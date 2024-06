Slabosti ruskih oklopnih vozila sve su očitije: Ukrajinski M-2 sve ih uspješnije uništavaju

Trinaest tona teški ruski MT-LB-ovi nisu dorasli trideset i četiri tone teškim ukrajinskim M-2-ovima proizvedenima u SAD

U 28 mjeseci teških borbi, ruska vojska izgubila je oko 4.000 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva — dvije vrste oklopnih vozila koja prevoze trupe na bojišnicu. Analitičari iz Oryxa vizualno su potvrdili da je u prosjeku uništeno oko 150 ruskih oklopnih transportera i jače naoružanih borbenih vozila pješaštva mjesečno.

Gubici Ukrajine su znatno manji: oko tisuću oklopnih transportera (APC) i borbenih vozila pješaštva (IFV) od kada je Rusija proširila svoj rat protiv Ukrajine u veljači 2022.

Prošlog mjeseca, gubici Rusije naglo su porasli – na nevjerojatnih 288 APC-ova i IFV-ova, prema analitičaru Andrewu Perpetui, koji također bilježi gubitke vozila u Ukrajini. “Ovo je samo ono što smo mogli vidjeti i prebrojati,” naglasio je Perpetua.

Očito je što se događa. Oko ruševina istočnog grada Avdiivke, jednog od najnasilnijih sektora više od tisuću kilometara duge bojišnice u Ukrajini, Ukrajinci koriste bolja vozila, dok Rusi koriste lošija vozila. Kada se ukrajinska i ruska vozila sukobe, Rusi su u pravilu teško poraženi.

Par videa koji su prošlog mjeseca kružili društvenim mrežama zorno ilustriraju neravnotežu u vozilima. U oba slučaja, američki M-2 Bradley IFV-ovi proizvedeni za Ukrajinu sukobili su se s ruskim oklopnim transporterima – i uništili ih. U tim sukobima vjerojatno su poginuli deseci Rusa.

U prvoj borbi, 2. svibnja ili neposredno prije, jedan od starih ruskih MT-LB oklopnih traktora – izvučen iz dugotrajne pohrane i opremljen oklopom za zaštitu od eksplozivnih dronova – jurio je prema ukrajinskim linijama zapadno od Avdiivke s oko šest pješaka na vrhu. M-2 – jedan od više od 300 vozila iz 1990-ih koje su Sjedinjene Države donirale Ukrajini – izašao je ususret.

Rusi nisu imali izbora

To je neravnopravna borba. MT-LB od 13 tona dizajniran je kao potporno vozilo. Sa svojim tankim oklopom i nedostatkom teškog naoružanja za svoju dvostruku posadu, nikada nije bio namijenjen za direktan prijevoz trupa u borbu. Ali nakon što su izgubili tisuće težih BMP IFV-ova, Rusi nisu imali izbora nego upotrijebiti ove “traktore” na bojišnici kao oklopne transportere.

Nasuprot tome, M-2 od 34 tone dizajniran je za izravnu borbu. Opremljen je preciznim i brzim automatskim topom kalibra 25 milimetara te učinkovitim oklopom za svoje putnike i posadu.

Na snimci, tročlana posada M-2 otkriva MT-LB i otvara vatru. Ruski pješaci skaču s MT-LB neposredno prije nego što Bradleyjev top od 25 milimetara uništi ranjivi traktor. “M-2 Bradley pokazuje kako se to radi,” pohvalilo se ukrajinsko ministarstvo obrane.

Mjesec dana kasnije, u nedjelju ili oko tog dana, dogodilo se nešto slično. Dva ruska BTR-82 kotačna oklopna transportera kretala su se prema ukrajinskim linijama izvan Avdiivke, s desecima pješaka zaklonjenih ispod njihovih protudronskih kaveza.

BTR-82 od 15 tona je noviji od MT-LB i teže naoružan, ali je gotovo jednako ranjiv u izravnom sukobu s gusjeničnim M-2. Ukrajinski dron je uočio BTR-ove, M-2 je zauzeo povoljnu poziciju za zasjedu i, kada su se ruska vozila našla na otvorenom području bez zaklona, posada M-2 je otvorila vatru.

Na videu sukoba, projektili kalibra 25 milimetara pogađaju pješake koji su se vozili na vrhu BTR-ova. Nešto eksplodira na jednom od vozila – možda dimna granata. Preživjeli se raspršuju dok M-2 nastavlja pucati po BTR-ovima, a pješaci se skrivaju u kraterima od granata.

“Ponovno pokazujemo da su samo moderne tehnologije i vješta upotreba američke opreme značajna prednost na bojnom polju,” izjavila je 47. mehanizirana brigada na jednom od svojih profila na društvenim mrežama.

Američka skladišta puna vozila

To je točno. Od kada su početkom prošle godine dobili prve od više od 300 M-2, Ukrajinci su izgubili oko 40 tih vozila. Prosječan gubitak – oko dva Bradleya mjesečno – ostao je stabilan kako su Ukrajinci stjecali iskustvo s tim modelom.

Do sada, 47. mehanizirana brigada jedina je ukrajinska jedinica koja koristi M-2. No, nakon što su prošlog mjeseca dobili novu seriju od stotinjak tih vozila, glavni stožer u Kijevu mogao bi opremiti drugu brigadu. To bi udvostručilo broj sektora u kojima bi Ukrajina mogla imati prednost u vozilima nad Rusijom.

I nema razloga zašto Amerikanci ne bi mogli poslati još puno više M-2 vozila. Američka vojska više ne koristi model Bradleyja koji koristi Ukrajina – a u vojnim skladištima širom zemlje trebalo bi biti oko tisuću tih vozila, uključujući jedno u Kaliforniji koje trenutno drži oko 500 vozila.

( Autor teksta je novinar Forbesa David Axe )