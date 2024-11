Ruski dron Gerbera najnovija je prijetnja za ukrajinsku protuzračnu obranu

Rusija od početka invazije Ukrajinu pokušava slomiti razornim napadima projektilima i dronovima na ključne vojne mete i infrastrukturu. Iako ukrajinska protuzračna obrana efikasno sprječava katastrofalnu štetu, novi izazov predstavlja jeftini ruski dron, Gerbera.

Gerbera je vrlo jeftin i jednostavan dron, što ga čini efikasnim mamcem u zračnim napadima. Ne samo da Ukrajina na njega mora trošiti važne vojne resurse, već on Rusima daje važne informacije o tim sustavima.

Što je zapravo Gerbera?

Ruska vojska ovaj novi dron počela je koristiti ovog ljeta. On je sličan oblikom, ali nešto manji od iranskih dronova Shahed-136. Ukrajinske snage nedavno su pronašle jedan takav dron i proučile ga kako bi bolje shvatile njegovu ulogu u ruskim operacijama. Tijelo drona izgrađeno je od polistirena i iverice, a ne od aluminija ili kompozitnih materijala tipičnih za vojne dronove. Koristi komercijalno dostupnu elektroniku i komponente često prisutne u drugim ruskim vojnim sustavima. Iako nosi manje eksploziva od drona Shahed-136, Gerbera je značajno jeftiniji – neki procjenjuju da košta desetinu cijene Shaheda.

Od sredine srpnja Rusija koristi ove dronove u svojim paketima strateških napada, zajedno s dronovima Shahed. Iako je točan broj upotrijebljenih dronova Gerbera još uvijek nejasan, njihovo uvođenje značajno je povećalo broj dronova koje Rusija lansira. Ukrajina je na taj porast odgovorila snažnom mrežom kinetičkih i nekinetičkih sustava protuzračne obrane. Kinetički sustavi uništavaju dronove ispaljivanjem projektila, a nadopunjuju ih nekinetički sustavi. Oni uglavnom koriste elektroničko ratovanje za ometanje navigacije i kontrolnih signala dronova.

Slike drona Gerbera objavljene na Telegramu / FOTO: Telegram screenshot via FORBES

Mamac za iscrpljivanje ukrajinskih resursa

Prava vrijednost Gerbere leži u njegovoj ulozi mamca, jer dron može preplaviti kinetičke sustave protuzračne obrane koji mogu srušiti ograničeni broj meta u određenom vremenu. Povećanje broja potencijalnih meta prisiljava sustave da odlučuju koje mete treba eliminirati. Zbog toga protuzračna obrana može srušiti jeftinu i laganu Gerberu, a ne razorniji dron Shahed-136: radar ne vidi razliku između ta dva drona.

Sredinom studenog Institut za proučavanje rata naveo je upravo ulogu Gerbere kao mamca za smanjenu efikasnost ukrajinskih sustava protuzračne obrane. Ovi dronovi također stvaraju dodatni pritisak na već ionako ograničene obrambene resurse Ukrajine. Niska cijena i jednostavnost Rusiji omogućuju da ih proizvodi u velikim količinama. Ukrajina mora trošiti naoružanje za neutralizaciju svakog poslanog drona, pri čemu otkrivaju svoje položaje i postaju ranjivi na ruske napade. Mnoge od tih sustava Ukrajina je dobila od svojih zemalja saveznica. Budućnost takve pomoći trenutačno je pod upitnikom, zbog čega Ukrajina riskira da će prebrzo iskoristiti postojeću protuzračnu obranu.

Uz ove kinetičke sustave, ukrajinska mreža protuzračne obrane koristi i nekinetičke sustave elektronskog ratovanja. Ono funkcionira u konstantnoj igri mačke i miša, gdje tehnologija konstantno mora ostati korak ispred sustava koje pokušava ometati. Rusi sa svakom novom Gerberom vjerojatno prilagođavaju kontrolne i navigacijske sustave kako bi mogli testirati ukrajinsku obranu. Kada ukrajinski sustavi za elektronsko ratovanje uspiju neutralizirati Gerberu, Rusi mogu dobiti ključne informacije o kapacitetima ukrajinske opreme, a potom modificirati dronove za sljedeći napad.

Lekcije iz Drugog svjetskog rata

Gerbera nije korisna samo u strateškim zračnim napadima, već i za kopnene snage. Ukrajinski sustavi protuzračne obrane efikasno su spriječili Rusiju da koristi podršku iz zraka u kopnenim operacijama. Trošenjem sustava za protuzračnu obranu Rusija bi potencijalno mogla ponovno uvesti zračne jedinice u te operacije i dobiti značajnu prednost na ratištu.

Priča o dronu Gerbera ima mnoge paralele s Drugim svjetskim ratom, u kojemu su Sovjeti u borbama protiv njemačkog Luftwaffea koristili jeftine letjelice uz naprednije borbene zrakoplove. Te letjelice, proizvedene u ogromnim brojkama, bile su tehnološki inferiornije njemačkim avionima, no uspjele su preplaviti neprijatelja isključivo zahvaljujući količini. Gerbera je primjer upravo tog principa iscrpljivanja pomoću jednostavnosti i obujma. Usprkos tehnološkoj jednostavnosti, ovaj novi ruski dron ispunjava svoje ciljeve iscrpljujući ukrajinske resurse i prikupljajući važne informacije.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: The Latest Threat To Ukrainian Air Defenses: The Russian Gerbera Drone

(Prevela: Nataša Belančić)