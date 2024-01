Sve više zemalja pomaže SAD-u naoružati Ukrajinu: Prvo Ekvador, sada i Grčka

Iako proruski Republikanci u SAD-u već mjesecima blokiraju novi zakon o pomoći Ukrajini, oni ne mogu blokirati ‘kružnu trgovinu’ koja koristi Kijevu.

‘Kružna trgovina’ pojam je koji treba zapamtiti. Upravo to je način na koji američki predsjednik Joe Biden pomaže naoružati Ukrajinu. To je učinio s Ekvadorom, a sada isto čini i s Grčkom.

Zapravo je riječ o kružnoj razmjeni. Jedna zemlja plati ili naoruža drugu zemlju kako bi ta druga zemlja mogla naoružati treću. Koncept je najprije počela provoditi Njemačka, pod imenom Ringtausch. Češkoj je Njemačka dala 14 tenkova Leopard 2 i jedno inženjersko vozilo, a zauzvrat je Češka Ukrajini dala možda i desetke tenkova T-72. Potom su Nijemci Grčkoj dali 40 borbenih vozila Marder, kako bi Grčka Ukrajini mogla donirati 40 borbenih vozila BMP-1, a Slovačka je od Njemačke dobila 15 tenkova Leopard 2A4 kako bi nadoknadili 30 borbenih vozila BVP-1 koje je Slovačka donirala Ukrajini.

Slovenija je dobila 45 teških vojnih kamiona, a Ukrajini je dala 28 tenkova M-55S.

SAD ima veće zalihe starog oružja i zbog toga bi mogla premašiti Njemačku kao predvodnik te kružne zamjene. Za to ima mnogo razloga: već četiri mjeseca mala skupina proruskih republikanskih političara, predvođenih ekstremno desnim predsjednikom američkog Zastupničkog doma Mikeom Johnsonom, blokira 61 milijardu dolara novih sredstava za pomoć Ukrajini. To je prisililo predsjednika Bidena i glavnog državnog tajnika Antonyja Blinkena da počnu razmišljati kreativno.

Možda su se inspirirali upravo Njemačkom kada su odlučili upotrijebiti široke ovlasti Bijele kuće kako bi naoružali zemlje koje potom naoružavaju Ukrajinu.

Početkom siječnja, ekvadorski predsjednik Daniel Noboa u radio intervjuu je otkrio kako će Ekvador SAD-u dati svoje “staro” oružje u zamjenu za novo oružje vrijedno 200 milijuna dolara koje će im SAD ustupiti u kasnijem roku.

SAD bi potom mogao to staro ekvadorsko oružje donirati Ukrajini. Može se i pretpostaviti koje je oružje Ekvador neizravno ponudio Ukrajini: protuzračna vozila Osa sovjetske izrade. Ekvador je prije nekoliko godina dobilo 10 takvih vozila od – Ukrajine.

To nije najbolji protuzračni sustav na svijetu, ali je jednostavan i pouzdan. 1129. protuzračna jedinica ukrajinske vojske koristi i ta vozila, ali i moderne Stormere britanske izrade.

Oni jedni druge nadopunjuju. “Osa je jednostavna i njome možete brže pronaći metu,” rekao je jedan pripadnik te jedinice. No njen aktivan radar znači da se ona “brže i otkriva”, što povećava rizik od uzvraćanja vatre. Ukrajina je u rat ušla s otprilike stotinu Osa vozila, a open-source analitičari na Orxyu procjenjuju kako su izgubili njih najmanje 16. Prije navodne donacije Ekvadora, Ukrajini je Poljska već poslala vlastiti višak tih vozila.

Donacija iz Ekvadora mogla bi povratiti ukrajinske jedinice na njihovo predratno stanje, no projektili koji će doći s bacačima možda su još važniji od samih bacača. Ukrajina je potrošila tisuće projektila kratkog dometa u borbi protiv ruskih dronova, krstarećih raketa, helikoptera i zrakoplova.

Bijela kuća je kasnije u siječnju provela još jednu sličnu razmjenu, a ovaj put je posrednik bila Grčka. Grčke novine Kathimerini prenose kako je Bidenova administracija vladi u Ateni ponudila tri patrolna broda klase Protector, dva helikoptera C-130H Lockheed Martina, 10 motora 10 Allison T56 za patrolne zrakoplove P-3 i 60 borbenih vozila M-2 Bradley, uz pošiljku transportnih kamiona.

U zamjenu za ovu veliku donaciju, Amerikanci žele da Grci doniraju oružje Ukrajini. “Zainteresirani smo za obrambene kapacitete koje bi Grčka mogla prebaciti ili prodati u Ukrajinu,” napisao je Blinken, a grčka vlada je navodno već namijenila svoje staro oružje za transfer u Kijev.

Slično kao i s Ekvadorom, razmjena bi mogla uključivati protuzračnu opremu: projektile dugog dometa i bacače S-300 i Hawk, kao i projektile kratkog dometa i bacače Tor i Osa.

Ova neizravna podrška SAD-a Ukrajini nužna jer su Republikanci u američkom Kongresu još u listopadu jasno signalizirali da vjerojatno nikada neće odobriti dodatnu direktnu vojnu pomoć Ukrajini. Oni na taj način slijede osramoćenog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa koji osobno mrzi Ukrajinu, a gaji i simpatije prema autoritarnoj Rusiji.

Ti proruski Republikanci mogu blokirati izglasavanje zakona, ali ne mogu blokirati postojeće Bidenove ovlasti za financiranje naoružanja zemalja saveznica ili praktički besplatnu podjelu oružja koje Bijela kuća proglasi suvišnim za američke vojne potrebe.

Ta druga ovlast pogotovo je moćna. Zakon ograničava transfere na 500 milijuna dolara godišnje, no ne diktira novčanu vrijednost koju će predsjednik dodijeliti konkretnom komadu suvišnog oružja. Ona bi u teoriji mogla biti i nula. Za primatelje je najveća “kvaka” to što zakon ne dopušta da SAD-u plaća transport.

Prednost zakona o pomoći je ta da bi se njime stvorio fond putem kojeg bi Biden mogao Ukrajini pružiti praktički bilo koje oružje koje SAD može proizvesti ili kupiti od neke treće zemlje. Oslanjanje na postojeće financijske ovlasti – pogotovo one koji se tiču obrambenih viškova – Bidenu sužava opcije. Zasad on najradije pruža financijska sredstva, ili besplatan višak oružja, posrednicima koji potom Ukrajini daju sovjetsko oružje kojim Ukrajinci već znaju upravljati.

No Republikanci će nastaviti biti tvrdoglavi, što znači da će Biden morati postati još kreativniji. Američki predsjednik čak bi mogao donirati višak obrambenog oružja direktno Ukrajini, možda i u velikim količinama, pod pretpostavkom da Ukrajina – ili neka druga zemlja – plati transport.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: First Ecuador, Now Greece: Joe Biden Is Finding More And More Countries To Help Him Arm Ukraine

(Prevela: Nataša Belančić)