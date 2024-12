Što se događa sa zabranom TikToka u SAD-u? Forbes donosi najnovije informacije

Sudbina TikToka u rukama je Vrhovnog suda koji se priprema saslušati argumente o saveznom zakonu koji bi na snagu trebao stupiti 19. siječnja. Zakon predviđa zabranu TikToka u SAD-u ako njegova matična kompanija, ByteDance, platformu ne proda.

Vrhovni sud SAD-a u srijedu je najavio kako će analizirati TikTokovo protivljenje saveznom zakonu koji prijeti zabranom platforme. Argumenti su zakazani za 10. siječnja – samo nekoliko dana prije predviđenog stupanja zakona na snagu.

TikTok je ovog ponedjeljka od Vrhovnog suda zatražio da zaustavi zabranu dok ne odluči o utemeljenosti zakona. Iz kompanije kažu kako će pauza “stvoriti dovoljno vremena da sud provede detaljan pregled… prije nego se zatvori ovaj ključni kanal kojim Amerikanci komuniciraju sa svojim sugrađanima i svijetom.”

Istog dana, izvršni direktor TikToka Shou Chew sastao se s izabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Trumpovom imanju Mar-a-Lago, prenio je CNN. U razgovoru s Trumpom Chew je tvrdio kako bi zaustavljanje zabrane od strane Vrhovnog suda – do koje na kraju nije došlo – Trumpu i njegovoj administraciji dalo dovoljno vremena da komentira situaciju. Trump je tijekom predizborne kampanje izrazio vrlo prijateljski stav prema platformi.

Početkom prosinca, američki žalbeni sud u D.C.-ju odbacio je peticiju TikToka za pregledom zakona. Panel od tri suca zaključio je kako pitanja nacionalne sigurnosti imaju veću težinu od prava platforme garantirana Prvim amandmanom i odbio TikTokov zahtjev da zaustavi svoju presudu kojom potvrđuje zakon o zabrani.

U svibnju ove godine, osam korisnika TikToka tužilo je američku vladu, optuživši ju za kršenje Prvog amandmana.

Kada zabrana stupa na snagu i ima li potencijalnih kupaca?

Zabrana TikToka mogla bi stupiti na snagu već 19. siječnja, pod uvjetom da se ByteDance ne obveže prodati svoju društvenu mrežu nekoj drugoj tvrtci ili Vrhovni sud ne odluči ipak prihvatiti zahtjev za odgodom.

Niz kompanija iskazao je interes za kupnju TikToka. Amazon je identificiran kao potencijalni kupac, kao i Oracle i Walmart, koji bi u taj pothvat mogli ući zajednički. Microsoft bi se također mogao vratiti u utakmicu – oni su (kao i Walmart i Oracle) pokušali aplikaciju kupiti 2020. godine, no pregovori su propali. Ranije ove godine je i platforma za dijeljenje videa Rumble javno ponudila kupiti TikTok i mogla bi tu ponudu ponoviti.

Kina, koja je obećala da će blokirati prodaju TikTokovog algoritma, morala bi odobriti prodaju TikToka nekoj drugoj kompaniji, što je malo vjerojatno.

Što će se dogoditi s podacima Amerikanaca ako se aplikacija ugasi?

Ako se aplikacija zabrani u SAD-u, svi podaci korisnika iz SAD-a mogli bi biti prebačeni u Kinu. Za takav potez presedan je stvoren još 2020. godine, kada je TikTok napustio Indiju. Aplikacija i ByteDance zadržali su pristup podacima milijuna korisnika u Indiji, prenio je Forbes.

U čemu je zapravo problem?

U srži skepse trenutne američke vlasti prema Tiktoku nalaze se pitanja nacionalne sigurnosti i privatnosti podataka povezane s aplikacijom i njenom povezanošću s Kinom. Američki dužnosnici tvrde kako bi Komunistička stranka Kine mogla koristiti aplikaciju za špijuniranje Amerikanaca ili ostvarivanje utjecaja na javni diskurs. TikTok odbacuje tvrdnje da je ovisan o kineskoj vladi. Izvršni direktor aplikacije pred Kongresom je ove godine izjavio kako se “ne slaže s karakterizacijom” da platforma špijunira Amerikance i dodao kako je TikTok posvećen zaštiti podataka američkih građana. Nakon što je Biden potpisao zakon protiv TikToka, iz tvrtke je rečeno kako uvjetovanje prodajom “nije nikakva alternativa.”

Stručnjaci i izvješća Forbesa pokazuju kako su ByteDance i TikTok značajno povezani. Ranije ove godine, bivši savjetnik Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a, Glenn Gerstell rekao je: “Nema nikakvog načina za izdvajanje američkog dijela TikToka i njegovu prodaju.” ByteDance je pokušao umiriti strahove naglašavajući kako se 100 posto američkog prometa preusmjerava u Oracle i američku infrastrukturu digitalnih usluga još od 2022. godine. Također tvrde kako je oko 60 posto kompanije u vlasništvu institucionalnih investitora među kojima su i Carlyle Group, General Atlantic i Susquehanna International Group.

Ipak, Forbes je otkrio kako je ByteDance koristio TikTok za špijuniranje novinara i kako je sama platforma krivo upravljala podacima korisnika, uključujući njihove financijske podatke i osobne kontakte kreatora, oglašivača, slavnih osoba i političara.

Prema posljednjim podacima iz travnja ove godine, TikTok u Americi ima oko 170 milijuna korisnika.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Will The U.S. Ban TikTok? Here’s The Latest – And What We Know

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript