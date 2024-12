Ruski vojnici ukrajinske su položaje napali u nezaštićenim kombijima

Rusi su uslijed nestašice oklopnih vozila postali očajni. Civilni kombi nije najgore vozilo kojim su ruski vojnici napali ukopane ukrajinske trupe. Ta neslavna titula vjerojatno pripada običnim biciklima.

Ipak, to ne znači da odlazak u bitku u kombiju nije ravan samoubojstvu. Sredinom prošlog tjedna, jedan odred ruskih pješaka ušao je u kombi UAZ-452 Buhanka i uputio se preko otvorenog polja prema ukrajinskim položajima na zapadu ruske regije Kursk.

Nisu dospjeli daleko. Dočekao ih je ukrajinski FPV dron. Kombi je imao kavez za zaštitu od dronova iznad kabine, ali ne i iznad stražnjeg dijela kombija. Dron je eksplodirao iznad putnika i zaustavio vozilo.

Ovo nije prvo vozile ove vrste koje su Ukrajinci zamijetili – i imobilizirali – tijekom rata. Analitičari Oryxa izbrojali su čak 122 uništena, oštećena, napuštena i zaplijenjena kombija UAZ-452. Ipak, velika većina njih koristila se za prijevoz opreme ili obavljanje drugih sekundarnih zadataka kilometrima daleko od fronte.

Buhanke kao jurišna vozila vrlo su rijedak fenomen, ali u toj ulozi moglo bi ih se početi viđati češće. Kremlj, naime, ima sve većih problema s nestašicom oklopnih vozila. Od početka pune invazije prije 34 mjeseca, Rusi su u prosjeku izgubili oko 10 oklopnih vozila svakog dana.

FPV strike on Russian assault group on UAZ Bukhanka which was trying to attack Ukrainian positions in the Kursk region. pic.twitter.com/vkL6WPlBDp