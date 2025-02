Tko je odustao od Luke Dončića? Imperij Sands i Nico Harrison

Vijest o razmjeni slovenske košarkaške megazvijezde Luke Dončića u Los Angeles Lakerse izazvala je tektonske potrese u američkoj košarci, showbusinessu, a s obzirom na astronomske ugovore, moglo bi se reći da su transferi košarkaša ujedno i ekonomsko pitanje par excellence (iduće godine Dončić je od Dallasa trebao dobiti gotovo 350 milijuna dolara za „supermax” ugovor).

Prvo pitanje koje je svjetska i američka javnost postavila bilo je tko zapravo stoji iza ove hrabre odluke – da franšiznog igrača i nedodirljivog idola zamijeni zvijezdom Lakersa, šest godina starijim Anthonyjem Davisom? Mnogi su pomislili i pogriješili – ne, to nije bila odluka Marka Cubana, koji je više od dva desetljeća bio alfa i omega Dallas Mavericksa. Tijekom njegova mandata osvojena je titula s Dirkom Nowitzkim. Doveden je i Dončić, s kojim je započela nova renesansa momčadi iz Teksasa.

U Dallasu Cuban već neko vrijeme nije većinski vlasnik franšize. Dakle, kada je u subotu navečer stigla šokantna vijest da je Luka Dončić razmijenjen, većina poznavatelja prilika u najjačoj ligi na svijetu znala je da ovo nije mogla biti odluka Cubana, sada manjinskog vlasnika. On je jednom prilikom izjavio da bi se „prije razveo od svoje žene nego pustio Dončića u drugu NBA franšizu”. Kasnije je u izjavi za WFAA te navode i potvrdio.

Tko jest?

Obitelj Adelson, veze s Trumpom i vojna služba

Cuban je službeno okončao svoje svakodnevne košarkaške operacije prodajom udjela obitelji Adelson iz Las Vegasa. Točnije Patricku Dumontu, zetu kasino magnatkinje Miriam Farbstein Adelson, koji odobrava njezine odluke.

Jedna od najmoćnijih žena u Americi rođena je u Tel Avivu, a odrasla u Haifi. Njezini su roditelji pobjegli iz Poljske 1930-ih i otišli u Izrael, odnosno tadašnju Palestinu pod britanskim mandatom. Njezini baka i djed, kao i šira obitelj, prema nekim su izvorima ubijeni u Holokaustu.

Godine 1986., nakon završene obvezne vojne službe, došla je u Sjedinjene Američke Države kako bi studirala liječenje ovisnosti o heroinu na Sveučilištu Rockefeller u New Yorku. Dvije godine kasnije, dok je još bila na „Rockefelleru”, upoznala je i počela izlaziti sa Sheldonom Adelsonom, poduzetnikom u usponu i sinom židovskih imigranata iz Bostona.

Njihov spoj naslijepo ubrzo je prerastao u brak, a Adelsonovo poslovno carstvo (osnivač, predsjednik i glavni izvršni direktor Sands Corporation) koje je nakon njegove smrti (2021.) naslijedila, učinilo ju je jednom od najbogatijih udovica u Americi.

Nakon Sheldonove smrti, Miriam Adelson preuzela je većinsku kontrolu nad kompanijom Las Vegas Sands Corp, koja posluje u sklopu kasina i odmarališta u Las Vegasu. Na čelu korporacije trenutačno su uz Dumonta i Robert Goldstein.

Godine 2023. procijenjeno je da Adelson i njezina obitelj imaju neto bogatstvo od 35 milijardi dolara, što ju je činilo petom najbogatijom ženom na svijetu prema Forbesu. Prema podacima iz 2025., njezino bogatstvo danas iznosi 32,4 milijarde dolara.

Njihova obitelj ostvarila je goleme koristi i u političkom svijetu, konkretno za republikance. Adelsonovi su donirali 20 milijuna dolara Trumpovoj predsjedničkoj kampanji 2016. godine. Nakon toga, 2018., Trump joj je uručio Predsjedničku medalju slobode.

Na izborima 2020. godine Adelsonovi su bili najveći pojedinačni financijski donatori kampanje za reizbor Donalda Trumpa, doniravši 75 milijuna dolara. U posljednjoj predsjedničkoj utrci Miriam je Trumpu donirala 100 milijuna dolara iz vlastitog fonda.

Niko Harrison, sa štitom ili na njemu?

Miriam je službeno preko Dumonta sve i sva u Dallasu. No, kada je riječ o Dončićevom tradeu, to je bila odluka jednog čovjeka – generalnog menadžera Mavericksa, Nika Harrisona.

Dugogodišnji NBA i Mavericks izvjestitelj Marc Stein izvijestio je prije nekoliko dana da je Harrison bio pokretačka snaga tradea. Žudio je za naglom promjenom smjera franšize s jednom od najzapanjujućih odluka u povijesti lige. Niko je izjavio da je “mogao ne učiniti ništa i ne riskirati”. Odlučio se za potez koji mu je već idućeg dana u Dallasu donio brojne glavobolje. I revolt navijača naklonjenih slovenskoj zvijezdi, koji su se okupljali ispred zdanja Mavericksa gotovo oplakujući bivšu zvijezdu momčadi.

Mnoge sadašnje i bivše zvijezde, kao i navijači i NBA fanovi diljem svijeta, iznenađeni su ovim tradeom. O njemu je govorio i Chandler Parsons, bivši košarkaš, između ostalih i Dallasa. Otkrio je da je Luka prošli tjedan kupio kuću u ovom gradu za 15.000.000 dolara.

