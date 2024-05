Ruski helikopteri uništavali su ukrajinske pomorske dronove, a onda je uslijedio odgovor

Ukrajinska eksplozivna autonomna plovila, odnosno – pomorski dronovi, od prošle jeseni napadaju i potapaju ruske ratne brodove na Crnom moru, a sada se ruska crnomorska flota odlučila uzvratiti udarac, i to iz zraka.

Ruski bombarderi, leteći brodovi i helikopteri patrolirali su rutama do dokova gdje je usidrena crnomorska flota u potrazi za znakovima prilaska autonomnih plovila koja su gađali raketama i metcima.

Ipak u ratu – kao i u fizici – svaka akcija ima svoju reakciju. I tako su sada ukrajinska autonomna plovila dobila projektile zemlja-zrak koje možda već ispaljuju na ruske letjelice.

Snimke s Crnog mora nastale u nedjelju ili ponedjeljak, prikazuju helikopter Kamov Ka-29 koji kruži oko ukrajinskog plovila i puca na njega. Moguće je da je ovaj napad povezan s ukrajinskim napadom na cronomorsku flotu na Krimu koji se dogodio ovog vikenda. Plovila su navodno potopila ruski patrolni brod.

Ovo nije prvi put da je neka ruska letjelica uništila ukrajinsko autonomno plovilo (USV). Ali taj konkretan USV isticao se po tome što je bio opremljen lanserima projektila, i projektilom R-73 na infracrveno navođenje. Čini se kako neka ukrajinska plovila sada imaju vlastite projektile protuzračne obrane.

Ruski kanal na Telegramu Fighterbomber time je bio iznenađen: “Ukrajinci su nekako uspjeli spojiti raketu s telekontrolnim sustavima USV-a.”

Projektil R-73 je osjetljiv na izvore topline poput, na primjer, motora letjelice. Nije mu potrebna telemetrija za navođenje. Ipak, kanal Fighterbomber nije u krivu kada se čudi kako vojnici koji upravljaju USV-ovima mogu iz daljine nišaniti i lansirati te projektile.

Fighterbomber nagađa kako ukrajinska autonomna plovila još nisu ispalila svoje projektile, no vrijedi naglasiti kako je USV kojeg je posada Kamova u nedjelju ili ponedjeljak uništila imala dva lansera za projektile, no samo jedan projektil.

Opremanjem USV-ova projektilima R-73, ukrajinske snage dodale su još jednu ulogu svojim sve svestranijim autonomnim plovilim. Većina njih su jednosmjerni: nakrcani su eksplozivima i zabijaju se u ruske ratne brodove. Postoji i verzija pomorskog drona Sea Baby koja može ispaljivati rakete bez navođenja za napade iz daljine, a moguće je kako i najveći ukrajinski USV-ovi imaju i radio-ometače.

Postoji šansa da su ovi novi USV-ovi ipak već ispalili svoje rakete. Najmanje jedan, a moguće i dva ruska helikoptera zapali su u nevolje iznad Crnog mora 9. i 10. travnja. Glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk tvrdi kako je 9. travnja srušen ruski Kamov Ka-27, a nekoliko izvora potvrđuje kako je drugi helikopter, Mil Mi-24, srušen dan kasnije.

Pad Kamova nije potvrđen, ali je zanimljiva Pletenčukova tvrdnja kako je ruska letjelica “nešto tražila” i kako je “to i našla”. Ako Rusi zaista jesu 9. travnja izgubili Ka-27 i ako taj helikopter zaista jest bio u potrazi za USV-ovima, je li moguće da je pronašao USV naoružan raketama zemlja-zrak?

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Russian Helicopters Were Shooting Up Ukraine’s Drone Boats – So The Ukrainians Added Heatseeking Missiles

(Prevela: Nataša Belančić)