Samsung postaje većinski dioničar tvrtke koja je kreirala prvog humanoidnog robota

Tvrtka Samsung Electronics južnokorejskog milijardera Jay Y. Leeja planira kupiti dodatni udio kompanije Rainbow Robotics za više od 267 milijuna wona (oko 180 milijuna dolara) i tako postati najveći dioničar Rainbow Roboticsa. Ovo je posljednji u nizu koraka tech konglomerata kojima želi osnažiti svoju poziciju u brzorastućoj industriji AI humanoidnih robota.

Iz Rainbow Roboticsa u utorak je u regulatornom podnesku rečeno kako će Samsung Electronics povisiti svoj udio u kompaniji s 14,7 na 35 posto. Dogovor će biti zaključen 17. siječnja nakon odobrenja vlade. Samsung Electronics prvi put je kupio udio u tvrtci 2023. godine. Za oko 59 milijardi wona dobili su 10,22 posto kompanije.

Tvrtka postaje podružnica Samsung Electronicsa

Trenutni najveći dioničar Rainbow Roboticsa je 70-godišnji Oh Jun-ho, jedan od suosnivača tvrtke. Njegov udio iznosi 17,37 posto a, ako dogovor prođe kako je i planirano, on će se smanjiti na 7,78 posto. Njegova supruga Yoon Hye-sun i njihova djeca Oh Soo-jung i Oh Soo-hyung, čije englesko ime je Erick, također imaju udjele u kompaniji čija tržišna kapitalizacija iznosi 3,16 bilijuna wona.

Nakon zaključenja sporazuma, Rainbow Robotics će postati podružnica Samsung Electronicsa, a financijski rezultati kompanije konsolidirat će se u zaradu Samsung Electronica, stoji u izjavi tech konglomerata.

“Kombiniranjem AI i softverske tehnologije Samsung Electronicsa i robotske tehnologije Rainbow Roboticsa planira se ubrzati razvoj inteligentnih naprednih humanoida,” stoji u izjavi. “Samsung planira koristiti kolaborativne robote, mobilne manipulatore i autonomne pokretne robote Rainbow Roboticsa za zadatke automatiziranja proizvodnje i logistike. Ti roboti uvelike mogu poboljšati radne kapacitete učenjem i analiziranjem situacijskih podataka i varijabli iz okoline.”

Rainbow Robotics osnovao je 2011. godine tim iz Centra za istraživanje humanoidnih robota sa korejskog sveučilišta KAIST. Tim je 2005. godine razvio prvog južnokorejskog robota koji se kreće na dvije noge, imena Hubo.

Na robotici rade i drugi konglomerati u Južnoj Koreji

Svoj robotski biznis razvijaju i drugi veliki konglomerati u Južnoj Koreji. Hyundai Motor milijardera Euisuna Chunga kupio je kontrolni udio u Boston Dynamicsu od SoftBank grupe 2009. godine. Tada je vrijednost Boston Dynamicsa procijenjena na oko 1,1 milijardu dolara. U listopadu je Boston Dynamics najavio partnerstvo s Toyota Research Instituteom za razvoj humanoidnih robota koje pokreće AI.

Najstariji južnokorejski konglomerat, 128-godišnji Doosan Group, prošle je godine na burzu izveo svoju jedinicu za razvoj kolaborativnih robota Doosan Robotics. Ta tvrtka, po prodaji najveći južnokorejski proizvođač robotskih ruku, u najvećoj je inicijalnoj javnoj ponudi te godine prikupio 312 milijuna dolara.

