Sjevernokorejske trupe u Kursk poslale rijetko vozilo za protuzračnu obranu. Zbunjeni Rusi su ga raznijeli

Ovo neobično vozilo kombiniralo je podvozje s kotačima i radar i projektile ruskog bacača Tor.

Kada je otprilike 12.000 vojnika iz Sjeverne Koreje došlo u Kursk kako bi pomogli ruskoj vojsci u borbi protiv moćnih ukrajinskih snaga u regiji, sa sobom su ponijeli protutenkovska vozila, haubice i raketne bacače.

Također su imali i rijetko vozilo za protuzračnu obranu s velikim podvozjem s kotačima i radarom i bacačima raketa od ruskog vozila Tor.

Ovo prilagođeno vozilo toliko je neobično da ga ni sami Rusi nisu prepoznali kao nešto što je na njihovoj strani. Krajem prošlog tjedna, ruski dronovi zamijetili su i udarili u vozilo, uništivši ga.

Slaveći, kako su vjerovali, katastrofalan napad na ukrajinsku protuzračnu obranu u Kursku, ruske snage na internetu su podijelile snimku.

Vanjskim promatračima trebalo je nekoliko dana da shvate što su točno Rusi raznijeli u Kursku prošlog tjedna. “Čini se da je ono za što se u početku tvrdilo da je ‘radarski sustav zapadne izrade’ zapravo sjevernokorejska verzija Tora,” naglašava poljski analitičar nadimka WarVehicleTracker.

It seems that what was originally claimed to be a "Western-made Radar System", is very likely to be a North Korean Tor SAM version on a cab chasis.



However its funny on one side that Russia would have hit their own SAM, maybe left in the dark about the arrival of them. https://t.co/5r0skT9C1r pic.twitter.com/hyWwBMYwQR