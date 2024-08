Tko je Slovenac čija je tvrtka razvila tehnologiju koju je otkupio Donald Trump

Kanadska tvrtka Perception Group, čiji je osnivač i većinski vlasnik Slovenac Matjaž Vidmar koji živi u Londonu, isporučuje tehnologiju društvenoj mreži u vlasništvu kandidata za predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, piše Forbes Slovenija

Tvrtka Trump Media & Technology Group (TMTG), čiji je 65-postotni vlasnik bivši predsjednik i sada ponovno kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump, koja upravlja društvenom mrežom Truth Social osnovanom u veljači 2022. godine, od ovog tjedna korisnicima nudi streaming, odnosno gledanje videa uživo. Ova usluga dostupna je putem sve tri postojeće aplikacije tvrtke: web stranice te aplikacija u operacijskim sustavima iOS i Android.

Privatnu CDN tehnologiju (content delivery network), koja platformi omogućuje novu uslugu – do koje korisnik aplikacije pristupa jednim klikom na ikonu televizije – za TMTG razvila je grupa Perception Group. Osnivač i najveći vlasnik grupe, koja ima sjedište u kanadskom Torontu te podružnice u Velikoj Britaniji i Sloveniji, je Slovenac Matjaž Matt Vidmar, koji od 1986. godine živi u Londonu.

CDN tehnologija predstavlja sveobuhvatno rješenje – od dizajna do instalacije hardvera i softvera – koje u prvoj fazi omogućuje video prijenos uživo putem platforme Truth Social, kako je navedeno u javnim objavama TMTG. Tehnologija radi na privatnoj serverskoj infrastrukturi, kojoj – za razliku od iznajmljenih cloud usluga – ima pristup samo njen vlasnik.

Devin Nunes, izvršni direktor tvrtke TMTG, rekao je prilikom potpisivanja ugovora da je to “još jedan korak prema našem cilju stvaranja sigurnog utočišta za sve koji žele slobodu izražavanja i obiteljski prihvatljiv televizijski sadržaj”. Trumpova platforma se predstavlja kao društvena mreža koja neće biti pod kontrolom velikih tehnoloških tvrtki (tzv. Big Tech).

Ugovor također određuje da će Perception Group imati određena ograničenja u poslovanju na američkom tržištu tijekom sljedećih pet godina (u područjima koja bi mogla konkurirati tvrtki TMTG). Ugovor Trumpovoj tvrtki daje i prednostno pravo kupnje Perception Groupa, ako bi ta tvrtka bila na prodaju. Obje odredbe su standardne ugovorne klauzule u telekomunikacijskoj industriji.

Sjedište u Kanadi, razvoj u Sloveniji

Prema Vidmarovim navodima, grupa Perception sastoji se od holding tvrtke u Torontu, Kanadi, prodajne podružnice Perception TVCDN u Londonu i tvrtke Fora iz Ljubljane, gdje imaju razvoj i operativu.

Matična tvrtka ne otkriva podatke o poslovanju jer je riječ o privatnoj tvrtki, no navodno je ta tvrtka ostvarila većinu prodajnih prihoda grupe. Posao s Trumpovom tvrtkom, prema službenim objavama tvrtke TMTG, vrijedan je najmanje 17,5 milijuna dolara (16 milijuna eura), koje će Trumpova tvrtka platiti tijekom tri godine.

Za europske tvrtke dostupni su neki podaci o poslovanju. Londonski Perception TVCDN, kojeg vode Vidmar i John Damian Mills, odgovoran je za globalnu prodaju i marketing, te je prema podacima u britanskom poslovnom registru na zadnji dan prošle godine imao dva zaposlena, 378 tisuća britanskih funti imovine (prema trenutnom tečaju 440 tisuća eura) i 560 tisuća funti kratkoročnih financijskih obveza (oko 658 tisuća eura).

Ljubljanska tvrtka Fora, koju vode Vidmar i Gregor Fuis, prošle je godine zabilježila milijun eura prihoda i devet tisuća eura dobiti, te je zapošljavala 15 ljudi. Zadatak tvrtke je razvoj softvera i podrška kupcima.

Tko je Matjaž Vidmar

Vidmar je, kako je rekao za Forbes Slovenija, 80-ih godina studirao elektrotehniku i ekonomiju u Ljubljani. No, 1986. godine, tijekom druge godine studija, otišao je u Veliku Britaniju sa željom da stekne iskustvo u globalnoj medijskoj industriji i tamo je ostao.

