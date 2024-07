Stotine ukrajinskih vojnika odsječeno, brigada se raspala?

Možda i stotine ukrajinskih vojnika gotovo su okruženi pored sela Prohres na istoku Ukrajine. Ovo je posljednji u nizu problema za ukrajinske snage u možda i najranjivijem sektoru fronte.

Posljednjih dana, ratište zapadno od ruševina Avdiivke donosi loše vijesti za Ukrajince. U samo tjedan dana su ruski motorizirani odredi napredovali preko šest kilometara prema zapadu, što je za standarde ovog rata velika brzina.

Krećući se prema Prohresu – malenoj zajednici s oko stotinu kuća – ruske trupe podijelile su se u dvije formacije i gotovo potpuno okružile dvije bojne iz 31. mehanizirane brigade ukrajinske vojske.

Prijateljske trupe nisu daleko, a odsječene trupe se drže. U ovom trenutku “nema naredbi o povlačenju,” naglašava ukrajinska analitička skupina Deep State.

Ipak, ta naredba mogla bi stići, i to uskoro. Pravilo ukrajinskog glavnog zapovjednika, generala Oleksandra Sirskija, je da se njegove snage nikada ne bi trebale boriti do posljednjeg čovjeka. “Iznimno je važno da spasimo živote naših vojnika,” rekao je Sirski za britanski Guardian. “Nećemo braniti ruševine do smrti.”

Prepuštanje neprijatelju nekoliko polja izvan jednog malenog sela za Ukrajinu je daleko od katastrofe. Ono što više zabrinjava su okolnosti koje su dovele do tog gubitka. Čini se kako se ukrajinska brigada na fronti raspala uslijed problema u ukrajinskom zapovjedništvu u čitavom sektoru.

“Taktička situacija postala je kritična tijekom vikenda uslijed kaotičnog povlačenja jedne od pješačkih brigada,” objašnjavaju iz Deep Statea, možda se referirajući na 110. mehaniziranu brigadu ili 111. brigadu teritorijalne obrane.

Ukrajinski dopisnik Jurij Butusov također je upozorio na disfunkcionalnost ukrajinskih brigada oko Prohresa. “Glavni problem,” izvijestio je, “uglavnom je u upravljanju i organiziranju naših akcija.”

“Kada se jedinica kojom se loše upravlja nađe pod napadom, ne može izdržati,” dodao je.

Nakon kolapsa na ratište je dojurila elitna 47. mehanizirana brigada – koja dobiva najviše američkih oklopnih vozila – u očajničkom pokušaju da spriječi daljnji probitak Rusa.

Ipak, brojčano nadjačana brigada “nije uspjela obuzdati neprijatelja,” izvijestili su iz Deep Statea. Sada liniju zapadno od sela drže 47. mehanizirana i dio 31. mehanizirane brigade koji nije odsječen pored Prohresa.

Dobro je poznato kako preživljavaju izolirane ukrajinske bojne. I ruske i ukrajinske snage redovito odsječenim trupama šalju hranu, vodu i oružje pomoću teških dronova.

Međutim, dronovi ne mogu hraniti stotine ljudi vječno, ne mogu im dostaviti projektile ili drugo teško naoružanje i ne mogu ranjenike prevesti na sigurno. Odsječene bojne morat će izboriti put prema zapadu – ili čekati da obližnje brigade izbore put prema istoku.

Alternativa je sporo umiranje od gladi ili brzo uništenje od strane mnogo veće ruske sile koja ih napada sa svih strana.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: A Ukrainian Brigade Collapsed – And Now Hundreds Of Soldiers Are Surrounded Near Prohres

(Prevela: Nataša Belančić)