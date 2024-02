Švedska Ukrajini šalje 10 novih oklopnih plovila

Dok proruski Republikanci u američkom Kongresu blokiraju slanje pomoći Ukrajini, zemlje Europe pokušavaju popuniti prazninu.

Najvažnija među njima možda je upravo Švedska. Nekoć nesvrstana zemlja u mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prijavila se za članstvo u NATO-u, a još uvijek čeka da posljednja članica, Mađarska, odobri njeno pristupanje savezu.

Usprkos činjenici kako se još uvijek nalazi na periferiji europske sigurnosne arhitekture, Švedska snažno podupire Ukrajinu. Posljednji paket pomoći ujedno je i najveći: 680 milijuna dolara u artiljeriji, protutenkovskim i protuzračnim projektilima i nevjerojatnih 30 plovila.

Plovila uključuju i 10 oklopnih modela CB90. Švedska mornarica ima oko 140 takvih plovila proizvodnje tvrtke Saab, kao i dodatne kopije na narudžbi. Norveška mornarica ima jednu eskadrilu ovih plovila, a čak je i američka mornarica kupila nekoliko plovila za potrebe svojih riječnih snaga koje su raspuštene prije nekoliko godina.

Američka plovila neslavno su zalutala u iranske vode u Perzijskom zaljevu 2016. godine, pokrenuvši sada zaboravljenu diplomatsku krizu.

Eskadrila ovih plovila marincima može osigurati “veliku stopu preživljavanja, kako za trupe, tako i za sama plovila,” napisao je umirovljeni časnik američke mornarice Pete Pagano u službenom časopisu američke flote, Proceedings.

Preživljavanje je upravo ono što je trenutno najpotrebnije Ukrajinskoj iscrpljenoj riječnoj floti. Riječna eskadrila ukrajinske mornarice postepeno se naoružavala namjenski izgrađenim plovilima koje su im isporučivali saveznici.

Ipak, mornarica i druge snage izgubile su veliki broj plovila opskrbljujući marince na uskom mostobranu u selu Krinki na lijevoj obali rijeke Dnjipro na jugu zemlje. Rijeka je široka tek nekoliko kilometara, no ruska artiljerija, bombe i eksplozivni dronovi danonoćno padaju na ukrajinske brodove.

Čak i nakon instaliranja radio-ometača kako bi zbunili ruske dronove, ukrajinske posade ne mogu svoje misije dovršiti u roku, zbog čega su marinci ostali zaglavljeni na drugoj strani rijeke i izloženi zračnim i artiljerijskim napadima. “Lijeva obala izgledala je kao čistilište,” rekao je jedan marinac za New York Times.

Plovila CB90 i njihovo naoružanje i oklopi mogli bi se bolje oduprijeti ruskim dronovima. To bi dobra vijest za ukrajinske marince, u slučaju da mornarica plovila CB90 pošalje na misije u selo.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Sweden Mobilizes To Save Ukraine’s River Force: Ten New Armored Boats With Remote Guns

(Prevela: Nataša Belančić)