Teško stanje kod Robotina: Iscrpljenim Ukrajincima u pomoć došla samo jedna nova brigada

Robotine, grad u oblasti Zaporižje na jugu Ukrajine, najdalja je točka do koje su Ukrajinci došli u svojoj ofenzivi prošlog ljeta. S dolaskom jeseni, Ukrajinci su se ukopali i pripremili na neizbježni protunapad Rusa.

Kada su Rusi u listopadu napokon stigli, te iste iscrpljene ukrajinske brigade koje su Robotine oslobodile, sad su ga morale braniti. Gotovo šest mjeseci kasnije, one su još uvijek tamo, a tek nedavno im je počela pristizati pomoć: 141. pješačka brigada, jedna od najnovijih u ukrajinskoj vojsci.

O toj brigadi zna se vrlo malo. Navodno se oformila odmah nakon početka ukrajinske ofenzive u lipnju prošle godine. U njoj se navodno nalazi šest bataljuna, od kojih svaki ima nekoliko stotina trupa.

Navodno su njeni vojnici čitavo ljeto i jesen proveli na obuci. Prvi dokazi da je brigada krenula u borbu pojavili su se u subotu, kada je jedinica objavila video napada na ruske pješake FPV dronom.

Ova brigada u Robotine je došla u ključnom trenutku. Ukrajinski garnizon u uništenom gradu odbija gotovo svakodnevne ruske napade, ali vojnici su iscrpljeni i oslabljeni – 47. mehanizirana brigada morala je otići u bitku oko Avdiivke na istoku zemlje.

Gubitkom 47. brigade, Robotine su ostale braniti 65. mehanizirana brigada i 82. brigada. Obje se bore već devet mjeseci bez prestanka. Kako dolazi proljeće, a tlo omekšava, jedina tenkovska kompanija 82. brigade muči se da očuva svoje tenkove Challenger 2.

U pojačanju za Robotine, čini se 141. brigada ipak sa sobom ne donosi nove tenkove. Njoj nedostaju snage za podršku – artiljerci, inženjeri i da, tenkisti – koji bi ju učinili “mehaniziranom.”

Ova brigada prije svega je pješačka. Nedostatak teške opreme podsjetnik je kako ukrajinska vojska, nakon teških gubitaka koje je pretrpjela u ljetnoj ofenzivi, ne može jednako opremiti sve svoje brigade tenkovima, borbenim vozilima i artiljerijom.

Ipak, tenkovi, borbena vozila i artiljerija nisu ono što je Kijevu trenutno najpotrebnije. Njima trebaju pješaci. “U temeljima svega je nedostatak ljudi,” rekao je prošlog mjeseca jedan zapovjednik bataljuna za Washington Post. To je potreba koju nova 141. brigada može – djelomično – ispuniti.

No ovo je tek jedna brigada u vojsci koja bi ih trebala imati stotinu. Nestašica ljudstva u ukrajinskoj vojsci vjerojatno se može brojati u desecima brigada. 141. je dio skupine od samo tri nove pješačke brigade koje su se počele formirati prošlog ljeta. Kijev je istovremeno formirao pet, navodno potkapacitiranih, mehaniziranih brigada.

Prema tome, iako bi 141. i druge nove brigade mogle ojačati ukrajinsku obranu u nekoliko sektora, njih je premalo da zamijene umorne brigade koje su se borile u prošloljetnoj ofenzivi. Ne, te jedinice morat će ostati na prvim crtama fronte dok političari u Kijevu napokon ne izglasaju novi zakon kojim bi mogli mobilizirati stotine tisuća novih trupa.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Three Exhausted Ukrainian Brigades Guarded Robotyne. Just One Fresh Brigade – The 141sr – Came To Help.

(Prevela: Nataša Belančić)