Shell dobio žalbu na presudu prema kojoj je morao srezati 45 posto štetnih emisija do 2030.

Nizozemski žalbeni sud u utorak je presudio u korist naftnog giganta Shella, srušivši presudu iz 2021. prema kojoj je kompanija do kraja ovog desetljeća morala drastično srezati emisije ugljika. Ovo je velik udarac za aktiviste koji pravnim putem žele prisiliti kompanije da se uključe u borbu protiv klimatskih promjena.

Shell je podnio žalbu na presudu iz 2021. godine kojom je kompaniji naređeno da do 2030. godine sreže svoje emisije ugljika za 45 posto u odnosu na razine iz 2019. Presuda je pokrivala emisije i od poslovanja i fosilnih goriva koje prodaje.

U novoj presudi, žalbeni sud u Haagu kaže da, iako Shell mora smanjiti svoje emisije ugljika, “ne postoji dostatan konsenzus u klimatskoj znanosti o konkretnom postotku smanjenja kojeg bi se pojedina kompanija poput Shella morala pridržavati”.

Sud naglašava kako kompanija već radi na umanjivanju emisija iz vlastitih aktivnosti, no kaže kako ne bi bilo efikasno prisiliti Shell da umanjuje emisije od goriva koje prodaje.

Shell svejedno mora smanjiti emisije

Iako bi Shell u teoriji mogao ostvariti taj cilj drastičnim smanjenjem ili prestankom prodaje fosilnih goriva, nastavlja sud, “druge kompanija potom bi preuzele tu trgovinu”, što “na kraju ne bi rezultiralo smanjenjem emisija CO 2 .”

Ipak, sud je prihvatio da Shell ima obvezu umanjiti svoje emisije ugljičnog dioksida “temeljem ljudskog prava na zaštitu od opasnih klimatskih promjena.”

Na ovu presudu može se podnijeti žalba nizozemskom Vrhovnom sudu, iako je nejasno hoće li tužitelji to i učiniti.

Kompanija zadovoljna, aktivisti šokirani

Izvršni direktor kompanije Wael Sawan zadovoljan je presudom: “Vjerujemo da je odluka suda ispravna za globalnu energetsku tranziciju, Nizozemsku i našu kompaniju… naš cilj da postanemo energetska tvrtka s neto nultom stopom emisija do 2050. u srcu je Shellove strategije i transformira naše poslovanje. To znači da ćemo nastaviti raditi na tome da prepolovimo emisije od naših aktivnosti do 2030. godine.”

Aktivistička skupina za zaštitu okoliša Friends of the Earth Netherlands, koja je podržavala tužbu protiv Shella, bila je “šokirana” ovom presudom. Istu reakciju imalo je i 17.000 građana Nizozemske.

“Šokirani smo,” rekao je direktor skupine Donald Pols. “Ovo je korak unatrag za nas, za pokret za zaštitu klime i za milijune ljudi diljem svijeta koji su zabrinuti za sviju budućnost… veliki onečiščivaći su moćni. Ali narod, ako je ujedinjen, ima dovoljnu snagu da ih promijeni.”

Autor originalnog članka: Siladity Ray, Forbes

Link: Shell Wins Appeal Against Landmark Ruling That Ordered It To Slash 45% Of Its Emmissions By 2030

(Prevela: Nataša Belančić)