Matjaž Vidmar od 1986. godine živi u Londonu, ali ima tvrtku i u Ljubljani; Foto: Osobni album via Forbes Slovenija

Krajem 90-ih godina susreo se s tehnologijom internetske televizije na svom poduzetničkom putu. Godine 2005. osnovao je tvrtku Vision Group s uredima u Londonu, Dubaiju i Ljubljani, koja se bavila internetskom televizijom i cloud uslugama. Godine 2012. grupa je preuzela tvrtku Fora, pružatelja softverskih rješenja za internetsku televiziju.

Prije pet godina Vidmar se povukao iz Vision Groupa, prethodno izdvojivši tvrtku Fora i prenijevši je u grupu Perception Group, koja je njegova četvrta poduzetnička priča. “Crvena nit svih njih je povezanost s medijskom odnosno video industrijom i tehnologijama prijenosa,” rekao je Vidmar o svom karijernom putu.

Godine 2019. nastala je današnja struktura grupe s tvrtkama u Kanadi, Velikoj Britaniji i Sloveniji, rekao nam je sugovornik. Namjera je bila, kako kaže, pripremiti tvrtku za uvrštenje na američku burzu Nasdaq. Prema Vidmarovim riječima, tvrtka već ispunjava uvjete, a prva javna ponuda dionica (IPO) mogla bi se ostvariti u drugoj polovici sljedeće godine ili početkom 2026. godine.

Kako sam kaže, nije toliko uključen u dnevno poslovanje tvrtke. Više se bavi savjetovanjem i strategijom razvoja tehnologija u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT). Klijentima savjetuje o izvedivosti projekata, financijskoj konstrukciji, rizicima i povezuje osnivače tehnoloških tvrtki s investitorima.

Vidmar ne želi govoriti kako ih je angažirala Trumpova tvrtka

Na pitanje kako je Perception Group dospio na radar Trumpove tvrtke, Vidmar nije želio detaljnije odgovarati. “Kupci naših usluga su brojne međunarodne telekomunikacijske i medijske tvrtke, zbog sporazuma o neotkrivanju informacija ne možemo komentirati sadržaj poslovnog odnosa,” rekao nam je.

Rekao nam je da Perception Group ima agente na šest kontinenata i da već 19 godina pruža usluge telekomunikacijskim i medijskim tvrtkama, tako da je danas relativno dobro poznata u nišnom industrijskom okruženju. Jedan od klijenata tvrtke u Sloveniji je telekomunikacijski operater T-2.

Predstavnici TMTG-a su, prema njegovim riječima, kontaktirali njihovog američkog prodajnog agenta, a slijedio je standardni proces odlučivanja koji je trajao oko dvije godine. “Odabir hardvera i softvera je dugotrajan proces, posebno u industriji izgradnje globalne CDN mreže, jer se radi o strateškoj investiciji i vrlo složenom sustavu,” pojasnio nam je.

Trumpova tvrtka godinama u minusu

Trumpova tvrtka prošle je godine imala četiri milijuna dolara prihoda i 58 milijuna dolara gubitka. Godinu prije, uz milijun dolara prihoda, gubitak je iznosio 50 milijuna dolara.

U prvom tromjesečju ove godine gubitak tvrtke dodatno se produbio. Tvrtka je imala 770 tisuća dolara prihoda i 327,6 milijuna dolara gubitka.

Od kraja ožujka tvrtka bivšeg predsjednika je na burzi, a njezina tržišna kapitalizacija iznosi 4,4 milijarde dolara (četiri milijarde eura).

Sada uprava tvrtke, prema američkim medijima, želi povećati bazu korisnika platforme. No, u dokumentima koje je Trump Media & Technology Group podnijela američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC), među rizicima se navodi i mogućnost da grupa možda neće uspjeti ispuniti obećanje o rastu broja korisnika i oglašivača.

U proljeće je Trumpov tim također najavio da bi Trump mogao uskoro prodati većinski vlasnički udio u TMTG-u, no prema javno dostupnim podacima to se do sada nije dogodilo.

(Tekst je objavljen na Forbes Slovenija, a autorica je Andreja Lončar.)