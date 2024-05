Slovenski ministar gospodarstva bi vratio Mercator u slovenske ruke. Kaže da je i Fortenova zainteresirana

Slovenski ministar gospodarstva, Matjaž Han, u intervjuu za dnevnik Delo rekao je da smatra da bi bilo poželjno da Slovenija uđe u vlasništvo Mercatora. Bi li ministar financija Klemen Boštjančič, prvi rizničar u državi, otvorio novčanik, pita se Forbes Slovenija

Prodaja tvrtke Mercator hrvatskoj grupi Fortenova i dalje je bolna točka slovenske politike. Od prodaje 2014. godine povremeno se pojavljuju prijedlozi da država ponovno postane vlasnik najvećeg slovenskog trgovačkog lanca, koji trenutno čeka i odobrenje za preuzimanje Engrotuša.

Posljednju je tu ideju obnovio ministar gospodarstva Matjaž Han, koji je u subotnjem Delu rekao: “Želim da kao država uđemo u vlasništvo Mercatora. Fortenova ima probleme, nakon pada Ivice Todorića tvrtka se spasavala na svoj način i u tome bismo trebali biti ambiciozniji, kako bismo s određenim udjelom kao država ušli u vlasništvo Mercatora. Time bismo preuzeli dio polica u našim trgovinama i dio prehrambene industrije u Hrvatskoj. To možda zvuči kao pobožna želja, ali ja još nisam odustao od te ideje,” rekao je Han i dodao da je ideju već “neformalno” izrekao više puta i pred premijerom Robertom Golobom.

Premijer Golob se u posljednjim danima nije očitovao na ove izjave. Neki sugovornici iz Vlade više to vide kao predizborni marketing nego kao iskrenu želju, što je Han već negirao u razgovoru za Delo. Han smatra da “bi trenutni vlasnici bili spremni razgovarati s državom” i da bi ponovnim ulaskom u vlasništvo “imao više kontrole nad time da na našim policama bude što više slovenske hrane”.

Predstavnici Fortenove kod ministra

Također, valja napomenuti da registar lobiranja pokazuje da su predstavnici Fortenove krajem veljače imali sastanak na Hanovom ministarstvu. Tema je bila “upoznavanje s poslovanjem društva Mercator i planovima za budućnost”. Točan sadržaj razgovora nije poznat.

Ministar financija Klemen Boštjančič, na pitanje Forbes Slovenija da li je to zaista želja ili možda postoje konkretniji planovi Vlade, rekao je: “Osim onoga što sam čuo u javnosti, ne znam ništa o tim planovima. Ne znam jesu li napravljene neke analize, nekako sumnjam u to. Vjerujem da se radi prije svega o populističkom potezu”.

Han nije prvi put spomenuo tu ideju. U studenom 2022. godine, također u intervjuu za Delo, rekao je da je možda došlo vrijeme da otkupimo Mercator, koji smo “izgubili”.

“Vrijeme je da se počnemo ugledati na zemlje oko nas, koje su u državnom vlasništvu puno uspješnije i dinamičnije od Slovenije, poput Hrvatske i Mađarske,” rekao je tada.

Ideju o kupnji Mercatora već je prije ljeta 2022. javno spomenuo zastupnik Ljevice Miha Kordiš, i to kada je Han kao ministarski kandidat bio saslušan pred matičnim odborom za gospodarstvo. No, Kordiš je to spomenuo u kontekstu tada brzorastućih cijena hrane.

Han mu je tada u odgovoru, između ostalog, pojasnio da je uzrok poskupljenja hrane kod nas u rastućim cijenama energenata i da bi on osobno skupoću rješavao regulacijom cijena. Istovremeno je rekao da Vlada mora zaštititi potrošača, ne gurajući pritom gospodarstvo u crveno. Mercatora nije spomenuo.