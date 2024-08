Tesla povlači više od 9 tisuća automobila zbog opasnosti od otpadanja dijelova s krova

Tesla povlači preko 9 tisuća automobila u SAD-u zbog obruba na krovu koji bi se mogao odvojiti od vozila i povećati rizik od nesreće, pokazuje podnesak regulatorima od srijede, 21. kolovoza. To je rijedak slučaj povlačenja automobila ovog proizvođača zbog fizičke mane, iako je Tesla ove godine iz drugih razloga povukla već milijune vozila.

Povlačenje se odnosi na SUV-ove Model X proizvedena 2016. godine, kažu iz američke Nacionalne uprave za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA).

SUV-ovi imaju kozmetički obrub na prednjem dijelu krova, tik iza vjetrobrana, kao i još jedan obrub na središtu krova. I jedan i drugi mogu s vremenom oslabjeti i odvojiti se od vozila te tako povećati rizik od ozljede ili nesreće, kažu regulatori.

Iz Tesle je rečeno kako su pokrenuli istragu još u rujnu 2020. godine nakon što su postali svjesni “incidenta” u kojemu je sudjelovao automobil Model X. Kasnije je otkriveno kako su obrubi pričvršćeni uz nedovoljno premaza.

Slijedi kontaktiranje vlasnika vozila

Dobrovoljno povlačenje automobila izdano je u studenom iste godine, ali iz Tesle kažu kako su popravci izvedeni u tom periodu također bili nedostatni.

Svi vozači na koje se odnosi ova obavijest bit će kontaktirani do 14. listopada, kažu iz tvrtke i dodaju kako će autosaloni ponuditi besplatne preglede i popravke.

Tesla Model X / FOTO: Tesla

Tesla je u prvih šest mjeseci ove godine povukla čak 2,5 milijuna automobila. Više je povukao jedino Ford – 3,6 milijuna, pokazuju podaci NHTSA.

Prije mjesec dana povučeno je više od 1,8 milijuna vozila, uključujući neka Model 3, Model S i Model X proizvedena između 2021. i 2024. godine. Ti automobili imali su nepričvršćen poklopac koji se mogao u potpunosti otvoriti i tako zasmetati vozaču i povećati rizik od nesreće, kažu regulatori. U veljači je povučeno još dva milijuna vozila zbog premalenih upozorenja na panelima, a u svibnju je povučeno 125.000 vozila zbog softverskog problema koji je sprječavao aktivaciju upozorenja za vezanje pojasa.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Tesla Recalls More Than 9,000 Model X SUVs Over Roof Trim That Could Detach

(Prevela: Nataša Belančić)