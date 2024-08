Samsung povlači milijun štednjaka jer ih mogu uključiti – kućni ljubimci

Samsung je izdao dobrovoljno povlačenje za više od milijun električnih štednjaka opremljenih upravljačkim kontrolama koje se mogu aktivirati slučajnim kontaktom. Ova greška vjerojatno je izazvala stotine požara koji su prijavljeni u posljednjih 10 godina koji su rezultirali štetom i desecima ozljeda, kao i smrću kućnih ljubimaca, izvijestili su u četvrtak američki regulatori.

Povlačenje uključuje ugradbene električne štednjake s kontrolama na prednjoj strani, koje je Samsung proizveo između 2013. i 2024. godine. Te kontrole mogu se uključiti “slučajnim dodirom od strane ljudi ili kućnih ljubimaca,” kažu iz američke Komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda (CPSC).

Samsung je od 2013. godine dobio više od 300 izvješća o slučajnim aktivacijama koje su izazvale oko 250 požara. Od njih, 18 je rezultiralo “značajnom štetom”, kažu iz CPSC-ja.

Zabilježeno je oko 40 ozljeda, od kojih je osam zahtijevalo liječničku pomoć, dodaju, a u sedam požara uginuli su kućni ljubimci.

Najavljeni novi štednjaci s dodatnom zaštitom

Regulator kupcima ovih štednjaka savjetuje da djecu i kućne ljubimce drže podalje od uređaja prije nego im Samsung pošalje zaštitu za kontrolne ručice, koje mogu besplatno zatražiti putem interneta.

Samsung trenutno radi na novim štednjacima koji će imati dodatne zaštitne mjere, kažu iz kompanije, dodajući kako neki postojeći štednjaci mogu obavijestiti vlasnike kada se uključe.

Ranije ove godine i Electrolux grupa je najavila povlačenje nekoliko električnih štednjaka Frigidaire i Kenmore nakon što su primili najmanje 212 izvješća o “kaotičnom ponašanju” uređaja. Površine štednjaka mogu se aktivirati “spontano” bez svjesnog uključivanja od strane vlasnika, a ponekad ih se ne može isključiti, kažu iz CPSC-ja. Iz Electroluxa je rečeno da je ova greška izazvala najmanje 14 požara, a u sedam slučajeva došlo je do ozljeda i opeklina.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Samsung Recalls 1 Million Stoves That Pets Can Switch On – Igniting Hundreds Of Fires Since 2013

(Prevela: Nataša Belančić)