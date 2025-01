Dramatične promjene na listi najmoćnijih putovnica svijeta: SAD je pao na deveto mjesto

U posljednjih 10 godina, samo je putovnica Venezuele izgubila više na snazi od one američke. Stručnjaci kažu kako je njihov stav “America First” naštetio globalnoj mobilnosti za američke građane.

Sjedinjene Američke Države i ove godine su nastavile svoj višegodišnji pad na Henleyevom indeksu putovnica, poretku svjetskih putovnica prema broju destinacija koje vlasnici mogu posjetiti bez vize.

Globalna mobilnost važna je mjera takozvane “mekane moći” za građane neke države u inozemstvu. Američka putovnica, ove godine na devetom mjestu, vlasnicima pruža pristup 186 drugih država bez vize.

S druge strane, stanovnici Singapura – države s najmoćnijom putovnicom svijeta – mogu putovati u čak 195 od ukupno 227 zemalja svijeta bez vize. Druga najmoćnija putovnica na svijetu je ona japanska, a njeni vlasnici mogu bez vize putovati u 193 zemlje svijeta.

U ovom razdoblju prošle godine, SAD je na ovom popisu bio sedmi, za jedno mjesto bolji od godine ranije. Prije nešto više od 10 godina, 2014., SAD je zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom bio na prvom mjestu.

Rast izolacionističkih stavova i manjak reciprociteta

Za pad SAD-a na popisu zaslužan je nedostatak reciprociteta, što je faktor pomoću kojeg Henley & Partners radi izračune. Iako vlasnici američke putovnice mogu putovati u 186 od ukupno 227 država svijeta bez vize, SAD dopušta građanima samo 46 drugih država da prijeđu granice pod istim uvjetima. Zato je SAD prema Henleyevom indeksu otvorenosti na dalekom 84. mjestu. Indeks otvorenosti rangira zemlje i teritorije diljem svijeta prema tome koliko drugih nacionalnosti smije prijeći njihove granice bez vize.

Neki stručnjaci za pad snage američke putovnice krive politiku “America First” (Amerika na prvom mjestu). “Čak i prije drugog Trumpovog mandata, američki politički trendovi postali su zamjetno okrenuti prema unutrašnjosti i izolacionistički,” kaže Annie Pforzheimer, viša suradnica u Centru za strateške i međunarodne studije. “Iako se gospodarsko zdravlje SAD-a uvelike oslanja na imigraciju, turizam i trgovinu, glasačima je tijekom kampanje 2024. serviran narativ da Amerika može (i treba) stajati sama. Ako se ispostavi da su carine i deportacije osnovni politički alati Trumpove administracije, ne samo da će SAD nastaviti padati na indeksu mobilnosti, već i u apsolutnim okvirima. Ovaj trend, zajedno sa sve većim otvaranjem Kine, vjerojatno će dovesti do rasta azijske diplomatske moći u svijetu.”

Sve snažnije otvaranje Kine

Za razliku od američkih, građani Kine uživaju u većoj mobilnosti u posljednjih deset godina. Kina je s 94. mjesta 2015. došla na 60. mjesto Henleyevog indeksa ove godine. Što se tiče otvorenosti prema drugim zemljama, Kina je opet postigla uspjeh. Samo u proteklih godinu dana, Kina je omogućila ulaz bez vize za građane dodatnih 29 država i sada je 80. na ljestvici.

Američki građani čine daleko najveći udio među prijavljenima za boravište i državljanstvo: čak 21 posto svih prijava za migraciju koje su Henley & Partners zaprimili u 2024. godini došlo je iz SAD-a. Juerg Steffen naglašava kako tvrtka ima više američkih klijenata nego sljedeće četiri države – Turska, Filipini, Indija i Britanija – zajedno. “Suočeni s dosad nezabilježenim nestabilnostima, investitori i bogate obitelji okreću se strategiji geopolitičke arbitraže kako bi dobili dodatno boravište i/ili državljanstvo i iskoristili razlike u pravnim, ekonomskim, političkim i društvenim uvjetima u različitim zemljama i optimizirali ishode za sebe,” kaže on.

Pet najvećih gubitnika u 2025. godini

Dvadeset dvije od ukupno 199 putovnica svijeta tijekom proteklih su 10 godina pale na ljestvici. Samo Venezuela je pala snažnije od SAD-a. Vanuatu, sićušna otočna država u Pacifiku, pala je za šest mjesta u posljednjih 10 godina.

Britanska putovnica, koja je 2015. bila na samom vrhu indeksa, sada se nalazi na 5. mjestu. Među najvećim gubitnicima još je i Kanada, koja je u proteklih 10 godina pala za tri mjesta s 4. na trenutno 7. mjesto.

Najmoćnije putovnice svijeta za 2025. godinu

Nakon Singapura i Japana treće mjesto dijeli čak šest zemalja, a sve imaju pristup 192. države svijeta bez vize. To su Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Južna Koreja i Španjolska.

Četvrto mjesto dijeli sedam zemalja: Austrija, Danska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška i Švedska.

Na petom mjestu je pet zemalja, čiji državljani mogu bez vize posjetiti 190 zemalja svijeta: Belgija, Novi Zeland, Portugal, Švicarska i Velika Britanija.

Hrvatska se nalazi na 11. mjestu, koje dijeli s Islandom i Slovačkom. Prošle je godine bila 13., zajedno s Bugarskom i Rumunjskom.

Tko je na dnu popisa?

Na samom dnu indeksa nalazi se Afganistan, čiji su građani izgubili pristup još dvjema zemljama bez vize tijekom prošle godine. Vlasnici afganistanske putovnice tako bez vize mogu ići u samo 29 država.

Autor originalnog članka: Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Link: U.S. Drops To No. 9 In World’s Most Powerful Passport Index

(Prevela: Nataša Belančić)