Tko je Niko Harrison i koja poslovna prošlost ga je osnažila za ovako hrabru odluku?

Niko je rođen 1972. godine i bio je profesionalni košarkaš. Nakon što je igrao sveučilišnu košarku u West Pointu i na Sveučilištu Montana, Harrison je proveo niz godina u inozemstvu – u Belgiji, Japanu i Libanonu. Iako ove destinacije ne sugeriraju da je njegov košarkaški talent bio posebno vrijedan, briljirao je u studentskim danima. Primljen je i u Kuću slavnih Sveučilišta MSU.

Kao senior, Harrison je doveo Bobcatse do mjesta na završnom NCAA košarkaškom turniru, gdje su “Mačke” eliminirane od Sveučilišta Syracuse. Tim je bio popunjen legendarnim igračima, poput Craiga Hetlera, Quadra Lolisa, Dannyja Sprinklea i imenjaka mu Sullivana, ali su osovina tima bili Harrisonova atletičnost i radna etika.

Na fakultetu je diplomirao biologiju i želio postati liječnik, no sudbina je odlučila drukčije – prvo Europa, a zatim Bliski istok. Nakon više od sedam godina inozemne karijere, vratio se u SAD i zaposlio kao predstavnik u prodaji farmaceutskih proizvoda.

Nike i prijateljstvo s Kobeom Bryantom

Harrison je 2002. započeo 19-godišnju karijeru kao predstavnik za NBA u kompaniji Nike Inc. Kasnije je zauzeo visoku poziciju potpredsjednika za sjevernoameričke košarkaške operacije.

Početak karijere vezan je uz njegov angažman na jugozapadu SAD-a, gdje je bio marketinški menadžer. To je značilo interakciju s nekim od najvećih NBA timova i igrača tog doba, uključujući San Antonio Spurse, Tima Duncana, Tonyja Parkera i Manua Ginobilija. Godinu dana kasnije, Harrison je postao marketinška veza s jednom od najvećih Nikeovih zvijezda – Kobeom Bryantom, čija je reputacija tada bila ozbiljno narušena.

Njegov brend bio je gotovo u nokautu, a uloga Harrisona u renesansi Bryantova imena bila je neprocjenjiva. Tijekom tog procesa, Harrison i Bryant postali su bliski prijatelji, a Harrison se često mogao vidjeti u pozadini Bryantovih paparazzi fotografija. Kobeova je imperija ponovno krenula uzlaznom putanjom, a paralelno s njom i Harrisonova karijera u Nikeu, gdje je do tada uspostavio odnose s gotovo svim vrhunskim zvijezdama u profesionalnoj, sveučilišnoj, pa čak i srednjoškolskoj košarci. Kampovi, javni nastupi, motivacijski govori – bio je posvuda.

“Pomažem djeci koja vole košarku da ostvare svoje ciljeve, to je najbolji posao na svijetu”, izjavio je tada Harrison.

Afera s Curryjem

U poslu je bilo i grešaka, a najveća je svakako bila odluka Nikea da za relativno mali novac ne potpiše ugovor sa Stephom Curryjem. On je nosio Nikeovu opremu tijekom prve četiri godine profesionalne karijere. Kada je prvi ugovor o tenisicama istjecao, obitelj Curry imala je sastanke sa svim glavnim proizvođačima sportske obuće. Nova tvrtka, Under Armour, nudila je četiri milijuna dolara godišnje, vlastiti brend tenisica i priliku da Curry postane zaštitno lice tvrtke. Nike, iako kudikamo etabliraniji, nije želio ponuditi više od 2,5 milijuna dolara godišnje, a uz to je došlo do ozbiljnih gafova.

Na sastanku s Curryjem, jedan od Harrisonovih kolega pogrešno je izgovorio njegovo ime, nazvavši ga “Stefon”. A da stvar bude gora, na PowerPoint slajdu bilo je ime – Kevina Duranta.

Ostalo je povijest. Curry je 2013. potpisao za Under Armour, a 2015. produljio ugovor na devet godina. U studenom 2020., Under Armour je najavio lansiranje zasebnog Curry brenda. Sličan gaf napravio je i Adidas s Michaelom Jordanom kada je odbio platiti 2,6 milijuna dolara.

Dallas

Harrison je 2021. imenovan generalnim menadžerom i predsjednikom košarkaških operacija Dallas Mavericksa, naslijedivši legendarnog Donnieja Nelsona. Harrison je bio neobičan i jedinstven izbor za taj posao, budući da nikada prije nije radio u NBA uredima.

Tijekom prve tri sezone pod njegovim vodstvom, Mavericksi su dvaput stigli do finala Zapadne konferencije NBA lige te do finala 2024. godine. Mavericks su ga u lipnju iste godine nagradili višegodišnjim ugovorom.

Njegova odluka bit će jedna od onih koje će se prepričavati – bilo u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Poput NBA drafta na kojem su Denver Nuggetsi odabrali Nikolu Jokića kao 41. picka za vrijeme reklame za Taco Bell. Ili odluke Vlade Divca da ne izabere upravo Luku Dončića. Kao i odluke Charlottea da tradea Kobea Bryanta u Lakerse upravo za Divca i još neke igrače.

Harrison ju je lakonski objasnio riječima da se odluke donose za razdoblje od pet godina. I da se nakon toga nitko neće ni sjećati što se događalo prije.

Ako Dallas u skorije vrijeme ne osvoji naslov prvaka, navijači mu ovu odluku nikada neće zaboraviti.

Autor: Pavle Jakšić, Forbes Srbija