušle u Vovčansk.

“U regiji Vovčansk ukrajinska obrana je značajno ojačana, a napadi na neprijatelja postaju efikasniji,” izvijestio je Butusov. “Rusi ne mogu odbaciti naše snage s njihovih položaja u i oko grada.”

Situacija je ista i u drugom gradu. “Ukrajinske trupe pojačae su svoje napade na neprijatelja na ovom dijelu fronte i postepeno preuzimaju taktičku inicijativu,” kaže dopisnik.

Ukrajinske trupe na sjeveru / FOTO: REUTERS/Valentyn Ogirenko

U tjedan dana žestokih borbi, Ukrajinci su zaustavili napredak Rusa. Rusija je 12. svibnja pretrpjela najgori gubitak u jednom danu u čitavom ratu. U samo 24 sata ubijeno je ili ranjeno preko 1.700 ruskih vojnika, izvijestilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Ruske snage zbog toga pokušavaju nešto novo: napade u mnogo manjih skupina umjesto u manjem broju velikih skupina. “Jurišne skupine, obično veličine voda, napadaju uporište i potom se spajaju s drugim skupinama,” objašnjava ukrajinski Centar za obrambene strategije. “Ovo umanjuje gubitke tijekom približavanja meti, ali usporava ritam napretka.”

Svejedno, malena promjena u taktici pješaka ne može iz temelja promijeniti dinamiku na sjevernoj fronti. Uz snage koje imaju, navodno 30.000 trupa u nekih dvananestak pukovnija i brigada, Rusi možda neće moći zauzeti Vovčansk i Liptsi, da ne govorimo o maršu na Harkiv.

ČInjenica da Kremlj nije poslao dodatne trupe na sjever možda odaje koji je bio krajnji cilj operacije započete na Dan pobjede. “Usprkos trenutnom stanju, napad na sjeveru bio je previše očit, a čini se kako Rusija nema dovoljno trupa na tom području da bi napad bio išta drugo nego velika diverzija kojom se Ukrajinu željelo prisiliti da pošalje svoje ograničene rezerve,” napisao je finski analitičar Joni Askola.

Ipak, nije jasno da su Ukrajinci s istoka na sjever premjestili dovoljan broj trupa da bi to oslabilo njihovu obranu na najvećim ratištima na tom dijelu fronte: oko Avdiivke i Časiv Jara.

“Ako je ideja bila stvoriti diverziju, uspjeli su samo donekle,” piše Askola, “budući da su u Harkiv poslane jedinice i resursi koji prije nisu bili prisutni.” Ipak, nastavlja analitičar, “razmjeri uspjeha ovise o broju dodatnih jedinica koje moraju biti poslane. Već danima je broj dodatnih ukrajinskih jedinica koje kreću prema sjeveru – nula.

Sjeverna kampanja nije gotova. Rusi “još nisu poraženi,” naglasio je Butusov, “i nastavljaju se teške borbe i destrukcija.” Rusi bi mogli na stravičan način jednostavno odlučiti sravniti Vovčansk i Liptsi sa zemljom artiljerijom i bombama, umjesto da ih pokušavaju zauzeti skupim kopnenim napadima koji možda ne preusmjeravaju onoliko ukrajinskih trupa koliko se Kremlj možda nadao.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Russia’s Victory Day Campaign Just Ran Into A Wall Of Ukrainian Mechanized Troops

(Prevela: Nataša Belančić)