Što se u europskim metropolama smatra dobrom plaćom? I kakvo je stanje u Zagrebu

Pojam dobre plaće razlikuje se ovisno o profesiji, stupnju obrazovanja, osobnim očekivanja, ali i državi u kojoj živite. Euronews Business istražio je što se smatra dobrom plaćom u različitim europskim metropolama

Na naizgled jednostavno pitanje koliko bi iznosila dobra plaća u vašoj zemlji ipak nije tako lako odgovoriti. Chris Chasteen, direktor istraživanja na Institutu za ekonomska istraživanja ERI, tvrdi kako odgovor ovisi o čimbenicima kao što su mjesto gdje živite, vaše iskustvo, obrazovanje, industrija u kojoj radite, potrebe i način života.

Na temelju procjene agencija za zapošljavanje i uvida stručnjaka, Euronews Business donosi pregled što se smatra dobrom plaćom u europskim metropolama.

Svaka plaća iznad prosjeka mogla bi se smatrati dobrom, tvrdi Chasteen.

Anubha Verma, u svom blogu na Indeedu, definira iznadprosječnu plaću kao primanja koja pokrivaju osnovne potrebe pojedinca, a da mu nakon toga ostane dovoljno novca za osobni užitak, kao što su putovanja i zabava, i za štednju.

Berlin

Prema Talentupu, u Njemačkoj se dobrom plaćom smatra bruto godišnja plaća između 64.000 i 70.000 eura. To znači otprilike 40.000 do 43.000 eura neto godišnje ili između 3.300 i 3.600 eura neto mjesečno.

Plaće su nešto veće u Berlinu u usporedbi s drugim njemačkim gradovima neovisno o zanimanjima.

“Iako su troškovi života u Berlinu porasli posljednjih godina, on je i dalje pristupačniji od drugih velikih europskih metropola poput Londona i Pariza. U Berlinu zaposlenici u prosjeku primaju između 40.000 i 60.000 eura bruto godišnje”, komentirao je Michael Stull, direktor ManpowerGroup UK.

Berlin, Foto: Pexels

London

HousingAnywhere je izvijestio da je neto prosječna mjesečna plaća u Velikoj Britaniji 2.725 eura. Prošle se godine, uz troškove života koji iznose 2.314 eura, prosječna mjesečna neto plaća u rasponu između 2962 eura i 3915 eura smatrala dobrom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

S obzirom na to da je prosječna bruto tjedna zarada u Londonu veća za 23 posto od britanskog prosjeka prema ONS-u, dobra bi plaća u glavnom gradu trebala biti najmanje između 3.643 i 4.815 eura. Međutim, to bi trebalo biti između 3922 i 5183 eura u Inner Londonu, što uključuje londonski City i 13 općina.

Budući da se plaće značajno razlikuju ovisno o sektoru, Michael Stull pružio je širok raspon. “Dobra, reprezentativna bruto plaća za stručnjaka s desetak godina iskustva u Londonu obično je između59.455 eura i 83.235 eura godišnje”, rekao je.

London, Foto: Pexels

Pariz

Ove godine prosječna neto mjesečna plaća u Francuskoj iznosi 2587 eura, dok je prosječna plaća 1940 eura, prema HousingAnywhereu. Obično je dobra plaća za ugodan život u Francuskoj oko 3200 eura mjesečno za samca ili 5600 eura mjesečno za tročlanu obitelj.

Međutim, zbog viših troškova života u Parizu, trebat će vam otprilike 3.400 eura mjesečno za održavanje lagodno življenje u glavnom gradu.

Pariz, Foto: Pexels

Madrid

Prema HousingAnywhereu, prosječna neto plaća u Španjolskoj u 2024. iznosi 1785 eura mjesečno, odnosno 2250 eura bruto. Za ugodan život, dobra mjesečna neto plaća u Španjolskoj procjenjuje se na oko 2700 eura za samca ili 4000 eura za nekoga tko uzdržava obitelj.

S obzirom na to da je prosječna plaća u Madridu 18 posto viša od državnog prosjeka, dobra mjesečna neto plaća u glavnom gradu za samca trebala bi iznositi najmanje 3185 eura.

“Profesionalac s desetak godina iskustva u Madridu može razumno očekivati ​​da će zaraditi između 35.000 i 55.000 eura bruto godišnje”, rekao je Stull iz ManpowerGroupa.

“Iako je niži nego u Londonu ili Parizu, ovaj je raspon usklađen s umjerenijim troškovima života u gradu.”

Madrid, Foto: Pexels

Dublin

U Irskoj se bruto plaća u rasponu od 4100 do 6000 eura mjesečno smatra dobrom za udoban život, navodi Instarem. Bruto prosječna plaća za zaposlene na puno radno vrijeme u zemlji iznosi 3.220 eura mjesečno.

Dublin, Foto: Pexels

Rim

Prema ManpowerGroupu, dobra plaća za uredske zaposlenike obično je u rasponu od 35.000 do 50.000 eura bruto godišnje. “Plaće u Rimu općenito su niže u usporedbi sa sjevernoeuropskim gradovima, ali to je u skladu s nižim troškovima života”, rekao je Stull.

Dobra bruto plaća u Rimu obično se kreće između 3750 i 5690 eura, prema Salary Exploreru.

Salary Explorer procijenio je koje bi bile dobre bruto mjesečne plaće za druge prijestolnice:

Atena: 2250 do 3410 eura

Helsinki: 4510 do 6830 eura

Kopenhagen: 5400 do 8180 eura

Stockholm: 3900 do 5900 eura

Rim, Foto: Pexels

I druge naknade treba uzeti u obzir

“Dobra plaća” ne odnosi se samo na osnovnu plaću. “Razmotrite cijeli paket naknada, uključujući bonuse, dioničke opcije, zdravstveno osiguranje, mirovinske doprinose, plaćeni dopust i druge povlastice. U nekim slučajevima ove beneficije mogu nižu osnovnu plaću učiniti privlačnijom”, kaže Stull.

Pawel Adrjan, voditelj istraživanja za EMEA u Indeed Hiring Labu, također je naglasio da svijet prolazi kroz povijesnu transformaciju rada.

“Naši podaci pokazuju da su pretraživanja za rad na daljinu i hibridni rad najveća za rad u Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu”, rekao je za Euronews Business.

Sjever i zapad EU zadovoljniji plaćama

Istraživanje Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije iz 2023. godine o kvaliteti života u europskim gradovima otkriva značajne varijacije u financijskom zadovoljstvu kućanstava diljem Europske unije.

Udio ljudi koji su zadovoljni financijskom situacijom u svom kućanstvu kreće se od 39 posto u Ateni do 87 posto u Luksemburgu. Zadovoljstvo je općenito veće u gradovima koji se nalaze u sjevernim i zapadnim zemljama EU.

Zagreb je na toj listi s 58 posto onih koji su zadovoljni šesti na listi najnezadovoljnijih. No, poznato je da su primanja u Zagrebu veća u odnosu na ostatak Hrvatske. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj je u lipnju iznosila 1.315 eura. U Zagrebu je taj prosjek zadnjih mjeseci bio najčešće oko 200 eura viši. Prema Eurostatu, Hrvatska ima najmanje prosječne plaće izuzev Rumunjske gdje je prosječna godišnja plaća 11.105 eura, dok je u Hrvatskoj ona 12.330 eura.

Zadovoljstvo primanjima u glavnim europskim gradovima (u %)

