Što trebamo znati o najmlađem Trumpovom sinu Barronu koji je nedavno odbio ulazak u političku arenu

Barron Trump je odbio obnašati ulogu delegata savezne države Floride na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji zbog “ranije dogovorenih obveza”, čime je odgodio pridruživanje svojoj braći i sestri u ulasku u očevu političku sferu.

Barron Trump 18 je godina navršio u ožujku, a ipak neće biti jedan od 41 delegata Floride koji će, kako se očekuje i formalno potvrditi nominaciju bivšeg predsjednika Donalda Trumpa za republikanskog predsjedničkog kandidata. Ta uloga bila bi ceremonijalna, a označila bi njegov ulazak u političku arenu od koje su ga dosad roditelji uglavnom štitili.

Ured bivše prve dame Melanije Trump rekao je kako je Barron ulogu odbio zbog “ranije dogovorenih obveza”.

Najmlađi Trumpov sin rođen je u ožujku 2006. u New Yorku. On je jedino dijete Donalda Trumpa i njegove treće supruge Melanije.

Rijetko se pojavljivao u javnosti tijekom predsjedničkog mandata svoga oca: roditelji su iznimno štitili njegovu privatnost. Usprkos tome, prema njemu su bili upućeni online napadi, uključujući prijetnje smrću i kritike njegovog ležernog stila odijevanja kada se pojavljivao u javnosti sa svojim roditeljima dok je Donald Trump bio predsjednik. Zbog toga su djeca drugih bivših predsjednika, uključujući i Chelsea Clinton, stali u njegovu obranu.

Barronovo ime nedavno se spominjalo i u suđenju na Manhattanu, kada je sudac Juan Merchan odobrio Trumpov zahtjev da mu se odobri da preskoči pojavljivanje na sudu 17. svibnja kako bi se pojavio na Barronovoj ceremoniji za završetak srednje škole.

Trump u rujnu u intervjuu s novinarkom Megyn Kelly nije isključio da bi Barron mogao pohađati isti fakultet koji je pohađao i on – Wharton na sveučilištu u Pennsylvaniji, gdje su studirala i druga Trumpova djeca: Ivanka, Tiffany i Donald Jr.

“Barron je jako dobar sportaš, poprilično je visok… i dobro je dijete, zgodan je, dobar je učenik, odličan zapravo, jako dobar učenik,” rekao je Trump, dodavši: “Baš sada razmišljamo o tome kamo će ići”. Daily Beast u travnju je izvijestio kako je sveučilište u New Yorku na vrhu popisa Barronovih željenih fakulteta, pozivajući se na glasine, ali to izvješće nije potvrđeno.

Barronova starija braća Donald Trump Jr. i Eric Trump, kao i njegova sestra Tiffany i njen suprug Michael Boulos i zaručnica Donalda Trumpa Jr.-a Kimberly Guilfoyle među delegatima su savezne države Floride. Trump je svoju djecu uključio u svoj biznis i politiku. Ivanka Trump bila je izvršna podpredsjednica za razvoj i akvizicije u tvrtci Trump Organization prije nego je tvrtku napustila 2017. godine kako bi radila kao savjetnica svog oca u Bijeloj kući zajedno sa svojim suprugom Jaredom Kushnerom. Donald Trump Jr. radi kao izvršni podpredsjednik Trump Organizationa još otkad je njegov otac došao u Bijelu kuću. Također i vodi podcast Triggered u kojem se izruguje takozvanoj “woke” kulturi, redovito napada očeve političke protivnike i ponavlja njegove lažne tvrdnje o izbornoj prijevari. Eric Trump, koji manje bombastično podržava politiku svog oca, također je izvršni podpredsjednik Trump Organizationa. Ericova supruga Lara Trump nedavno je imenovana za jednu od predsjednica Republikanskog nacionalnog odbora.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Here’s What To Know About Barron Trump – As His First Political Role Is Called Off

(Prevela: Nataša Belančić)