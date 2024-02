Startup za čista goriva u kojeg ulaže i Bill Gates prikupio je 246 milijuna dolara za projekt izvlačenja vodika

Među najvećim investitorima startupa Koloma, koji iz podzemnih nalazišta izvlači prirodno nastali vodik, sada se nalaze Khosla Ventures, Amazon i United Airlines.

Koloma želi biti predvodnik nove industrije koje se temelji na izvlačenju vodika iz prirodnih podzemnih naslaga, a upravo je u investicijskom krugu prikupila 245,7 milijuna dolara.

Tvrtka je o novim sredstvima obavijestila američku Komisiju za vrijednosnice i burzu u petak, dan nakon što je osvojila istraživačku stipendiju programa ministarstva energetike za poboljšavanje metoda stimuliranja proizvodnje podzemnog vodika i izvlačenja goriva. Investicijski krug predvodila je tvrtke Khosla Ventures, a u startup su uložili i Amazonov fond, Climate Pledge Fund, i Sustainable Flight Fund United Airlinesa, pridruživši se tako ranijim investitorima kao što je Breakthrough Energy Ventures Billa Gatesa i Energy Impact Partners. Ukupna sredstva Kolome tako sada premašuju 300 milijuna dolara.

“Zahvalni smo što su u nas uložili neki od vodećih investitora i tvrtki u svijetu,” rekao je za Forbes suosnivač tvrtke i izvršni direktor za poslovanje, Paul Harraka.

Koloma želi komercijalizirati iscrpna istraživanja geologe sa sveučilišta Ohio State, Toma Darraha, koji je izvršni tehnički direktor i suosnivač. Darrah je proveo godine istražujući najvjerojatnija nalazišta vodika, kao i kako se metode koje je već usavršila industrija nafte i plina može upotrijebiti za izvlačenje ovog čistog resursa.

Otkriven izvor u Albaniji

Svijest o tome da se vodik prirodno stvara u podzemnim džepovima diljem svijeta ubrzano je porasla u proteklih godinu dana. Časopis Science 8. je veljače izvijestio kako je nedavno pronađen upravo takav izvor vodika u rudniku u Albaniji.

“Nalazi se na svakom kontinentu. Količine su ogromne,” rekao je Darrah u intervjuu prošle godine. Njegov istraživački laboratorij u Kolomi nedavno se preselio u 49,3 milijuna dolara vrijedan centar za energetski napredak i inovaciju u gradu Columbusu, otvoren u prosincu prošle godine.

Vodik kao izvor energije iznimno privlačnim čini njegova fleksibilnost – može se koristiti za smanjenje emisija ugljika, u vozilima ili za stvaranje električne energije. Trenutno se većina industrijskog vodika proizvodi odvajanjem elementa od prirodnog plina korištenjem pare, no taj proces proizvodi emisije ugljičnog dioksida. Nova industrija “zelenog” vodika zahtijevala bi korištenje elektrolize za izvlačenje elementa iz vode, no iako obećavajuća, ta opcija je skupa. Zagovornici geološkog vodika vjeruju kako će upravo njihova metoda biti najjeftinija, budući da se u njoj mogu iskoristiti davno usavršene tehnike bušenja.

“U svijetu se mnogo više zna o ovoj prilici i vidimo sve više skupina koje slijede korake Kolome,” rekao je Andy Lubershane, čelnik istraživanja za Energy Impact Partners – velikog investitora u Kolomu. “Mi mislimo da su oni (Koloma) ispred svih i da imaju neke jedinstvene prednosti.”

Ministarstvo financija predložilo je pravila za nove kredite od do tri dolara po kilogramu čistog vodika, a ona uključuju uz zeleni uključuju i geološki vodik.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Bill Gates-Backed Clean Fuel Startup Raises $246 Million To Aid Plans To Drill For Hydrogen

(Prevela: Nataša Belančić)