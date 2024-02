Sedam u pet dana: Ukrajinski vojnici Patriotima ruše ruske zrakoplove brže no ikada

Deset ruskih zrakoplova Sukhoi Su-35 poletjelo je 24. ožujka 2023. godine prema Sumiju na sjeveroistoku Ukrajine, po prvi put izbacivši novo rusko streljivo – bombe KAB na satelitsko navođenje.

Te bombe nisu pretjerano precizne, vjerojatno zbog relativne nepreciznosti ruske mreže satelita, ali dovoljno su precizne za uništavanje bunkera ili neke zgrade.

Ono što je još važnije, one imaju domet od 40 kilometara, što ruskim pilotima omogućava da ih izbace daleko od dometa ukrajinskih protuzračnih položaja. Prošle godine je umirovljeni britanski obavještajac Sergio Miller izdao ovo upozorenje: “Ukrajinska protuzračna obrana nema odgovor na bombe lansirane iz sigurnosti ruskog zračnog prostora. To je ozbiljna prijetnja.”

Miller je bio u pravu kada je rekao da je prijetnja ozbiljna, ali nije bio u pravu kada je govorio o ukrajinskoj protuzračnoj obrani. Oni imaju odgovor na te bombardere, a to su tri sustava Patriot američke izrade.

U pet dana, ukrajinske su snage srušile sedam zrakoplova Sukhoi – pet Su-34 i dva Su-35.

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je informacije o sedmom rušenju, koje se vjerojatno dogodilo negdje iznad istoka zemlje, u srijedu. “Opet? Opet!” rečeno je iz ministarstva. “Svaki dan kada padaju neprijateljski avioni dobar je dan.”

Presretanje bombe KAB je gotovo pa nemoguće. Presretanje zrakoplova koji ih izbacuje ne samo da je moguće, već je i poprilično jednostavno za iskusne vojnike s pravim naoružanjem. To je zato jer ove bombe najbolje funkcioniraju kada ih se izbacuje s velike visine, a što se više pilot penje, to ga je lakše vidjeti na radaru.

Ne iznenađuje da ukrajinske zračne snage prioritiziraju operacije u kojima su meta takvi zrakoplovi. Bombe KAB – stotine njih – bile su ključne za uspješno rusko osvajanje ruševina istočnog grada Avdiivke nakon krvavih četveromjesečnih borbi koje su vrhunac dosegle prošlog tjedna.

“Avdiivka je KAB,” napisao je vojnik Egor Sugar iz 3. ukrajinske jurišne brigade. “Imamo osjećaj da je ovo najveći broj bombi bačen na tako malen komad teritorija u povijesti ljudskog roda.” Klizne bombe uništile su utvrđenja o kojima su Ukrajinci ovisili u Avdiivki.

Gubitak grada stvorio je u ukrajinskim zračnim snagama novi osjećaj žurbe. Prije su one mnogo opreznije pristupale slanju sustava Patriot u blizini fronte, ali danas su mnogo agresivnije.

Očito je da se barem nekoliko lansera nalazi unutar 50 kilometara od linije kontakta na istoku zemlje. To znamo jer je u subotu Patriot navodno srušio zrakoplov Su-34 96 kilometara istočno od linije fronte.

Agresivnije korištenje Patriota ukrajinskim zračnim snagama omogućilo je da izglede prebace u svoju korist. Ruske zračne snage gube svoje najbolje borbene zrakoplove po stopi koja je neodrživa. Sedam rušenja u pet dana znači da bi na mjesečnoj razini mogli gubiti preko 40 zrakoplova. Rusima je preostalo oko 250 zrakoplova Su-34 i Su-35, a ovim tempom, ostat će bez njih za pola godine.

Kremlj zna da mu Patrioti predstavljaju problem i već su počeli poduzimati korake kako bi umanjili taj rizik, započevši s novim rutama za najvrjednije zrakoplove. “Ruske snage sve više koriste zrakoplove s radarom dugog dometa A-50 bliže ruskim granicama i u smjeru Bjelorusije, a zbog nedavnih uspjeha koje su Ukrajinci imali pri rušenju ruskih zrakoplova,” rečeno je iz Instituta za proučavanje rata u Washingtonu.

Smanjenje rizika za borbene zrakoplove je nešto teže. Oni se moraju približiti na oko 40 kilometara od fronte kako bi izbacili svoje bombe. Piloti zrakoplova Sukhoi nemaju izbora: oni moraju pokušati preživjeti napade Patriota.

Ipak, možda mogu odnijeti pobjedu na čistu izdržljivost. SAD je bio najveći donator projektila Patriot Ukrajini, a proruski Republikanci u američkom Kongresu od listopada blokiraju slanje nove pomoći.

Četiri mjeseca kasnije, ukrajinska zaliha Patriota “pada na kritične razine,” upozorio je Anton Geraščenko, bivši savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova.

Koliko zrakoplova Sukhoi Ukrajinci mogu srušiti prije nego im ponestane Patriota? Ne znamo. Ali mogli bismo saznati – i to vrlo skoro.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Seven Sukhois In Five Days. Ukraine’s Patriot Missile Crews Are Shooting Down Russian Jets Faster Than Ever.

(Prevela: Nataša Belančić)