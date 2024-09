Što možemo naučiti iz načina na koji škole u SAD-u rješavaju problem mobitela u učionicama

U svibnju 2023. godine Florida je bila prva od najmanje osam američkih saveznih država koja je zabranila ili strogo ograničila korištenje mobilnih telefona u školama.

“Učenici su ih koristili kako bi razgovarali s nekim u drugoj učionici ili na drugom kraju prostorije, a ponekad i samo da se ‘isključe’ iz nastave,” govori nastavnik Brian Kerekes iz grada Kissimmeeja na Floridi, koji u školama predaje već 17 godina. Njemu je posao od prošle jeseni postao mnogo lakši: sada više ne mora nadzirati učenike u potrazi za onima koji gledaju u ekrane umjesto da slušaju predavanje.

Učitelji diljem svijeta suočavaju se upravo s tim problemom. Upravo zato sve više saveznih država i okruga ograničava ili jednostavno zabranjuje mobitele u učionicama, a ponekad i na čitavom prostoru škole. Tako će se učenici u Indiani, Louisiani i Južnoj Karolini, kao i oni u nekim okruzima u Kansasu, od ove jeseni morati naviknuti na novo normalno.

Pravila su drugačija u svakoj saveznoj državi i okrugu, ali sva su rezultat istih briga.

Čak 72 posto nastavnika u srednjim školama upravo mobitele navode kao najveći izvor odvlačenja pažnje učenika u učionicama, pokazala je studija Pew Researcha od jeseni prošle godine. Nastavnici se također brinu da bi stalni pristup društvenim mrežama mogao loše utjecati na mentalno zdravlje djece. Već nekoliko studija pokazalo je da takva veza postoji: vrijeme provedeno na platformama poput TikToka ili Instagrama može izazvati tjeskobu, depresiju i nisko samopouzdanje, budući da djeca često trpe zlostavljanje na internetu i svoje živote uspoređuju s pažljivo odabranim narativima drugih korisnika na platformama.

Prošle godine je načelnik američke zdravstvene službe, Vivek Murthy, čak izdao i upozorenje, rekavši kako sada postoji dovoljno dokaza koji pokazuju da društvene mreže mogu biti opasne za djecu i adolescente. “Trenutno bilježimo nacionalnu krizu mentalnog zdravlja među mladima,” rekao je, “i bojim se da su upravo društvene mreže glavni uzrok te krize koju moramo hitno riješiti.”

Iako društvene mreže mogu služiti kao mjesto gdje se djeca mogu povezati i osjećati manje usamljenima ili otkriti zabavan i kreativan sadržaj, one ih također izlažu štetnom sadržaju, naglasio je Murthy. Neki učenici, kako naglašava i nastavnik Kerekes, svoje mobitele koriste kako bi zlostavljali drugu djecu u školi tijekom nastave. U najekstremnijim slučajevima, učenici ponekad organiziraju tučnjave koje potom snimaju. Kerekes se nada kako će zabrana mobitela umanjiti učestalost takvih incidenata, a kaže kako postoje znakovi da se upravo to i događa.

Ne žele svi zabranu mobitela

Debata oko toga ima li mjesta mobitelima u učionicama vrlo je kompleksna, a ponekad i emocionalna, pogotovo za roditelje koji žele da ih njihova djeca mogu kontaktirati u hitnim situacijama. Učenici u nekoliko saveznih država čak su pokrenuli peticije protiv zabrana.

“Zabrana korištenja mobitela u školi za mnoge od nas je kršenje naših prava i izvor velike frustracije,” stoji u peticiji koju su prošlog tjedna pokrenuli učenici iz Louisiane. “Iako razumijemo potencijal za ometanje, vjerujemo da se mobitele može, i treba, koristiti odgovorno.”

“Ako nam se omogući da naše mobitele koristimo unutar razumnih okvira, to bi bio znak ne samo da nam se vjeruje kao odgovornim pojedincima,” nastavlja peticija, “već bi nam također i omogućilo razvijanje potrebnih vještina za upravljanje vremenom i pozornošću.”

Guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, ljeto je provela u razgovoru s roditeljima, nastavnicima i djecom o prijedlogu zabrane mobitela. Prijedlog bi djeci omogućio da u školu nose mobitele koji nisu pametni, omogućilo bi im se da šalju poruke ili obavljaju pozive kada je to potrebno, ali ne i da imaju pristup internetu.

“Možemo pomoći našim mladima da budu uspješni u školi tako što ćemo se potruditi da oni uče i rastu, a ne klikaju,” rekla je Hochul.

Ipak, djeca imaju problema s odvajanjem od svojih uređaja, i to do te mjere da neki okruzi New Yorka ne žele čekati zabranu na razini čitave savezne države.

Prošlog tjedna je okrug Lachawanna na zapadu New Yorka najavio pravila koja će zahtijevati da učenici od šestog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole svoje mobitele ostavljaju u sigurnim, zaključanim spremnicima tijekom dana. Spremnici će ostati kod djece, a administratori će ih otključati na kraju nastavnog dana.

U Kerekesovoj školi djeca još uvijek smiju imati mobitele u razredu, ali zakon ih sprječava da idu na društvene mreže preko bežičnog interneta koji pruža okrug. Ako ih se uhvati da krše pravila, posljedice su teže nego ranije: netko iz ureda ravnatelja dolazi u učionicu i oduzima im mobitel do kraja dana.

“Jednom kada se to dogodilo, ostala djeca shvatila su da se ne šalimo,” kaže Kerekes. “Mislim da je ispalo dobro. Problemi vezani za mobitele mnogo su manji nego ranijih godina.”

Autor originalnog članka: Leslie Katz, viša suradnica Forbesa

Link: Back To School But Not To Screens: States Ramp Up Cellphone Bans

(Prevela: Nataša Belančić)

