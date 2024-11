Donesen je prvi zakon na svijetu o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16. Kakve su reakcije?

U australskom senatu u četvrtak je izglasana zabrana društvenih mreža za djecu ispod 16 godina. Prvi zakon na svijetu kojim se djecu drži podalje od društvenih medija izazvao je žestoke kritike samih platformi i njihovih čelnika.

Zabrana je izglasana sa 34 glasa za i 19 protiv, a omogućavala bi australskoj vladi novčano kažnjavanje kompanija koje ne sprječavaju djecu mlađu od 16 godina da otvaraju račune na njihovim platformama, izvijestio je Associated Press.

Očekuje se kako će izglasani prijedlog uskoro postati i službeni zakon. Nakon toga će kompanije imati godinu dana da spriječe otvaranje računa svih ispod dobne granice. Ako to ne učine, riskiraju kaznu od 33 milijuna dolara.

Australski premijer Anthony Albanese pohvalio je zakon u utorak, rekavši kako je sada “Australija u poziciji da predvodi čitav svijet” u sigurnosti mladih.

Kritičari prijedloga u vladi kažu kako je zakon donesen prebrzo, a jedan nezavisni član parlamenta kaže kako je riječ o “tupom oružju” koje neće osigurati da kompanije zapravo snose odgovornost.

“Ovaj prijedlog zakona odgovornost stavlja u ruke društvenih medija, ne mladih ljudi i ne njihovih roditelja,” napisao je Albanese u utorak. Dodao je kako je svrha zakona “jasno reći kako društvene mreže imaju društvenu odgovornost. Također šalje poruku majkama i očevima koji su zabrinuti zbog utjecaja drušvenih mreža na dobrobit svoje djece, na njihovo mentalno zdravlje i samopouzdanje.”

Reakcija platformi na zabranu

Ranije ovog tjedna, drušvene mreže su podnijele zahtjeve kod australske vlade, pozivajući na odgodu o glasanju. Google i Meta zatražili su da se pričeka dok kompanije ne dovrše testiranje potvrde dobi, rekavši kako je bez više informacija o provođenju tih dobnih uvjeta “prijedlog zakona nekonzistentan i neefikasan,” izvijestio je Reuters. Iz TikToka kažu kako u prijedlogu zakona primjećuju “čitav niz ozbiljnih, neriješenih problema” koje bi mogle imati “nehotične posljedice za sve Australce.” Prošlog četvrtka, vlasnik X-a Elon Musk na svojoj je platformi napisao kako prijedlog zakona “djeluje kao skriveni način da se kontrolira pristup internetu svim Australcima.”

Prijedlog je predstavljen tek prošlog četvrtka, a Albanese je tada rekao kako je riječ o “revolucionarnoj reformi” i, iako očekuju da će neka djeca pronaći “rupe u pravilima”, vlada zakonom “šalje poruku društvenim mrežama da se dovedu u redu.” Iako će australski zakon biti najstrože ograničenje korištenja drušvenih mreža za tinejdžere, on nije ni blizu jedini: čitav niz zemalja pokušalo je uvesti slična ograničenja.

I druge države pokušale su uvesti ograničenja

SAD tako ima pravilo koje zahtijeva da djeca ispod 13 godina dobiju dopuštenje roditelja kako bi tehnološke kompanije mogle prikupljati podatke. Europska unija lani je izglasala zakon o digitalnim uslugama koji pokušava djeci pružiti veću zaštitu na internetu, a sprječava platforme da maloljetnicima prikazuju personalizirane oglase. Ranije ove godine, guverner američke savezne države Floride Ron DeSantis potpisao je zakon koji brani djeci ispod 14 godina otvaranje računa na društvenim mrežama. Taj zakon trenutačno se suočava s nizom pravnih izazova.

Kako će se zakon provoditi?

Ono što još ne znamo su pojedinosti o provođenju zakona u Australiji. Australska povjerenica za elektronsku sigurnost Julie Inman Grant dobila je zadatak organizirati provedbu sustava provjere dobi koja bi mogla koristiti biometriku ili službene identifikacijske dokumente. Neki kritičari kažu kako ta metoda povlači pitanja o privatnosti, izvještava NBC News. Inman Grant za New York Times kaže kako tehnologija provjere dobi iznimno brzo napreduje i kako vjeruje da će tehnološke kompanije pronaći način da se usklade s novim zakonom.

“Ako vas mogu ciljati za oglašavanje, onda mogu tu istu tehnologiju i iskustvo upotrijebiti za identificiranje i potvrdu dobi djeteta,” rekla je povjerenica.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: No Social Media For Anyone Under 16: What To Know About Australia’s New Ban

(Prevela: Nataša Belančić)