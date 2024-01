Tech giganti podijelili stotine otkaza: Masovna otpuštanja i u Amazonu, Googleu i Duolingu

Stotine zaposlenika dobilo je ovog tjedna otkaze iz velikih tech kompanija, uključujući Amazon, Google i Duolingo. Tvrtke pokušavaju srezati trošlove i pronaći optimalnu veličinu svoje radne snage nakon što su tijekom 2022. i 2023. godine vijestima dominirali naslovi o masovnim otkazima i rezanjima troškova izazvanih strahom od recesije.

Twitch, stranica za live-streaming čiji je vlasnik Amazon, najavila je kako planira otpustiti 35 posto svojih zaposlenika (otprilike 500 ljudi), napisao je izvršni direktor Dan Clancy na blogu u srijedu. Rekao je kako Twitch “mora raditi kako bi tvrtku doveli u optimalno stanje”, rekavši kako je Twitch “značajno veći nego što je potrebno, ako uzmemo u obzir veličinu našeg biznisa.” Amazonov ogranak za audioknjige, Audible, također je otpustio 100 radnika.

Istog dana je Amazon najavio planove za otpuštanje “nekoliko stotina” zaposlenika u ograncima Prime Video i MGM Studios, nakon što su pregledali “gotovo svaki aspekt” poslovanja tvrtke, stoji u dopisu kojeg je Forbes dobio od višeg podpredsjednika Prime Videa Mikea Hopkinsa. Dionice Amazona porasle su za 2 posto na godišnjoj razini, na 154.62 dolara.

U srijedu je Google otpustio “stotine” zaposlenika iz nekoliko odjeljenja, uključujući i iz timova za inženjerstvo i hardware, kao i one koji rade na Google Assistantu, stoji u internom mailu koji je dobio New York Times. Vrijednost dionica Googlea ove godine je porasla za 2.85 posto, na 142.65 dolara.

Aplikacija za učenje jezika, Duolingo, ovog je tjedna otpustila 10 posto svojih vanjskih suradnika (nije jasno koliko ljudi je točno dobilo otkaze). Tvrtka se za stvaranje sadržaja okreće umjetnoj inteligenciji, izvjestilo je nekoliko medija, iako iz Duolinga kažu kako zaposleni na puno radno vrijeme neće biti pogođeni valom otkaza. Vrijednost dionica Duolinga na godišnjoj razini je pala za 6.54 posto na 212 dolara.

Startup za umjetnu inteligenciju Humane također ovog tjedna najavljuje kako će otpustiti 4 posto svojih zaposlenika (10 ljudi), a osnivačica i izvršna direktorica Humanea Bethany Bongiorno na LinkedInu je objavila kako su otpuštanja dio inicijative koja uključuje “neke promjene koje će nas najbolje pripremiti na nastavak rasta.”

Izvršni direktor Discorda, Jason Citron, najavio je kako će platforma otpustiti 17 posto svojih zaposlenika – oko 170 ljudi – kako bi “poboljšali fokus i način na koji rade da bi bili agilniji” izvijestio je The Verge.

Unity Software, developer videoigara, u regulatornoj prijavi navodi kako će otpustiti oko četvrtinu svojih zaposlenika (nekih 1.800 ljudi) u skloptu plana za restrukturiranje “kako bi se pozicionirali za dugotrajan i profitabilan rast”. Dionice tvrtke pale su na godišnjoj razini za gotovo 13.5 posto, na tek nešto iznad 34 dolara.

Iako su mnoge tvrtke ovog mjeseca najavile otpuštanja, ukupan broj je ništa u usporedbi s brojem zaposlenika koji su poslove izgubili prošlog siječnja. Online tracker Layoffs.fyi otkriva kako je ovog mjeseca 37 kompanija podijelilo otkaze, dok je prošlog siječnja to učinilo 278 tvrtki.

U velikim valovima otpuštanja prošle godine u SAD-u, poslove je izgubilo preko 305.000 ljudi, pokazuju podaci Forbesa koji su u obzir uzimali otpuštanja 100 i više ljudi. Najveći val dogodio se u srpnju, kada je sada propala tvrtka Yellow otpustila svih svojih 30.000 zaposlenika. Prije Yellowa s otpuštanjima su krenule tvrtke za tehnologiju i proizvodnju, uključujući Amazon koji je u siječnju prošle godine najavio kako će otpustiti 8.000 zaposlenika zbog “nesigurne ekonomije”. Još 9.000 ljudi iz Amazona je dobilo otkaz u studenom, a tvrtka je 10.000 ljudi otpustila krajem 2022. godine.

Matična tvrtka Googlea, Alphabet, u siječnju 2023. je otpustila 12.000 ljudi, što je izvršni direktor Sundar Pichai nazvao “teškim izborom”, dok su Meta i Microsoft svaki istog mjeseca podijelili 10.000 otkaza. Meta je dva mjeseca kasnije otpustila još 6.000 ljudi.

Gigant u svijetu bankarstva, Citigroup, u petak je najavio da će u sljedeće dvije godine otpustiti 20.000 ljudi, stoji u izjavi financijskog direktora Marka Masona. Tvrtka je u četvrtom kvartalu prošle godine zabilježila neto gubitak od 1.8 milijarde dolara, što je najgori kvartal za ovu banku u posljednjih 15 godina. Otkazi u Citigroupu dolaze nakon vala otpuštanja u drugim velikim američkim bankama: Goldman Sachs prošle godine je otpustio 4.000 ljudi, dok je JPMorgan Chase u svibnju otkaze podijelio 1.000 zaposlenika.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: Amazon, Google, Duolingo Cut Hundreds Of Jobs: Here Are The 2024 Tech Layoffs

(Prevela: Nataša Belančić)