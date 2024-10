Što službeni američki izvori kažu o uključivanju Sjeverne Koreje u rat u Ukrajini?

Rat između Ukrajine i Rusije mogao bi uskoro eskalirati izravnim uključenjem trupa iz Sjeverne Koreje, sugerirali su ovog tjedna američki dužnosnici, rekavši kako postoje dokazi da su u Rusiju iz Sjeverne Koreje poslane tisuće vojnika, dok Južna Koreja obećaje kako će poduzeti korake protiv svojeg dugogodišnjeg neprijatelja.

Američki ministar obrane Lloyd Austin u srijedu je izjavio kako postoje dokazi da se sjevernokorejske trupe obučavaju u Rusiji, dok je glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby reporterima izjavio, istog dana, kako SAD vjeruje da je iz Sjeverne Koreje u Rusiju otputovalo 3.000 vojnika.

Nije jasno jesu li se sjevernokorejski vojnici uključili u rat protiv Ukrajine, ali Kirby kaže kako bi te trupe na fronti bile “legitimne vojne mete.”

Reakcija Južne Koreje

Iz ureda južnokorejskog ministra obrane Kim Yong-hyuna za NBC News je rečeno kako očekuju da će Sjeverna Koreja zaista poslati pomoć Rusiji, i to u obliku vojnih inženjera, trupa za artiljeriju i specijalnih snaga koje će ukupno brojati oko 12.000.

Južnokorejski predsjednik Yoon Suk Yeol reporterima je u utorak rekao kako bi njegova zemlja mogla početi izravno opskrbljivati Ukrajinu oružjem, “ovisno o vojnim aktivnostima Sjeverne Koreje,” što bi bio zaokret za Južnu Koreja koja dosad Ukrajini nije vojnu pomoć slala izravno, već je streljivom Ukrajinu opskrbljivala preko posrednika poput Poljske i SAD-a, prenosi NPR.

Rusija i Sjeverna Koreja odbacuju izvješća o umiješanosti Sjeverne Koreje u rat. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova u srijedu je rekla kako su te glasine “medijska propaganda,” prenio je Washington Post. Ipak, ruski predsjednik Vladimir Putin nije u četvrtak eksplicitno negirao prisutnost sjevernokorejskih trupa u Rusiji.

SAD u Ukrajinu nije poslao svoje vojnike, ali je isporučio milijarde dolara pomoći i pomogao u obuci ukrajinskih vojnika.

Kakva je veza između Sjeverne Koreje i Rusije?

Odnosi između Rusije i Sjeverne Koreje postoje od 20. stoljeća, kada su Sjeverna Koreja i tadašnji Sovjetski Savez održavali ekonomske i vojne veze, iako je sama Rusija u prošlosti postupala oprezno radi globalnih sankcija nametnutih Sjevernoj Koreji zbog njenog nuklearnog programa. Odnosi dvije zemlje postali su mnogo snažniji posljednjih godina: Rusija je opterećena velikim sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu, zbog čega je morala potražiti ekonomske prilike u drugim zemljama.

Ovog ljeta su Rusija i Sjeverna Koreja potpisale obrambeni sporazum kojim obećavaju međusobnu pomoć ako jedna od te dvije zemlje bude napadnuta. SAD i Južna Koreja optužili su Sjevernu Koreju i Rusiju za razmjenu vojne pomoći. Američki State Department još je u lipnju iznio tvrdnje da je Sjeverna Koreja “nezakonito isporučila desetke balističkih projektila i više od 11.000 spremnika streljiva za pomoć Rusiji,” prenio je Associated Press.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Could North Korean Troops Join Russia’s War Against Ukraine? Here’s What We Know

(Prevela: Nataša Belančić)